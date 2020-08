Người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để du lịch, tìm việc và sang Campuchia đánh bài

Ngày 3-8, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7-2020, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, khi dịch Covid-19 có dấu hiệu lây lan trở lại, Bộ công an đã chỉ đạo công an các địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, các chỉ đạo khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Lực lượng công an tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng như: quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép; bảo đảm an toàn, an ninh tuyệt đối tại các khu cách ly tập trung; xử lý các trường hợp tung tin thất thiệt về dịch bệnh…

Về người nhập cảnh trái phép, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết cần chia làm hai nhóm: thứ nhất là người Trung Quốc nhập cảnh bất hợp pháp vào Việt Nam; thứ hai là người Việt Nam đi lao động ở các nước láng giềng nhập cảnh trở về.

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị phát hiện ngày 27-7

Đối với lao động Việt Nam đi làm việc ở các nước láng giềng, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết đây đa số là lao động "chui", là người dân ở các tỉnh biên giới, do tình hình dịch bệnh nên đã quay về. Theo ông Tô Ân Xô, một số vụ việc báo chí đưa tin có hàng chục, hàng trăm người nhập cảnh trái phép, đây đều là người Việt Nam đi lao động ở các nước láng giềng.

Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai, có một lượng người Trung Quốc đã nhập cảnh vào Việt Nam. Một số đi tìm việc, một số đi du lịch, một số đi qua Việt Nam để sang Campuchia đánh bài, khi các sòng bài tại quốc gia này đã hoạt động trở lại. Từ đầu năm đến nay, 27/63 địa phương có người Trung Quốc nhập cảnh trái phép với tổng số 504 người, trong đó Đà Nẵng có 78 người.

Cũng theo ông Tô Ân Xô, từ tháng 6 đến nay, lực lượng công an và biên phòng các địa phương đã phát hiện 21 vụ với 177 người nhập cảnh trái phép, khởi tố 5 vụ.