Những ca bệnh điển hình tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là lời cảnh báo rõ ràng rằng sốt xuất huyết Dengue không hề đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ.

Một trường hợp là bà N.T.Đ (55 tuổi, Hà Nội), được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực vào ngày thứ 7 của bệnh. Trước đó, bà sốt cao 39-40°C, đau mỏi toàn thân, được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue tại tuyến dưới nhưng điều trị không cải thiện. Khi xuất hiện khó thở, huyết áp tụt, bà được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, suy hô hấp nặng với chỉ số SpO₂ chỉ còn 80%, huyết áp tụt 70/40 mmHg, xuất huyết dưới da, chảy máu mũi và miệng, tiểu cầu giảm nghiêm trọng chỉ còn 7 G/L. Các bác sĩ chẩn đoán sốc Dengue, suy đa tạng, rối loạn đông máu nặng trên nền bệnh đái tháo đường. Bệnh nhân phải đặt nội khí quản, thở máy, truyền tiểu cầu, lọc máu liên tục, bù dịch, huyết tương, albumin và dùng kháng sinh liều cao. Tuy nhiên, theo bác sĩ Mạc Duy Hưng, Trung tâm Hồi sức tích cực, tình trạng của bệnh nhân vẫn rất nặng, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh P.V

Bệnh nhân khác là anh L.V.T (24 tuổi, Thanh Hóa, đang làm việc tại Hà Nội). Anh sốt cao 39°C trong 3 ngày, uống thuốc hạ sốt không đỡ nên đã gọi phòng khám tư đến truyền dịch tại nhà. Sau đó, anh xuất hiện đau đầu dữ dội, tiêu chảy nhiều lần, buồn nôn, ăn uống kém và được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Khi nhập Khoa Cấp cứu, bệnh nhân trong tình trạng đau bụng, nôn nhiều, mệt lả, không ăn uống được. “Chỉ số cô đặc máu cao, tiểu cầu giảm, bệnh nhân có nguy cơ quá tải dịch do truyền dịch không đúng cách, có thể gây suy hô hấp”, bác sĩ Kim Anh cho biết.

Theo Ths. Đồng Phú Khiêm, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, sốt xuất huyết thường biểu hiện nhẹ trong những ngày đầu với triệu chứng sốt cao, đau mỏi người, đau đầu… nhưng từ ngày thứ 4 trở đi, một số bệnh nhân có thể diễn biến nặng. Nguy cơ đặc biệt cao ở người già, người có bệnh nền mạn tính, suy giảm miễn dịch, thừa cân, béo phì hoặc sử dụng corticoid kéo dài.

“Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất, người bệnh tuyệt đối không được chủ quan khi thấy hạ sốt, bởi biến chứng nặng thường khởi phát trong thời điểm này”, bác sĩ Khiêm nhấn mạnh, đồng thờI khuyến cáo người bệnh nghi ngờ hoặc đã được chẩn đoán sốt xuất huyết cần được khám, đánh giá hàng ngày, đặc biệt từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 của bệnh. Khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm như đau tức bụng (nhất là vùng hạ sườn phải), nôn nhiều, mệt lả, không ăn uống được, chảy máu mũi, miệng, xuất huyết dưới da khó cầm, khó thở, tức ngực, rối loạn ý thức, cần đến ngay cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.

Đặc biệt, những người thuộc nhóm nguy cơ cao nên nhập viện sớm để được theo dõi chặt chẽ, hạn chế tối đa nguy cơ tử vong.

Một bệnh nhân sốt xuất huyết nặng điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh P.V

Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục tăng

Trong những tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội liên tục gia tăng. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ ngày 22 - 29/8, toàn thành phố ghi nhận 150 ca; từ ngày 29/8 - 5/9, số ca tăng lên 161 (tăng 7,3%); và từ ngày 5 - 12/9, đã ghi nhận 190 ca (tăng 18% so với tuần trước).

Diễn biến này cho thấy dịch bệnh có nguy cơ lan rộng trong cộng đồng. Riêng tuần từ 5 - 12/9, Hà Nội phát hiện 190 ca sốt xuất huyết tại 80 phường, xã, không ghi nhận ca tử vong. Trong tuần, thành phố ghi nhận thêm 14 ổ dịch mới tại nhiều địa bàn, trong đó Thường Tín có 3 ổ dịch; các ổ khác xuất hiện tại Hoài Đức, Hà Đông, Khương Đình, Nghĩa Đô, Bát Tràng, Ngọc Hà, Tây Mỗ…

CDC Hà Nội nhận định, thời tiết diễn biến phức tạp cùng sự gia tăng giao lưu, đi lại trong các dịp lễ hội, sự kiện lớn có thể khiến nhiều dịch bệnh bùng phát. Dịch sốt xuất huyết hiện có xu hướng tăng, một số ổ dịch ghi nhận nhiều bệnh nhân, chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao. Dự báo, số ca mắc sẽ tiếp tục gia tăng theo chu kỳ hàng năm.

Trong thời gian tới, ngành y tế sẽ giám sát chặt chẽ các ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động tại Vĩnh Hưng, Bát Tràng (ngày 15/9), Hoài Đức, Thường Tín, Thanh Liệt (ngày 16/9), Ứng Thiên (ngày 17/9), Phượng Dực (ngày 18/9). Các trạm y tế phường, xã được yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện sớm bệnh nhân tại cộng đồng và cơ sở y tế, kịp thời điều tra, xử lý ổ dịch, không để dịch lan rộng.

Song song với phòng chống sốt xuất huyết, thành phố triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Chikungunya thông qua chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi tại các khu vực nguy cơ. Các đơn vị y tế địa phương cũng được yêu cầu xử lý triệt để các ổ dịch tay chân miệng, giám sát chặt chẽ chỉ số muỗi, bọ gậy tại các khu vực từng có dịch hoặc có nguy cơ cao.

Ngoài sốt xuất huyết, từ ngày 5 - 12/9, Hà Nội còn ghi nhận 146 ca tay chân miệng tại 66 phường, xã (2 ổ dịch cộng đồng tại Cổ Đô và Ô Diên), 13 ca sởi tại 12 phường, xã, 1 ca liên cầu lợn ở An Khánh và 6 ca COVID-19. Các bệnh truyền nhiễm khác như ho gà, não mô cầu, viêm não Nhật Bản không ghi nhận trong tuần.