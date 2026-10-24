Không cần nhịn ăn khắc nghiệt hay loại bỏ hoàn toàn tinh bột, phương pháp ăn “962” được chú ý nhờ nguyên tắc ăn sáng đầy đủ, ăn trưa vừa phải và ăn tối nhẹ nhàng. Với phụ nữ bước vào tuổi 35-40, đây có thể là gợi ý để điều chỉnh thói quen ăn uống, miễn là hiểu đúng và áp dụng linh hoạt.

Bước sang tuổi 35-40, nhiều phụ nữ bắt đầu nhận thấy việc giữ dáng không còn dễ dàng như trước. Vòng eo có thể tăng lên dù lượng thức ăn không thay đổi nhiều, cân nặng khó giảm hơn, trong khi công việc, gia đình khiến việc tập luyện và chăm sóc bản thân thường xuyên bị trì hoãn.

Trong bối cảnh đó, những phương pháp ăn uống đơn giản, dễ áp dụng luôn nhận được sự quan tâm. Một trong số đó là “962” - cách ăn được truyền thông Đài Loan nhắc đến khi nói về bí quyết giữ dáng của các mỹ nhân như Trương Quân Ninh, Hứa Vỹ Ninh.

Điểm khiến phương pháp này thu hút là không yêu cầu nhịn ăn hoàn toàn hay loại bỏ một nhóm thực phẩm nhất định. Thay vào đó, người áp dụng điều chỉnh mức độ no và khẩu phần theo từng bữa, với xu hướng ăn nhiều hơn vào buổi sáng và giảm dần về cuối ngày.

Tuy nhiên, “962” không phải công thức giảm cân được chứng minh phù hợp với tất cả mọi người. Điều đáng học hỏi nằm ở nguyên tắc tổ chức bữa ăn hợp lý, chứ không phải cố ép mình ăn thật ít vào buổi tối.

1. “962” là gì mà được hội chị em quan tâm?

“962” thường được diễn giải là ăn no khoảng 9 phần vào bữa sáng, 6 phần vào bữa trưa và 2 phần vào bữa tối. Cách ăn này còn được gọi là chế độ ăn hình tam giác ngược, bởi khẩu phần có xu hướng giảm dần từ sáng đến tối.

Theo nguyên tắc này, bữa sáng được ưu tiên để cung cấp năng lượng sau một đêm dài. Bữa trưa duy trì lượng thức ăn vừa đủ cho các hoạt động trong ngày, còn bữa tối được điều chỉnh nhẹ nhàng hơn, hạn chế tình trạng ăn quá no hoặc tiêu thụ nhiều món chiên rán, đồ ngọt và thực phẩm giàu năng lượng.

Điều cần hiểu rõ là các con số 9-6-2 không đại diện cho tỷ lệ calo hay lượng thức ăn được chuẩn hóa về mặt y khoa. Đây chỉ là cách mô tả tương đối về mức độ no trong mỗi bữa ăn. Vì vậy, không nên hiểu rằng bữa tối chỉ được ăn 2 phần thức ăn hoặc phải cắt giảm khẩu phần đến mức bụng vẫn đói cồn cào.

Với phụ nữ 35-40 tuổi, giá trị của phương pháp nằm ở việc tránh thói quen ăn uống thất thường: Bỏ bữa sáng, ăn qua loa vào buổi trưa rồi ăn bù vào buổi tối. Khi được điều chỉnh hợp lý, việc phân bổ thức ăn có thể giúp kiểm soát cảm giác đói và hạn chế ăn quá mức vào cuối ngày.

2. Vì sao phụ nữ 35-40 tuổi nên quan tâm đến cách phân bổ bữa ăn?

Ở độ tuổi này, nhiều phụ nữ nhận thấy vòng bụng dễ tích mỡ hơn, nhất là khi công việc bận rộn khiến thời gian vận động giảm đi. Tuy nhiên, tăng cân không đơn thuần là hệ quả của tuổi tác. Chất lượng bữa ăn, tổng năng lượng nạp vào, giấc ngủ, mức độ căng thẳng và hoạt động thể chất đều có thể ảnh hưởng đến cân nặng.

Một số phụ nữ cũng bắt đầu trải qua những thay đổi nội tiết trong giai đoạn tiền mãn kinh, dù thời điểm xuất hiện khác nhau ở mỗi người. Những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, sự phân bố mỡ và cảm nhận về vóc dáng.

Trong hoàn cảnh đó, việc xây dựng giờ ăn tương đối ổn định, lựa chọn thực phẩm giàu dinh dưỡng và điều chỉnh khẩu phần theo nhu cầu có thể hữu ích hơn những đợt ăn kiêng cấp tốc.

“962” gợi ý một cách tiếp cận dễ nhớ: ăn sáng đầy đủ hơn, ăn trưa cân bằng và tránh ăn tối quá nhiều. Tuy nhiên, hiệu quả giảm cân vẫn phụ thuộc chủ yếu vào tổng năng lượng tiêu thụ so với năng lượng cơ thể sử dụng trong thời gian dài, chứ không phải chỉ riêng việc ăn ít vào buổi tối.

