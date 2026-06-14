Con gái giận nhà chồng bỏ về nhà ngoại, nhìn đoạn clip con rể gửi mà bố mẹ xấu hổ

Tôi là Thảo, năm nay 55 tuổi. Mấy hôm trước, tôi trải qua một chuyện khiến bản thân vừa bất ngờ, vừa xấu hổ, đồng thời cũng nhận ra rằng đôi khi làm cha mẹ, yêu thương con thôi chưa đủ, mà còn phải biết nhìn nhận đúng sai một cách công bằng.

Hôm đó, con gái tôi là Ngọc bất ngờ xách vali, một tay dắt con nhỏ, một tay kéo hành lý về nhà ngoại. Nhìn con trong bộ dạng mệt mỏi, mặt mày căng thẳng, tôi và chồng không khỏi lo lắng.

Sau khi hỏi han, Ngọc kể rằng con có mâu thuẫn với gia đình chồng. Con nói sống chung với bố mẹ chồng khiến bản thân cảm thấy ngột ngạt, không có không gian riêng. Con cũng trách chồng không có chính kiến, chuyện gì cũng nghe theo bố mẹ nên con quyết định đưa con về ngoại ở vài ngày để cả hai bên cùng bình tĩnh suy nghĩ.

Nghe con tâm sự, bản năng của một người mẹ khiến tôi thương con vô cùng. Tôi nghĩ chắc con gái mình phải chịu nhiều ấm ức lắm mới hành động như vậy. Càng nghe, tôi càng giận con rể và gia đình thông gia.

Trong lúc nóng nảy, tôi còn chủ động gọi điện cho con rể để hỏi cho ra lẽ. Tôi trách cháu không biết bảo vệ vợ, để vợ phải bế con bỏ về nhà mẹ đẻ. Tôi nói một thôi một hồi mà gần như không cho cháu cơ hội giải thích.

Con rể chỉ im lặng lắng nghe. Đến cuối cuộc gọi, cháu nhẹ nhàng nói rằng cháu tôn trọng tôi nên không muốn đôi co. Tuy nhiên, cháu xin phép gửi cho tôi một đoạn clip được camera trong nhà ghi lại để tôi hiểu rõ hơn mọi chuyện.

Ảnh minh họa

Tôi nhận clip với tâm trạng vẫn còn bực bội. Nhưng chỉ xem được vài phút, tôi đã chết lặng. Trong đoạn video ấy, tôi nhìn thấy một hình ảnh rất khác của con gái mình.

Con mang đồ ăn vào phòng ngủ ăn uống, ăn xong thì để đó nhiều ngày không rửa. Trong căn phòng có tới 4-5 cốc trà sữa uống dở, mỗi nơi 1 cốc. Quần áo sạch bẩn lẫn lộn, chất đống, vứt khắp nơi. Bỉm của con nhỏ sau khi thay xong bị bỏ ở góc nhà mà không mang đi bỏ rác. Có hôm nhà cửa bừa bộn đến mức tôi cũng không nhận ra đó là căn phòng của một gia đình có con nhỏ.

Con rể cũng cho tôi biết, Ngọc thường xuyên ngủ dậy rất muộn, sát giờ đi làm mới cuống cuồng. Nhiều hôm cuối tuần, con đi chơi đến khuya, để ông bà nội và chồng thay nhau chăm sóc cháu. Tôi cũng được biết bố mẹ chồng và chồng Ngọc đã nhiều lần nhẹ nhàng góp ý nhưng con vẫn bỏ ngoài tai. Xem hết đoạn clip, tôi không còn biết nói gì. Trước đây ở nhà, tôi khá nuông chiều con, chẳng bắt con phải làm việc gì, chỉ cần tập trung vào học hành. Có lẽ, điều đó lại khiến con tôi trở nên lệ thuộc, lười biếng.

Là mẹ, tôi hiểu cuộc sống của phụ nữ sau sinh rất vất vả. Ai cũng có lúc mệt mỏi, áp lực, cáu gắt. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta được phép phó mặc trách nhiệm của mình cho người khác.

Tôi chợt nhận ra mình đã quá vội vàng khi chỉ nghe câu chuyện từ một phía. Chỉ vì thương con mà tôi mặc nhiên cho rằng con đúng, còn gia đình bên kia sai. Ngay tối hôm đó, tôi chủ động gọi điện cho thông gia để xin lỗi. Tôi cũng gọi cho con rể, nói lời xin lỗi vì đã trách nhầm cháu. May mắn là mọi người đều rất rộng lượng, không ai chấp nhặt.

Sau đó, tôi ngồi nói chuyện nghiêm túc với Ngọc. Tôi không mắng mỏ hay bênh vực nữa mà phân tích cho con hiểu rằng muốn được tôn trọng thì trước hết phải sống có trách nhiệm. Mâu thuẫn trong gia đình có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng nếu bản thân mình có khuyết điểm thì cũng cần dũng cảm nhìn nhận và sửa đổi.

Làm cha mẹ, ai cũng thương con. Nhưng thương không có nghĩa là bao che cho những điều chưa đúng. Có những lúc, điều con cần nhất không phải là sự bênh vực mù quáng, mà là một lời nhắc nhở chân thành để con trưởng thành hơn.

Tôi vẫn yêu thương con gái mình như ngày nào. Nhưng sau câu chuyện này, tôi hiểu rằng công bằng đôi khi cũng là một cách yêu thương. Và tôi hy vọng Ngọc sẽ sớm nhận ra những thiếu sót của bản thân để gìn giữ mái ấm nhỏ mà con đã vất vả xây dựng.

Tâm sự của độc giả!