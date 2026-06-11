Ngỡ ngàng mối duyên hiếm có: 3 anh em ruột cưới 3 chị em gái, nàng dâu cả hé lộ cuộc sống nhà chồng sau 11 năm

Mối nhân duyên "thông gia kép" kỳ lạ và câu nói gây xúc động của bố chồng

Năm 2015, chị Kiều Loan (SN 1991, quê Tân Kỳ, Nghệ An) lên xe hoa cùng anh Trần Đăng Anh (SN 1989). Tình yêu của họ bắt đầu khi chị Loan tốt nghiệp đại học ở TP.HCM, trở về quê và làm việc tại cửa hàng thời trang của gia đình anh cách nhà 8km. Thế nhưng, ít ai biết rằng để đến được với nhau, cặp đôi từng vấp phải sự phản đối.

Chị Loan nhớ lại: "Lúc chúng tôi hẹn hò, mẹ chồng đã từng cấm cản. Cuối cùng mẹ cho cưới dù chưa thực sự ưng lòng. Nhưng chồng tôi đã kiên quyết nói với mẹ: 'Nếu đồng ý cho con cưới, mẹ cũng phải thương cô ấy như thương con thì gia đình con mới hạnh phúc được'". Chính sự kiên định ấy đã trở thành nền móng vững chắc cho một đại gia đình êm ấm sau này.

Chị Loan (ngoài cùng bên phải) bên chồng, bố mẹ chồng và các con.

Bước ngoặt của "sợi dây nhân duyên" bắt đầu vào năm 2017 khi chị họ của chị Loan chính thức kết hôn với em trai thứ hai của chồng. Từ đây, tình cảm giữa hai bên gia đình càng thêm gắn kết. Đến năm 2020, cả đại gia đình cùng di cư từ Nghệ An vào Đồng Nai sinh sống, lập nghiệp. Trong chuyến đi này, em trai ruột của chị Loan cũng theo vào làm việc, còn em gái ruột của chồng sau khi ra trường cũng về phụ trách kế toán cho gia đình.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, năm 2024, chính bố chồng là người nhìn ra tình cảm của cặp đôi trẻ và đích thân đứng ra làm mối cho em trai chị Loan cùng em gái ruột của chồng. Hai em tìm hiểu nhau và tiến tới hôn nhân vào năm 2025.

Lời hẹn vu vơ "Hay mình làm thông gia kép" năm nào của hai ông bố nay đã thành sự thật. Trong ngày vui của các con, bố chồng chị Loan đã rưng rưng nắm tay thông gia và nói một câu khiến ai nấy đều xúc động: "Năm xưa tôi xin của ông một cô con gái, bây giờ tôi trả lại cho ông một cô con gái nhé".

Suốt nhiều năm qua, 3 cặp vợ chồng trẻ sống chung dưới một mái nhà cùng bố mẹ chồng trong sự hòa thuận, gắn bó. "Anh em nhà chúng tôi đều là ruột thịt nên rất đoàn kết và yêu thương nhau", chị Loan tự hào chia sẻ. Đến năm 2026, do nhu cầu mở rộng công việc, 3 gia đình nhỏ mới quyết định tách ra ở riêng.

Gia đình em trai ruột chị Loan, gia đình chị họ, bố mẹ chồng chị, gia đình chị và em trai chồng thứ ba của chị Loan (từ trái sang).

11 năm làm dâu viên mãn, được mẹ chồng giao phó chìa khóa két

Không chỉ có mối duyên anh em kỳ lạ, tình cảm thông gia hai bên cũng thắm thiết như ruột thịt. Năm bố mẹ đẻ chị Loan cất nhà, bố mẹ chồng đã hào phóng tài trợ toàn bộ sơn, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh và hỗ trợ cả tiền công thợ. Đáp lại ân tình đó, khoảng năm 2020, khi bố chồng phát hiện mắc bạo bệnh và nhập viện điều trị ung thư, bố mẹ đẻ chị Loan cũng túc trực thăm nom, gửi gắm từng món ăn bồi dưỡng.

Về phần mình, sau hơn một thập kỷ làm dâu, chị Loan khẳng định bản thân vô cùng may mắn. Từ cô gái bị mẹ chồng "chưa ưng bụng" ngày nào, nay chị được ông bà yêu thương, tin tưởng tuyệt đối. Ngay khi thành dâu cả, chị đã được mẹ chồng giao phó toàn bộ quyền quản lý tài chính, giữ chìa khóa két sắt và lo toan từ chuyện kinh doanh đến sinh hoạt phí của đại gia đình.

Gia đình nhỏ của chị liên tục đón thêm thành viên với 5 em bé ra đời vào các năm 2016, 2018, 2020 và một cặp sinh đôi năm 2024. Mỗi lần chị sinh nở, mẹ chồng luôn túc trực chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Thấy con dâu ở cữ mệt mỏi, biếng ăn, bố chồng lại ân cần động viên, tự tay đội nắng leo cây hái lá vằng, đun nước cho chị uống gọi sữa về. "Mỗi khi vợ chồng có mâu thuẫn, bố mẹ đều lắng nghe từ hai phía để phân xử công bằng, chưa bao giờ trách cứ con dâu", chị bồi hồi kể.

Bố mẹ chồng chị Loan yêu con, thương cháu, là tấm gương cho con cháu noi theo.

Năm 2025, sự ra đi của bố chồng để lại một khoảng trống lớn. Dù tiếc nuối, chị Loan luôn tin rằng ở nơi xa, bố sẽ mỉm cười an lòng khi thấy các con vẫn đùm bọc, yêu thương nhau như tâm nguyện của ông.

Hiện tại, chị Loan dành phần lớn thời gian để chăm sóc 5 con nhỏ. Dù bận rộn đưa đón con cái, lo nội trợ và tranh thủ làm tiếp thị liên kết, hỗ trợ chồng kinh doanh, người mẹ trẻ vẫn tự học thêm tiếng Anh để làm hành trang đồng hành cùng các con.

"Nhiều người khó tin tôi có thể cân hết ngần ấy việc. Nhưng tôi thấy may mắn vì mình có sức khỏe. Các con ngoan ngoãn, vợ chồng thấu hiểu nhau chính là động lực lớn nhất. Tất cả không phải là gánh nặng, mà là điểm tựa để tôi mạnh mẽ tiến lên mỗi ngày", chị Loan hạnh phúc bộc bạch.