Người Nhật hay trộn thứ hạt "tí hon" này vào cơm để trẻ lâu và trường thọ, ở Việt Nam có rất nhiều nhưng ít người biết tận dụng

Mỗi khi nhắc đến Nhật Bản, thế giới thường nghiêng mình thán phục trước những nguyên tắc sống cực kỳ khoa học của họ. Có thể nói, cũng nhờ thói quen sống ấy mà tuổi thọ của họ được tăng cường, nhiều năm liền tuổi thọ của người Nhật luôn được WHO xếp hạng top đầu thế giới.

Những bí quyết về cách sống thọ của người Nhật không cao siêu gì, đa phần đều đến từ những thói quen sinh hoạt và ăn uống khoa học chứ không lạm dụng thuốc men. Một trong số đó là thêm hạt vừng vào những món ăn bình thường.

Hạt vừng: Siêu thực phẩm nhỏ bé

Người Nhật gọi hạt vừng là "kho báu của tuổi thọ". Và khoa học hiện đại đã chứng minh: chỉ 1 thìa cà phê vừng mỗi ngày đủ để thay đổi sức khỏe theo cách bạn không ngờ.

Trong 100g hạt vừng chứa lượng dinh dưỡng đáng kinh ngạc:

Thành phần Hàm lượng So sánh Chất béo tốt 50g Tương đương dầu ô liu Chất xơ 12g Gấp 3 lần yến mạch Protein 18g Cao hơn đậu nành Canxi 975mg Gấp 10 lần sữa bò Sắt 14.5mg Gấp đôi thịt bò Chất chống oxy hóa Sesamin, sesamolin, vitamin E Bảo vệ tế bào khỏi lão hóa

Tại sao người Nhật trộn vừng vào cơm thay vì ăn riêng?

Lý do đầu tiên là tăng hấp thu dinh dưỡng gấp ba lần

Hạt vừng có lớp vỏ cứng. Khi rang và giã nhẹ, cơm nóng sẽ kích thích dầu vừng tiết ra, bám đều vào từng hạt gạo để cơ thể hấp thu tối đa. Người Nhật dùng cối suribachi có rãnh để giã vừng với chút muối biển, tạo thành gomasio – gia vị vàng trong ẩm thực macrobiotic. Cách này giúp giảm 70% lượng muối ăn vào mà vẫn đậm đà.

Lý do thứ hai là cân bằng hoàn hảo cho bữa cơm trắng

Người Nhật chỉ ăn 100–150g cơm mỗi bữa, nhưng trộn vừng giúp bổ sung chất béo lành mạnh để no lâu, giảm thèm đồ ngọt; tăng canxi tự nhiên để tỷ lệ loãng xương ở Nhật chỉ bằng một phần ba Việt Nam; kết hợp chất xơ vừng với tinh bột gạo để chống táo bón hiệu quả.

Lý do thứ ba là kích thích vị giác, đặc biệt với người già

Vừng rang thơm lừng kích thích tiết nước bọt, cải thiện tiêu hóa. Với người cao tuổi khi vị giác suy giảm, đây là cách ăn ngon mà không cần nêm nhiều gia vị.

Khoa học chứng minh vừng giúp trẻ lâu, sống thọ. Nghiên cứu của Đại học Osaka năm 2022 cho thấy ăn một thìa vừng mỗi ngày giảm 28% nguy cơ tim mạch. Tạp chí Nutrition năm 2021 chỉ ra sesamin giúp giảm nếp nhăn, tăng collagen ở phụ nữ trên 50 tuổi. Đại học Tohoku năm 2023 kết luận vừng đen cải thiện chỉ số BMI và huyết áp ở người trên 65 tuổi. Chỉ 5g vừng, tức một thìa cà phê mỗi ngày, đã đủ mang lại hiệu quả chống lão hóa rõ rệt.

Cách làm cơm vừng kiểu Nhật tại nhà chỉ mất năm phút

Chuẩn bị hai bát cơm nóng, hai thìa cà phê vừng trắng hoặc đen rang sẵn, một phần tư thìa cà phê muối biển tùy chọn. Rang lại vừng trên chảo khô một phút cho thơm, giã nhẹ trong cối hoặc xay ba giây bằng máy, rồi trộn đều với cơm nóng, rắc thêm rong biển nếu thích. Dùng vừng đen để tăng sesamin chống lão hóa mạnh hơn, hoặc vừng vàng nếu muốn hương vị nhẹ nhàng, dễ ăn.

Sau ba tháng duy trì thói quen này, bạn sẽ cảm nhận da sáng mịn, giảm rụng tóc; xương khớp bớt đau mỏi, linh hoạt hơn; tiêu hóa đều đặn, bụng nhẹ nhàng; huyết áp ổn định, ít mệt mỏi; tinh thần tỉnh táo, ngủ ngon hơn.

Người Nhật sống thọ không phải vì ăn nhiều, mà vì ăn đúng. Một thìa vừng trộn cơm mỗi ngày không chỉ là gia vị – đó là liều thuốc tự nhiên giúp da sáng, tóc chắc, xương khỏe, tim mạch tốt, đường ruột thông, tinh thần minh mẫn.