Các ca bệnh tăng nhanh

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong tuần 43 (từ ngày 20 đến 26/10), thành phố ghi nhận 2.200 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 3,7% so với trung bình 4 tuần trước. Tính từ đầu năm đến nay, tổng số ca mắc đã lên đến 48.053 trường hợp. Các khu vực có tỷ lệ mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân cao gồm Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng và Cần Giờ.

Trong cùng thời gian, thành phố cũng ghi nhận 978 ca tay chân miệng, tăng 9,2% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tích lũy từ đầu năm 2025 đến nay là 26.486 trường hợp. Các địa bàn có tỷ lệ mắc tay chân miệng cao là Côn Đảo, Nhà Bè và Bình Tân.

HCDC cho hay dù số ca sốt xuất huyết có xu hướng giảm nhẹ, dịch bệnh vẫn đang lưu hành rộng ở nhiều địa phương, với nguy cơ bùng phát trở lại nếu người dân lơ là trong công tác phòng chống. Riêng bệnh tay chân miệng, tình hình đang có chiều hướng gia tăng trong các trường mầm non và nhóm trẻ gia đình, đòi hỏi tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch nhỏ.

Ngành y tế TP.HCM khuyến nghị người dân chủ động diệt muỗi, diệt lăng quăng và vệ sinh môi trường sống hàng tuần. Các vật dụng chứa nước như chậu, khay, chai lọ cũ cần được lật úp hoặc đậy kín để tránh tạo nơi sinh sản cho muỗi. Khi có biểu hiện sốt cao, đau đầu, mệt mỏi, chảy máu chân răng hoặc xuất huyết dưới da, người bệnh cần đến cơ sở y tế gần nhất để được theo dõi và điều trị sớm, tránh nguy cơ sốc hoặc biến chứng nặng.

Đối với bệnh tay chân miệng, HCDC lưu ý phụ huynh cần giữ vệ sinh cá nhân và môi trường học tập của trẻ, đặc biệt là rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Đồ chơi, dụng cụ học tập, sàn nhà, bàn ghế nên được lau rửa, khử khuẩn hàng ngày.

Trẻ mắc bệnh cần được cách ly tại nhà ít nhất 10 ngày kể từ khi khởi phát để hạn chế lây lan. Nếu trẻ có dấu hiệu sốt cao, nôn ói, giật mình, quấy khóc nhiều hoặc lừ đừ, cần đưa đến bệnh viện ngay để được xử trí kịp thời.

HCDC cũng khuyến cáo các trường học, cơ sở giáo dục mầm non tăng cường kiểm tra sức khỏe học sinh đầu giờ, phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ và báo ngay cho y tế địa phương để xử lý theo quy định.

Triệu chứng sốt xuất huyết

Bệnh sốt xuất huyết là một bệnh xảy ra phổ biến ở vùng khí hậu nhiệt đới do vi rút Dengue (dengue hemorrhagic fever, DHF hay Sốt dengue) gây ra. Loại vi rút này có 4 chủng huyết thanh bao gồm: DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4. Người bệnh có thể nhiễm 1 đến 4 chủng vi rút và có khả năng tạo ra miễn dịch với chủng đó suốt đời. Điều này không có nghĩa là người từng bị sốt xuất huyết có khả năng miễn dịch với 3 chủng còn lại. Vì vậy, một người có thể sẽ bị sốt xuất huyết nhiều hơn 1 lần. Vi rút Dengue lây lan qua người chủ yếu do muỗi cái thuộc giống

Sốt xuất huyết có 2 mức độ bệnh là sốt xuất huyết thể nhẹ và sốt xuất huyết thể nặng. Tùy vào từng mức độ sẽ có những biểu hiện khác nhau.

Triệu chứng sốt xuất huyết thể nhẹ: Bệnh thường bị nhầm lẫn với các bệnh như sốt, cảm hoặc phát ban đỏ. Các triệu chứng phổ biến nhất của sốt xuất huyết thể nhẹ bao gồm: Sốt kèm đau mắt, nhức đầu, phát ban, đau xương, buồn nôn, đau xương khớp,…

Người bệnh bị sốt xuất huyết sẽ kéo dài các triệu chứng từ 4 – 7 ngày. Nếu sốt xuất huyết thể nhẹ, người bệnh được chăm sóc đúng cách có thể khỏi bệnh sau khoảng 1 tuần kể từ khi sốt.

Triệu chứng sốt xuất huyết thể nặng: Người bệnh sẽ có các triệu chứng của thể nhẹ cộng thêm các triệu chứng như xuất hiện các chấm xuất huyết ngoài da; chảy máu mũi hoặc ở chân răng; nôi ói ra máu hoặc có máu trong phân (do xuất huyết nội tạng); nôn nhiều, đau bụng, chân tay lạnh ẩm; người mệt mỏi li bì, choáng.

Khi người bệnh không may chuyển biến sang sốt xuất huyết thể nặng cần được cấp cứu kịp thời, nếu trễ có thể dẫn đến tử vong hoặc di chứng nặng về sau.

Triệu chứng sốt xuất huyết ở trẻ em: Sốt xuất huyết ở trẻ em sẽ có dấu hiệu sốt cao từ ngày thứ 3. Nhiều cha mẹ nhầm với bệnh cảm cúm hay bệnh liên quan đến đường hô hấp, dẫn đến phát hiện bệnh trễ, có thể gây ra các biến chứng nặng.

Triệu chứng bệnh tay chân miệng

Bệnh tay chân miệng có thể gây biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm cơ tim, phù phổi cấp dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm, theo dõi và điều trị kịp thời. Vì vậy, việc nhận biết sớm trẻ mắc bệnh tay chân miệng là vô cùng quan trọng.

Bệnh tay chân miệng có thời gian ủ bệnh (là giữa thời gian bị nhiễm và khởi phát triệu chứng) thường từ 3-7 ngày.

Khi mắc bệnh, triệu chứng ban đầu ở trẻ có thể là sốt và thường kèm theo đau họng. Trẻ cảm giác khó chịu và xuất hiện tình trạng biếng ăn. Khoảng 1 hoặc 2 ngày sau khi khởi phát sốt, vết loét gây đau và mụn nước sẽ xuất hiện trong miệng hoặc họng, hoặc cả hai.

Dấu hiệu nhận biết bệnh tay chân miệng

Mụn nước có khả năng xuất hiện ở tay, chân, miệng, lưỡi, bên trong má và đôi khi ở mông (ở mông thường do tiêu chảy gây ra). Mụn nước ít khi gây ngứa ở trẻ em, nhưng có thể gây ngứa dữ dội ở người lớn. Vết loét và mụn nước thường tự khỏi trong một tuần hoặc lâu hơn.

Bệnh tay chân miệng thường nhẹ và chỉ gây sốt trong vài ngày, các dấu hiệu và triệu chứng cũng tương đối nhẹ. Hãy liên hệ với bác sĩ nếu vết loét miệng hoặc tình trạng đau họng làm cho trẻ không uống nước được hoặc khi các dấu hiệu và triệu chứng ở trẻ chuyển biến xấu hơn sau vài ngày.

Hiện tại, vẫn chưa có vaccine phòng ngừa bệnh tay chân miệng. Do vậy, biện pháp chính vẫn là vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng (nhất là sau khi thay quần áo, tã lót, sau khi tiếp xúc với phân, nước bọt), rửa sạch đồ chơi, sàn nhà bằng Cloramin B hoặc nước Javel, cách ly trẻ bệnh trong vòng 7 – 10 ngày kể từ ngày khởi bệnh.