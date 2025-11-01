Tưởng chừng chuyện đánh răng là việc ai cũng làm thành thạo từ bé - sáng mở mắt là cầm bàn chải, bóp kem, xịt nước, súc miệng “hùng hục” cho thật sạch. Nhưng hóa ra, 90% chúng ta đang làm sai mà chẳng hay biết. Từ lượng kem, cách cầm bàn chải cho đến việc có nên súc miệng sau khi đánh, tất cả đều có “chuẩn khoa học” riêng, được các nha sĩ khuyến cáo để bảo vệ men răng và giữ hơi thở thơm lâu hơn.

Cùng xem thử, có bao nhiêu điều trong danh sách dưới đây bạn đã “ngộ nhận” bấy lâu nay nhé.