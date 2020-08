Mỗi chuyến xe chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Lào Cai vào TP.HCM được trả 25 triệu đồng

Công an tỉnh Lào Cai ngày 31/7 cho biết, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này đã ra Quyết định và tiến hành "Giữ người trong trường hợp khẩn cấp" theo Điều 110. Bộ Luật hình sự năm 2015 đối với 2 đối tượng cầm đầu trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam.

Theo đó, hai đối tượng là Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1971, trú tại số nhà 15, đường M17, thôn Hồng Hà, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai và Nguyễn Trịnh Văn Hưng, sinh năm 1972, trú tại Đường 7B, Khu tái định cư Đắc Lành, phường Phước Đông, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tại cơ quan An ninh điều tra, hai đối tượng khai nhận từ đầu tháng 4/2020, Nhàn có quen với một người Trung Quốc tên là A Ma, người này có nói với Nhàn về việc tìm thuê xe ô tô để chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường mòn khu vực biên giới Việt Trung, sau đó chở số người này vào TP.Hồ Chí Minh để kiếm việc làm thuê.

Mỗi chuyến xe từ Lào Cai vào thành phố Hồ Chí Minh, A Ma trả cho Nhàn 25 triệu đồng.

Sau đó, Nhàn đã liên hệ với Hưng thuê xe ô tô từ thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ra Lào Cai để đón số người Trung Quốc vượt biên nhập cảnh trái phép vào TP. Hồ Chí Minh, mỗi chuyến xe Nhàn trả cho Hưng 23 triệu đồng, còn 2 triệu Nhàn giữ lại để tiêu sài mục đích cá nhân.

Hai đối tượng khai nhận, trước đó, từ đầu tháng 4/2020 đến ngày 27/7/2020 chúng đã chở trót lọt 6 chuyến vào TP. Hồ Chí Minh, đến ngày 27/7/2020, khi đang thực hiện hành vi chở 10 người Trung Quốc vào sâu trong nội địa Việt Nam thì bị Công an TP Lào Cai phát hiện bắt giữ.



Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập thêm chứng cứ để xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.