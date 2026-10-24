Người sống thọ thường uống 3 loại nước trước khi ngủ: "Đánh bại" mất ngủ, dưỡng nhan lại bổ như nhân sâm

Chất lượng giấc ngủ và thói quen sinh hoạt buổi tối đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi tế bào, cân bằng nội tiết và kéo dài tuổi thọ. Bên cạnh việc giữ tinh thần thư thái, nhiều người sống thọ có thói quen bổ sung những thức uống lành mạnh trước khi lên giường.

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Không cần tìm kiếm những dưỡng chất đắt đỏ như nhân sâm hay tổ yến, 3 loại nước quen thuộc dưới đây vừa giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ, vừa mang lại nhiều giá trị diệu kỳ cho sức khỏe tổng thể.

1. Sữa ấm

Sữa luôn nằm trong nhóm thực phẩm bổ dưỡng bậc nhất, nhưng lợi ích của nó sẽ được tối ưu hóa nếu bạn sử dụng đúng thời điểm vào buổi tối.

Trong sữa chứa khoảng 80% protein hoàn chỉnh, loại đạm này được cơ thể hấp thu và tổng hợp hiệu quả nhất trong suốt quá trình bạn chìm vào giấc ngủ. Lượng canxi dồi dào trong sữa đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố mật độ xương, ngăn ngừa tình trạng loãng xương và hỗ trợ phục hồi tổn thương cơ bắp sau một ngày vận động.

Xét về mặt thần kinh, sữa chứa tryptophan, là một axit amin thiết yếu kích thích sản sinh serotonin và melatonin. Đây là hai chất giúp làm dịu tâm trí, điều hòa nhịp sinh học và đưa bạn vào giấc ngủ tự nhiên. Bên cạnh đó, hoạt chất lactium trong sữa giúp giảm nồng độ cortisol, từ đó cải thiện tâm trạng, chống suy nhược thần kinh và tăng sức sống cho não bộ.

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- Cách dùng và lưu ý: Bạn nên đun nhẹ sữa đến nhiệt độ khoảng 40 đến 50 độ C và thưởng thức trước khi đi ngủ khoảng 2 tiếng. Thời điểm này giúp hệ tiêu hóa kịp xử lý, tránh tình trạng đầy hơi. Người bất dung nạp lactose nên chọn sữa tách lactose hoặc sữa hạt.

2. Trà hoa cúc

Trà hoa cúc là thức uống thảo mộc kinh điển được y học đánh giá cao. Được pha chế từ hoa cúc khô hãm trong nước nóng ở nhiệt độ khoảng 90 đến 95 độ C, đây là lựa chọn hoàn hảo để nhâm nhi vào buổi tối.

Nhiều nghiên cứu y khoa chỉ ra rằng, hoa cúc chứa lượng lớn hợp chất apigenin - một chất chống oxy hóa thuộc nhóm flavonoid có khả năng liên kết với các thụ thể trong brain, mang lại hiệu quả làm dịu hệ thần kinh trung ương và hỗ trợ điều trị mất ngủ tự nhiên.

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Không dừng lại ở việc cải thiện giấc ngủ, trà hoa cúc còn sở hữu đặc tính thanh nhiệt, giải độc gan cực tốt, đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên bị nóng trong hay nhiệt miệng. Các hoạt chất chống viêm trong hoa cúc giúp bảo vệ tế bào tuyến tụy, hỗ trợ kiểm soát chỉ số đường huyết hiệu quả. Nhờ khả năng giãn mạch nhẹ, loại trà này còn giúp duy trì huyết áp ổn định, giảm áp lực lên thành mạch và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

- Cách pha và lưu ý: Dùng 3 đến 5 bông cúc khô hãm với 200ml nước nóng trong 5 phút. Uống trước khi đi ngủ khoảng 30 phút. Người có thể trạng hàn, hay bị lạnh tay chân, tiêu chảy hoặc người đang đói cồn cào thì không nên dùng.

3. Nước mật ong ấm pha nghệ

Bên cạnh sữa và trà hoa cúc, nước mật ong ấm kết hợp cùng một chút tinh bột nghệ là thức uống dưỡng sinh tuyệt vời vào buổi tối.

Mật ong nguyên chất chứa lượng glucose và fructose tự nhiên cân bằng, giúp duy trì lượng glycogen ổn định trong gan suốt đêm. Điều này ngăn chặn não bộ phát tín hiệu gián đoạn giấc ngủ do hạ đường huyết. Khi kết hợp với hợp chất curcumin trong nghệ, thức uống này trở thành lá chắn chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp trung hòa các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa da và thúc đẩy phục hồi tổn thương niêm mạc dạ dày.

Việc duy trì một ly nước mật ong ấm trước khi đi ngủ còn giúp kích thích hệ thống miễn dịch, làm dịu niêm mạc họng, ngăn ngừa cơn ho đêm và hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên của cơ thể diễn ra trơn tru.

- Cách pha và lưu ý: Pha 1 đến 2 thìa cà phê mật ong cùng 150ml nước ấm khoảng 40 độ C, thêm chút tinh bột nghệ. Uống trước khi ngủ 30 đến 60 phút. Người bị tiểu đường nặng hoặc trẻ em dưới 1 tuổi cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

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Lời khuyên từ chuyên gia giúp tối ưu hóa hiệu quả

Dù 3 loại nước trên mang lại rất nhiều lợi ích vượt trội cho sức khỏe và chất lượng giấc ngủ, bạn vẫn cần tuân thủ một số nguyên tắc sau:

- Không uống quá nhiều nước sát giờ ngủ: Lượng nước nạp vào buổi tối chỉ nên dao động từ 150 đến 200ml. Uống quá nhiều hoặc quá sát giờ đi ngủ sẽ khiến bàng quang bị ngập nước, dẫn đến tình trạng thức giấc đi tiểu đêm, làm gián đoạn chu kỳ ngủ sâu.

- Lắng nghe phản ứng của cơ thể: Mỗi người có một cơ địa khác nhau. Hãy lựa chọn loại nước phù hợp nhất với thể trạng và sở thích của bản thân để duy trì thành một thói quen bền vững.

- Kết hợp lối sống lành mạnh: Việc uống nước dưỡng sinh chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Để có một sức khỏe dẻo dai và tuổi thọ dài lâu, bạn cần kết hợp tắt các thiết bị điện tử trước khi ngủ 30 phút, giữ phòng ngủ thoáng mát và duy trì giờ giấc sinh hoạt khoa học.

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