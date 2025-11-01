Bà Kim (57 tuổi, Hà Nội) đặt túi ngực hai bên từ năm 2010, kiểm tra sức khỏe định kỳ, chụp cắt lớp vi tính toàn thân bằng máy CT cho thấy thành túi ngực bên trái không đều, có ổ giảm tỷ trọng dạng dịch – dấu hiệu nghi rách túi. Siêu âm tuyến vú ghi nhận tình trạng giãn nhẹ ống tuyến, đánh giá khả năng rách trong bao túi bên trái.

Khám lâm sàng, bác sĩ nhận thấy ngực bệnh nhân sa trễ độ II, túi bên trái cứng hơn, song da vùng ngực không sưng nóng đỏ đau. MRI khẳng định rách túi tình trạng "im lặng", không triệu chứng. Theo TS.BS Hoàng Thị Phương Lan, khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, người bệnh cần tháo bỏ túi ngực tránh biến chứng. Song ca mổ tiềm ẩn nhiều nguy cơ do bệnh nhân lớn tuổi, kèm bệnh lý nền phức tạp như tăng huyết áp, xơ vữa động mạch thận, xơ vữa động mạch vành làm tăng nguy cơ tai biến trong và sau phẫu thuật.

Bác sĩ Lan cùng ê kíp phẫu thuật tiến hành tháo túi qua đường sẹo cũ dưới quầng vú. Ở bên phải, túi còn nguyên vẹn, chỉ có ít dịch nhầy trắng đục quanh khoang. Bên trái, túi đã rách nhiều mảnh, silicon màu vàng sậm thoát ra ngoài, lẫn trong dịch nhầy vàng đục, bám keo dính vào bao xơ. Bác sĩ phải hút sạch silicon, bóc bỏ bao xơ cả hai bên, gửi giải phẫu bệnh, đặt dẫn lưu áp lực âm, sau đó khâu đóng vết mổ, băng ép và cho bệnh nhân mặc áo định hình ngực.

Bác sĩ Lan kiểm tra cho người bệnh sau tháo túi.

Túi ngực trái rách không rõ thời điểm, silicon có nguy cơ lan vào mô lành gây viêm, hình thành "silicoma" hoặc rối loạn miễn dịch. Túi phải tuy chưa rách nhưng có dịch nhầy đục, phản ứng quanh túi. Bác sĩ chuẩn bị thiết bị hút trung tâm và dao mổ chuyên dụng, ca mổ diễn ra thuận lợi.

Sau phẫu thuật, bà Kim tỉnh táo, vết mổ khô, ra viện sau 5 ngày. Bác sĩ chỉ định dùng kháng sinh, giảm đau, chống viêm, đồng thời hướng dẫn chăm sóc tại nhà như giữ vết mổ khô sạch, kiêng vận động mạnh, tránh thực phẩm dễ gây sẹo như hải sản, thịt gà, đồ nếp trong hai tuần đầu.

Bác sĩ Lan cho biết túi ngực không phải vật liệu vĩnh viễn. Sau 10 năm cần kiểm tra định kỳ, sau 15 năm nên cân nhắc thay mới hoặc tháo bỏ. Nếu không xử trí kịp thời, rách vỡ túi có thể gây viêm, ăn mòn tổ chức ngực, rối loạn miễn dịch, u cục quanh túi, viêm bao xơ gây đau và biến dạng ngực.

"Người có bệnh nền như tim mạch tháo bỏ túi và không đặt lại là lựa chọn an toàn nhất", bác sĩ Lan cho biết. Việc phẫu thuật cần thực hiện tại bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ kết hợp đa chuyên khoa, nhằm đánh giá toàn diện sức khỏe và giảm tối đa biến chứng.