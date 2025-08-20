Đi bộ là một bài tập cường độ thấp, có thể mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Đi bộ hàng ngày giúp đẩy nhanh quá trình đốt cháy calo, giảm căng thẳng, ngăn ngừa bệnh tiểu đường, giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ, đồng thời giúp phòng ngừa bệnh ung thư,...

Theo trang Sohu (Trung Quốc), ngoài giúp rèn luyện cơ thể, đi bộ còn có thể phản ánh tình trạng sức khỏe cũng như tuổi thọ của một người.

Người sống thọ thường có 4 điểm chung khi đi bộ

1. Tốc độ đi bộ nhanh

Tốc độ đi bộ có thể tiết lộ tình trạng sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. Một nghiên cứu về dữ liệu di truyền trên hơn 400.000 người trưởng thành được công bố trên tạp chí Communications Biology vào năm 2022 đã chỉ ra rằng tốc độ đi bộ nhanh có thể làm chậm quá trình lão hóa. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, khi bước vào tuổi trung niên, những người có tốc độ đi bộ nhanh có thể tăng thêm 16 năm tuổi thọ.

Những người đi bộ nhanh cũng có chức năng tim phổi và sức khỏe thể chất tốt hơn. Đi bộ nhanh giúp tăng cường sức co bóp của cơ tim, cải thiện dung tích phổi và thúc đẩy lưu thông máu, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và các bệnh mạn tính - nhóm bệnh lý tác động đến tuổi thọ.

Người có tốc độ đi bộ nhanh thường sống thọ hơn.

2. Không bị đau đầu, chóng mặt khi đi bộ

Những người có sức khỏe ổn định sẽ không gặp tình trạng chóng mặt và đau đầu khi đi bộ. Chóng mặt và đau đầu khi đi bộ thường là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang mắc bệnh. Theo Viện Lão khoa Mỹ, các bệnh như tiểu đường loại 2, tuyến giáp, bệnh thần kinh cũng có thể gây ra tình trạng đau đầu, chóng mặt khi đi bộ.

Ngoài ra, tình trạng chóng mặt và đau đầu khi đi bộ cũng có thể cảnh báo các vấn đề tim mạch. Ví dụ như những người mắc huyết áp cao, đột quỵ thường sẽ có triệu chứng chóng mặt, đau đầu khi đi bộ do quá trình cung cấp máu lên não bị ảnh hưởng.

Nếu không được điều trị kịp thời, các bệnh lý này có thể tiến triển nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tới sức khỏe và tuổi thọ.

3. Dáng đi vững vàng, ổn định

Khi đi bộ, người có sức khỏe tốt sẽ có dáng đi vững vàng và ổn định. Ngược lại, dáng đi không vững, loạng choạng có thể báo hiệu các bệnh lý như đột quỵ, Parkinson,...

Đặc biệt, với bệnh nhân đột quỵ, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tình trạng tắc nghẽn mạch máu não hoặc xuất huyết não có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như liệt nửa người, thậm chí là tử vong.

Người có sức khỏe tốt sẽ có dáng đi vững vàng và ổn định.

4. Không bị đau tức ngực khi đi bộ

Thông thường, những người có sức khỏe tốt sẽ không gặp tình trạng đau tức ngực khi đi bộ. Tuy nhiên, nếu cơ thể xuất hiện dấu hiệu đau tức ngực, khó thở khi đi bộ thì mọi người cần cảnh giác với bệnh tim mạch, hoặc các vấn đề ở phổi và đường hô hấp.

Các bệnh lý tim mạch hoặc bệnh phổi có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe tổng thể và cắt giảm tuổi thọ nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.