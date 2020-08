Phát hiện tài xế chở 7 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép ở Sài Gòn về Tây Ninh

Ngày 3/8, Trung tâm Y tế Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cho hay, vừa phát hiện 1 người Việt chở theo 7 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo điều tra, khoảng 17h ngày 2/8, tài xế Bùi Văn Đoàn (SN 1980, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe ô tô đi từ tỉnh Đồng Nai lên quận 7, TPHCM để chở 7 người Trung Quốc về tỉnh Tây Ninh.

7 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép bị phát hiện đưa đi cách ly. Ảnh: Báo Tây Ninh

Đến 19h30 cùng ngày, khi xe đi tới đường mòn ấp Long An, xã Long Thuận thì bị Công an huyện Bến Cầu và Biên phòng chốt Long An – Bến Cầu phát hiện bắt giữ.

Qua kiểm tra, tài xế Đoàn cùng 7 người Trung Quốc không có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Sau đó, lực lượng đã đưa nhóm người này vào khu cách ly ở trung tâm K61, Cầm Giang, Gò Dầu để theo dõi.