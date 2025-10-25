"Bí quyết của tôi thật ra đơn giản lắm – chỉ là mè đen trộn mật ong thôi mà," cô Lan (50 tuổi, Hà Nội) mỉm cười nói khi được hỏi vì sao mái tóc của cô vẫn đen nhánh, làn da mịn căng, còn nụ cười thì rạng rỡ như thời con gái.

Cô Lan vốn là giáo viên về hưu, sống chậm rãi, thích chăm cây, nấu ăn và tìm hiểu các cách chăm sóc sức khỏe tự nhiên. Cách đây 5 năm, tóc cô bắt đầu bạc nhanh, da cũng khô và sạm đi thấy rõ sau tuổi 45. Cô từng thử uống viên bổ dưỡng tóc, dưỡng da, nhưng thấy tốn kém mà hiệu quả không bền.

Một lần về quê, mẹ chồng cô bảo: "Ngày xưa bà cố con sống đến gần trăm tuổi, tóc vẫn đen, da vẫn hồng, vì sáng nào cũng ăn mè đen với mật ong. Cứ kiên trì mà làm".

Ảnh minh họa

Cô Lan nghe theo, rang chín mè đen, giã nhỏ, trộn cùng mật ong rừng. Mỗi sáng, cô ăn 2 thìa nhỏ trước bữa sáng khoảng 20 phút, rồi uống thêm một cốc nước ấm.

Sau 3 tháng kiên trì, cô Lan bắt đầu nhận ra những thay đổi kỳ diệu trên cơ thể mình. Mái tóc vốn lác đác sợi bạc nay đen trở lại từ chân tóc, mượt mà và chắc khỏe hơn, rụng cũng ít đi thấy rõ. Hơi thở buổi sáng trở nên dễ chịu, miệng luôn thơm tho, răng sạch bóng. Làn da thì sáng và căng mịn hơn, đặc biệt vùng quanh mắt – nơi trước kia hằn rõ những nếp nhăn – giờ đã mềm mại, tươi tắn. "Bạn bè gặp ai cũng hỏi tôi có đi tiêm căng da hay dùng collagen gì không. Thật ra tôi chỉ ăn mè đen mỗi sáng thôi," cô Lan cười hiền, ánh mắt ánh lên vẻ tự tin và hài lòng.

Vậy điều gì khiến món mè đen trộn mật ong lại mang đến hiệu quả "thần kỳ" đến thế?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mè đen là nguồn giàu đồng, sắt, kẽm và biotin – những dưỡng chất quan trọng giúp kích thích sản sinh melanin, nuôi dưỡng nang tóc khỏe mạnh, từ đó giữ cho mái tóc luôn đen mượt và hạn chế bạc sớm.

Ảnh minh họa

Không chỉ tốt cho tóc, dầu tự nhiên trong mè còn có khả năng kháng khuẩn, khi kết hợp với mật ong – một chất kháng viêm, khử mùi tự nhiên – sẽ giúp khoang miệng luôn sạch sẽ, hơi thở thơm tho.

Đặc biệt, trong mè đen còn chứa vitamin E, omega-6 và sesamin, những chất chống oxy hóa mạnh được ví như "kẻ thù" của gốc tự do – nguyên nhân khiến da nhăn nheo, sạm và chảy xệ. Nhờ vậy, làn da được nuôi dưỡng từ bên trong, trở nên săn chắc, sáng mịn và trẻ trung hơn mỗi ngày.

Cách cô Lan làm món "mè đen mật ong":

Rang chín 200g mè đen, giã nhỏ hoặc xay nhuyễn.

Trộn với 150ml mật ong nguyên chất.

Bảo quản trong hũ thủy tinh, để ngăn mát tủ lạnh.

Mỗi sáng ăn 1–2 thìa nhỏ trước bữa sáng 15–20 phút.

Những lợi ích sức khỏe khác của hạt mè đen

1. Bổ máu, phục hồi cơ thể sau mệt mỏi

Theo Đông y, mè đen có vị ngọt, tính bình, vào hai kinh can và thận, có tác dụng bổ huyết, dưỡng can, nhuận tràng.

Với người thiếu máu, phụ nữ sau sinh, người hay chóng mặt, mệt mỏi, việc ăn mè đen thường xuyên giúp tăng sinh hồng cầu, cải thiện tuần hoàn và sắc khí.

Trong y học hiện đại, mè đen cũng là nguồn cung cấp sắt, folate và vitamin B9, hỗ trợ cơ thể sản xuất máu khỏe mạnh.

2. Tốt cho tiêu hóa, giảm táo bón

Nhờ chứa lượng lớn chất xơ hòa tan và dầu tự nhiên, mè đen giúp bôi trơn thành ruột, kích thích nhu động ruột, rất hữu ích với người bị táo bón mạn tính, đặc biệt là người cao tuổi.

Chất béo lành mạnh trong mè còn giúp hấp thu tốt hơn các vitamin tan trong dầu như A, D, E, K, hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng hiệu quả.

Ảnh minh họa

3. . Bảo vệ tim mạch và điều hòa huyết áp

Mè đen chứa sesamin và phytosterol, những hoạt chất giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL) trong máu.

Ngoài ra, magie, canxi và kali trong mè giúp giãn mạch, ổn định huyết áp, nhờ đó làm giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh mạch vành ở người trung niên.

4. Tăng cường trí nhớ, cải thiện giấc ngủ

Các acid béo omega-3 và omega-6 trong mè đen là nguồn nuôi dưỡng tế bào thần kinh tự nhiên. Chúng giúp cải thiện trí nhớ, giảm căng thẳng và lo âu, đồng thời hỗ trợ sản sinh serotonin – hormone giúp ngủ sâu giấc hơn.

Vì vậy, người lớn tuổi ăn mè đen đều đặn thường minh mẫn, tinh thần thư thái hơn.

5. Bổ xương, ngừa loãng xương ở tuổi trung niên

Mè đen là nguồn cung cấp canxi, magiê, photpho và kẽm dồi dào – những khoáng chất cần thiết cho sự hình thành và duy trì mật độ xương. Phụ nữ sau 40 tuổi ăn mè đen thường xuyên giúp ngăn ngừa loãng xương, đau khớp và thoái hóa cột sống, đồng thời hỗ trợ chắc răng.