Nhà chồng điểm 10 nhưng “gánh” thêm cô em chồng điểm âm: Ở nhà chăm con chứ có phải làm osin miễn phí?

Chẳng biết từ bao giờ, cái mác “ở nhà ôm con” trong mắt em chồng lại đồng nghĩa với việc “rảnh rỗi, là chân sai vặt miễn phí”. Đỉnh điểm là hôm nay, sau một chuỗi ngày chịu đựng, tôi chỉ muốn xách xe đi tìm việc ngay ngày mai, chấp nhận cho con đi trẻ sớm chứ không thể ngửi nổi cái thái độ bề trên ấy nữa.

Con tôi mới được 22 tháng. Dự định ban đầu của hai vợ chồng là đợi con cứng cáp hẳn, tầm 3 tuổi mới cho đi nhà trẻ để con đỡ ốm vặt. Thế là nửa năm nay, tôi chấp nhận lui về hậu phương, một mình quay cuồng với bỉm sữa, cơm nước, dọn dẹp. Ai từng trải qua giai đoạn này đều biết, mang tiếng “ở nhà” chứ có được ngơi tay phút nào đâu, con bám nhằng nhẵng, hở ra là nhà cửa như bãi chiến trường.

Ấy thế mà trong mắt cô em chồng tôi, chị dâu đang tận hưởng cuộc sống “ngồi mát ăn bát vàng”.

Nó bán hàng online, việc của nó là chốt đơn, còn việc gom đơn, nhận hàng, nghe điện thoại ship thì mặc định là của tôi. Cứ tưởng tượng xem, một ngày con vừa quấy khóc, vừa phải chạy ra chạy vào lấy hộ nó cả chục đơn hàng. Ship gọi lúc đang cho con ăn, ship gọi lúc đang ru con ngủ, có hôm vừa đặt mông đi vệ sinh cũng phải vắt chân lên cổ chạy ra mở cổng vì sợ ship hủy đơn thì nó lại cằn nhằn. Nghĩ tình chị em trong nhà, tôi tặc lưỡi giúp cho êm chuyện. Nhưng đúng là nuông chiều quá hóa hư, người ta không biết ơn mà còn coi đó là nghĩa vụ của mình.

(Ảnh minh họa)

Hôm nay, đỉnh điểm của sự quá quắt là nó ôm một đống quần áo sang bảo: "Chị giặt hộ em với nhé!" . Tôi bất ngờ quá mới bảo thẳng: "Chị bận lắm, không giặt được đâu" . Nó hếch mặt lên hỏi: "Chị ở nhà suốt thì bận cái gì? Tí nữa đi đâu à mà không giặt được?" .

Ô hay, nghe có điên ruột không cơ chứ! Tôi đi đâu, làm gì, bận việc gì là quyền riêng tư của tôi, từ bao giờ một đứa em chồng lại có quyền tra hỏi, kiểm soát lịch trình của chị dâu một cách vô duyên như thế? Đến chồng tôi còn chẳng quản lý vợ kiểu hạch sách như vậy. Tôi nghẹn họng, vừa tức vừa bất lực trước cái sự ích kỷ và thiếu giáo dục ấy. Hóa ra trong cái nhà này, vì tôi chưa đi làm ra tiền, nên trong mắt nó, tôi chẳng khác nào một đứa osin không công, có nghĩa vụ phải phục vụ và báo cáo mọi hành tung?

Nếu cứ tiếp tục nhẫn nhịn vì cái gọi là "dĩ hòa vi quý", chắc chắn tôi sẽ trầm cảm trước khi con kịp lớn. Tôi nhận ra một thực tế phũ phàng: Khi phụ nữ không tự chủ được kinh tế và tạm thời ở nhà chăm con, tiếng nói của mình trong mắt một số người bỗng nhiên rẻ rúng hẳn đi.

Bước ra khỏi phòng nó, tôi nhìn đứa con 22 tháng đang ngủ say mà lòng ngổn ngang. Chả nhẽ bây giờ phải đi làm thì mới hết cái cảnh bị nhờ vả, sai khiến vô lý này? Tình hình này có khi ngày mai tôi phải rải CV tìm việc luôn quá, chấp nhận gửi con đi lớp sớm một chút nhưng đổi lại sự tự do và lòng tự trọng. Chứ cứ ở nhà thế này, chưa kịp nuôi con thành tài thì mẹ đã tổn thọ vì tức mất rồi.