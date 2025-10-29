Điển hình như trường hợp của bà Triệu, 61 tuổi ở Trung Quốc. Khi vừa ăn xong một bát mì tương đen, bà thấy hơi đầy bụng, buồn ngủ nên đi nằm nghỉ như thường lệ.

Hai tiếng sau, khi con gái vào phòng gọi dậy, bà đã ngừng thở, khuôn mặt tím tái, một tay còn nắm chặt ngực áo. Cấp cứu được gọi ngay lập tức, nhưng bác sĩ chỉ có thể xác nhận bà đã tử vong do ngừng tim đột ngột.

"Mẹ tôi chỉ ngủ trưa như mọi ngày thôi mà, sao lại ra đi đột ngột vậy?", con gái khóc nghẹn. Bác sĩ nhìn vào điện tâm đồ rồi thở dài: "Nhiều người mắc phải những sai lầm sau bữa ăn, tưởng là vô hại nhưng thực ra rất nguy hiểm".

Ảnh minh hoạ.

Một trong số đó là nằm ngay sau khi ăn. Thực tế, sau khi nạp thức ăn, lượng đường huyết và hormone serotonin trong não tăng cao, khiến cơ thể rơi vào trạng thái buồn ngủ, thư giãn. Tuy nhiên, nằm ngủ ngay sau bữa ăn lại cực kỳ hại sức khỏe.

Bởi lúc này, dạ dày đang cần co bóp và tiêu hóa thức ăn nhờ vào trọng lực tự nhiên và nhu động ruột. Nếu nằm ngay, thức ăn khó tiêu, axit dạ dày dễ bị trào ngược, gây nóng rát ngực, ợ chua. Lâu ngày còn có thể dẫn tới viêm thực quản do trào ngược, căn bệnh âm thầm nhưng rất khó chữa.

Vậy sau bữa ăn nên làm gì, ngồi hay đứng? Các chuyên gia cho biết, ngồi yên ngay sau khi ăn tuy không quá hại, nhưng đứng sẽ tốt hơn nhiều.

Theo nghiên cứu đăng trên Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu Môi trường và Y tế Cộng đồng của Nhật Bản, những người đứng trong 30 phút sau bữa ăn tiêu hao năng lượng cao hơn rõ rệt so với người ngồi. Trung bình đứng 4 tiếng mỗi ngày có thể giảm được tới 1,6kg mỡ mỗi năm, đồng thời giúp lưu thông máu và ổn định đường huyết.

Bác sĩ dinh dưỡng khuyên: sau bữa ăn, nên đứng dựa tường khoảng 5-10 phút, lưng và vai chạm tường, hít thở chậm rãi. Cách này vừa giúp dạ dày tiêu hóa tốt, vừa ngăn ngừa tích mỡ vùng bụng.

Những việc không nên làm ngay sau khi ăn Ngoài việc kiểm soát chế độ ăn uống, các hoạt động ngay sau bữa ăn cũng tác động lớn tới sức khỏe tim mạch lâu dài cũng như nguy cơ đột tử. Vì vậy, có những việc không nên làm ngay sau khi ăn bất kỳ ai cũng cần phải biết: Nằm ngay sau khi ăn Ăn quá no khiến tăng gánh nặng cho vùng bụng, từ đó bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và muốn nằm nghỉ ngay sau bữa ăn để bụng dễ chịu hơn. Tuy nhiên, hành động này sẽ làm tăng khả năng trào ngược axit, gây kích ứng thực quản và dạ dày, lâu dần có thể gây ra các bệnh về hệ tiêu hóa. Tắm Không nên tắm ngay sau bữa ăn để phòng ngừa chứng khó tiêu hoặc đau bụng. Tắm làm mát cơ thể và do vậy có nhiều máu lưu thông tới da hơn. Do đó lượng máu cần cho quá trình tiêu hóa của dạ dày bị giảm xuống và gây ra các rối loạn tiêu hóa. Không tập thể dục nặng ngay lập tức Tương tự như việc tắm, tập thể dục nặng ngay sau khi ăn cũng khiến máu dồn về các cơ bắp thay vì hệ tiêu hóa. Điều này làm gián đoạn quá trình tiêu hóa, dẫn đến chuột rút, đau bụng, buồn nôn hoặc thậm chí là nôn mửa. Tập luyện khi cơ thể đang tiêu hóa còn có thể gây ra hiện tượng trào ngược axit. Nên đợi ít nhất 2-3 tiếng sau bữa ăn lớn mới bắt đầu tập luyện cường độ cao. Nếu muốn vận động, hãy đi bộ nhẹ nhàng khoảng 15-20 phút sau ăn để hỗ trợ tiêu hóa. Hút thuốc Tốc độ hấp thu trong cơ thể tăng lên sau bữa ăn. Điều này khiến cho việc hấp thu các hóa chất dễ dàng hơn và gây hại nhiều hơn. Hút thuốc ở thời điểm nào cũng không tốt, đặc biệt là ngay sau bữa ăn. Uống nước lạnh Nước lạnh khiến các chất béo từ thực phẩm có dầu ngưng tụ. Nó cũng được cho là làm giảm các phản ứng enzyme tham gia vào quá trình tiêu hóa, do đó nên uống 1 cốc nước lọc bình thường hoặc nước ấm thay vì nước lạnh. Lái xe Sau bữa ăn, việc cung cấp máu tới ruột già tăng, kết quả là làm giảm lưu thông máu tới não. Điều này dẫn tới buồn ngủ sau ăn. Vì vậy, việc lái xe trong tình trạng này là không tốt vì nó làm tăng nguy cơ tai nạn.

