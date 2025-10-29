Làm thế nào để tôi có thể sống thọ? Điều này chủ yếu phụ thuộc vào các chi tiết và thói quen khác nhau trong cuộc sống hàng ngày. Hầu hết những người sống lâu đều có những đặc điểm này, nếu có hơn 4 điểm thì thật là tuyệt vời. Hãy xem bạn có bao nhiêu?

1. Những người thường xuyên mỉm cười và ổn định về mặt cảm xúc

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người duy trì tâm trạng tốt trong một thời gian dài có mức độ hormone căng thẳng trong cơ thể thấp hơn, hệ tim mạch khỏe mạnh hơn và nguy cơ mắc bệnh thấp hơn đáng kể.

Chúng ta sẽ thấy rằng hầu hết những người sống lâu đều bình tĩnh, không dễ tức giận, cảm xúc ổn định, bất kể họ phải đối mặt với tình huống nào. Họ có thể duy trì sự bình yên và tĩnh lặng nội tâm, đối mặt với mọi loại thử thách trong cuộc sống với thái độ tích cực và lạc quan.

2. Những người chăm đi dạo sau bữa ăn

Hầu hết mọi người ngày nay thiếu tập thể dục, ít vận động dễ gặp các vấn đề về sức khỏe và làm tăng tỷ lệ mắc bệnh tim mạch. Đi bộ là một bài tập cường độ thấp có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần, kích hoạt cơ bắp cơ thể, thúc đẩy lưu thông máu.

Kiên trì đi dạo sau bữa ăn không chỉ giúp thúc đẩy nhu động ruột, tăng tốc độ tiêu hóa và hấp thụ thức ăn mà còn tăng cường chức năng tim phổi, cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể và giúp kéo dài tuổi thọ.

3. Những người có chế độ ăn nhẹ

Mọi người coi thức ăn là bầu trời và bệnh tật đến từ miệng. Những người có một chế độ ăn uống lành mạnh có nhiều khả năng sống lâu hơn. Nếu bạn luôn ăn tất cả các loại thực phẩm không lành mạnh như cay, kem, gà rán, khoai tây chiên... cơ thể bạn rất dễ tăng cân và sức khỏe của bạn cũng sẽ gặp vấn đề.

Chúng ta tránh xa các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ, cay, kích ứng, chọn rau, trái cây tươi và thực phẩm giàu protein chất lượng cao, giảm lượng dầu và muối. Chế độ ăn nhẹ có thể giảm gánh nặng cho dạ dày và ruột, giảm lipid máu, huyết áp và các chỉ số khác, đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, mạch máu não.

4. Người có chất lượng giấc ngủ tốt

Giấc ngủ là một cách hiệu quả để một người phục hồi, và khi chúng ta già đi, thời gian ngủ sẽ giảm, chất lượng giấc ngủ cũng sẽ giảm.

Nếu chất lượng giấc ngủ của bạn không tệ, bạn có thể ngủ đến bình minh mỗi đêm và ngủ ngon hơn. Điều này đồng nghĩa với việc cơ thể của bạn rất tốt, nguy cơ mắc bệnh tim mạch và suy nhược thần kinh cũng sẽ giảm, dễ dàng sống thọ hơn.

5. Những người duy trì sở thích thể thao

Nhiều người cao tuổi thích dậy sớm để chơi Thái Cực Quyền hoặc bóng bàn. Thói quen chăm thể thao có thể tăng cường cơ thể hiệu quả và giúp bạn chống lại sự tiến triển của lão hóa.

Duy trì thói quen tập thể dục hơn 3 lần một tuần cũng có thể làm tăng lượng calo tiêu thụ, giảm cơ hội tăng cân, cung cấp năng lượng cho cơ thể và giúp kéo dài tuổi thọ.

6. Những người yêu thích uống trà

Nhiều người cao tuổi sống thọ thích uống trà và hiếm khi uống rượu và các loại đồ uống khác. Họ uống một tách trà thơm mỗi ngày. Polyphenol, vitamin và các chất dinh dưỡng khác trong trà có tác dụng chống oxy hóa và chống lão hóa, khiến nhịp độ thời gian chậm lại.

7. Những người có vòng eo vừa phải

Những người có vòng eo dày thường có nghĩa là béo phì và mỡ nội tạng quá mức, rất bất lợi cho sức khỏe, có nguy cơ tử vong cao hơn.

Khuyến cáo rằng chu vi vòng eo của bé gái không được vượt quá 80cm và chu vi vòng eo của bé trai không được vượt quá 90cm. Mỗi khi bạn tăng thêm 1cm, nguy cơ ung thư sẽ tăng lên nhiều lần.

8. Những người đi bộ nhanh

Những người khác nhau đi bộ với tốc độ khác nhau và các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người đi bộ nhanh có "chiều dài telomere tế bào bạch cầu" dài hơn đáng kể so với những người đi bộ chậm. Điều này có nghĩa là chức năng thể chất khỏe mạnh hơn, tỷ lệ béo phì và nguy cơ mắc bệnh mãn tính cũng sẽ giảm, và độ tuổi trung bình trẻ hơn 10 tuổi so với những người đi bộ chậm.

Theo Abouluowang