3. Áp dụng “962” thế nào để vừa giữ dáng vừa không thiếu chất?

Bữa sáng: Ăn đủ chất thay vì chỉ uống cà phê hoặc ăn qua loa

Sau một đêm ngủ dài, bữa sáng là cơ hội để bổ sung năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết. Phụ nữ 35-40 tuổi có thể lựa chọn trứng, sữa chua không đường, yến mạch, bánh mì nguyên cám, trái cây hoặc các món ăn quen thuộc như cơm với cá, thịt nạc và rau.

Một bữa sáng có protein, chất xơ và tinh bột phù hợp sẽ giúp bữa ăn cân bằng hơn. Dù vậy, ăn sáng đầy đủ không đồng nghĩa với việc phải ăn thật nhiều. Nếu cố ăn đến căng bụng chỉ để đạt mức 9 phần no, bạn có thể nạp nhiều năng lượng hơn nhu cầu.

Bữa trưa: Đừng cắt giảm quá mức rồi ăn bù vào buổi chiều

Với phụ nữ làm việc văn phòng, bữa trưa quá ít có thể khiến cơn đói xuất hiện sớm, kéo theo thói quen ăn bánh ngọt, uống trà sữa hoặc ăn vặt liên tục.

Một bữa trưa hợp lý nên có nguồn protein như cá, thịt nạc, trứng hoặc đậu phụ; rau xanh; cùng cơm, khoai hoặc ngũ cốc với lượng phù hợp. Có thể giảm bớt các món chiên rán, nước sốt nhiều đường và thực phẩm chế biến sẵn, nhưng không nên loại bỏ hoàn toàn tinh bột chỉ vì muốn giảm cân nhanh.

Bữa tối: Nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn phải đủ dinh dưỡng

Đây là điểm cần đặc biệt lưu ý khi áp dụng “962”. Ăn tối vừa phải có thể giúp hạn chế việc nạp quá nhiều năng lượng, nhất là với người thường xuyên ăn tối muộn, ăn vặt trước khi ngủ hoặc có thói quen ăn no sau một ngày làm việc căng thẳng.

Tuy nhiên, bữa tối không nên chỉ có rau luộc hay vài miếng thức ăn. Bạn vẫn cần protein để duy trì cơ bắp, rau củ cung cấp chất xơ và vitamin, cùng lượng tinh bột phù hợp với mức độ vận động.

Một bữa tối đơn giản có thể gồm cá hấp hoặc thịt gà, rau luộc và một phần cơm vừa đủ. Nếu tập luyện vào buổi tối, vận động nhiều hoặc thường xuyên thấy đói trước khi ngủ, bạn có thể cần điều chỉnh khẩu phần thay vì cố tuân thủ con số 2 phần no.

Cũng không có quy định bắt buộc rằng muốn giữ dáng thì phải ăn tối trước 18 giờ. Điều quan trọng hơn là tổng lượng thức ăn trong ngày, chất lượng thực phẩm và giờ ăn phù hợp với lịch sinh hoạt.

4. Muốn “962” phát huy tác dụng, đừng bỏ qua 3 nguyên tắc

Thứ nhất, ưu tiên thực phẩm giàu dinh dưỡng thay vì chỉ đếm lượng ăn. Rau xanh, trái cây nguyên quả, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, cá, trứng và thịt nạc nên xuất hiện thường xuyên trong thực đơn. Đồ uống có đường, bánh kẹo và các món nhiều dầu mỡ nên được giới hạn ở mức phù hợp.

Thứ hai, duy trì vận động để bảo vệ khối cơ. Khi tuổi tác tăng lên, ít vận động có thể góp phần làm giảm khối cơ và ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát cân nặng. Đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội hoặc tập sức mạnh đều có thể mang lại lợi ích. Người trưởng thành nên hướng tới ít nhất 150 phút hoạt động thể chất cường độ vừa mỗi tuần và tập tăng cường cơ bắp ít nhất 2 ngày mỗi tuần, tùy khả năng và tình trạng sức khỏe.

Thứ ba, không dùng nhịn đói để bù cho những bữa ăn quá mức. Nếu hôm trước ăn nhiều hơn dự định, bạn không cần bỏ bữa sáng hoặc chỉ ăn rau vào ngày hôm sau. Trở lại nhịp ăn uống cân bằng sẽ dễ duy trì hơn việc liên tục ăn kiêng rồi ăn bù.

Nếu có bệnh lý cần kiểm soát dinh dưỡng, đang mang thai, có tiền sử rối loạn ăn uống hoặc thường xuyên mệt mỏi, chóng mặt khi giảm khẩu phần, bạn nên trao đổi với chuyên gia y tế để được hướng dẫn phù hợp.

Ở tuổi 35-40, giữ dáng không có nghĩa là phải ăn ít hơn bằng mọi giá. Điều quan trọng là hiểu nhu cầu của cơ thể, ăn đủ chất, kiểm soát khẩu phần hợp lý và duy trì thói quen vận động. “962” có thể là một gợi ý dễ nhớ để bắt đầu, nhưng một chế độ ăn phù hợp và bền vững mới là điều giúp bạn chăm sóc vóc dáng lâu dài.