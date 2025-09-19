Bà Lee Kang-yeon (62 tuổi) đã hoàn thành 113 lần chạy marathon 42,195km, tìm thấy niềm vui và sức mạnh để vượt qua những biến cố cuộc đời. Câu chuyện của bà là nguồn cảm hứng về sự kiên trì và niềm đam mê với chạy bộ.

Suốt 9 năm tiểu học và trung học, mỗi ngày bà Lee Kang-yeon phải đi bộ khoảng 4km đến trường. Chính vì vậy, bà rất tự tin vào khả năng đi bộ và chạy bộ của mình. Tháng 3 năm 2012, bà lần đầu tiên tham gia cuộc thi marathon quốc tế Seoul lần thứ 84, hoàn thành cự ly 42,195km trong 3 giờ 56 phút 15 giây. Năm đó bà 49 tuổi. Chỉ sau chưa đầy một năm bắt đầu chạy marathon, bà Lee Kang-yeon (hiện 62 tuổi) đã phá vỡ kỷ lục 4 giờ và đến nay đã hoàn thành 113 lần chạy marathon, trở thành “người phụ nữ thép”.

Lee Kang-yeon chạy tại Công viên Khu phố Jangan ở Dongdaemun-gu, Seoul (Hàn Quốc)

"Tôi phải mất 40-50 phút đi bộ đến trường tiểu học và trung học. Hồi nhỏ, tôi rất mệt mỏi và khó chịu khi phải đi bộ nhiều như vậy. Nhưng chính điều đó đã giúp tôi rèn luyện được thể lực", bà chia sẻ.

Khoảng 30 năm trước, bà Lee Kang-yeon bắt đầu chạy bộ nhẹ nhàng để nâng cao sức khỏe. Bà cũng thích leo núi và đi bộ, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ vận động nên đã quyết định chạy bộ. Tháng 5 năm 2011, trên đường từ chùa Long Hoa (quận Trung Lương, Seoul) trở về, bà nhìn thấy tấm băng rôn tuyển thành viên lớp học marathon và quyết định đăng ký tham gia. Bà nói: "Tôi đã được học những kiến thức cơ bản, nhờ đó tôi có thể chạy đúng cách".

Bà gần như chạy bộ mỗi ngày vào lúc sáng sớm. Vào cuối tuần, bà chạy ít nhất một quãng đường dài bằng hoặc hơn nửa marathon (21,0975km). Khi được hỏi "Là người mới bắt đầu, liệu có ổn không khi chạy nhiều như vậy?", bà trả lời: "Tôi không thấy mệt lắm".

Không lâu sau khi bắt đầu chạy marathon một cách nghiêm túc, chồng bà qua đời. Bà buộc phải bắt đầu công việc kinh doanh. Bà tâm sự: "Nếu không có việc chạy bộ lúc đó, tôi không nghĩ mình có thể vượt qua được".

Bà thường đến quán ăn lúc 4, 5 giờ sáng để chuẩn bị mọi thứ, sau đó mới đi chạy bộ. Bà nói: "Việc luộc thịt, muối kim chi, chuẩn bị các món ăn phụ thường mất khoảng 2-3 tiếng. Sau khi làm xong mọi việc, khi muốn duỗi thẳng lưng, tôi phải vịn vào thứ gì đó mới có thể đứng dậy được. Tuy nhiên, sau khi chạy bộ, mọi mệt mỏi đều tan biến và tôi cảm thấy rất thoải mái".

Bà kể lại: "Có lần, một vị khách hỏi tôi: 'Tại sao bà lại chạy bộ nhiều như vậy?'. Tôi hỏi lại: 'Vậy tại sao ông lại ăn?'. Vị khách trả lời: 'Để sống'. Tôi nói: 'Tôi cũng chạy để sống'. Sau khi chạy bộ, tôi có thể vượt qua bất kỳ khó khăn nào. Trên đời này không có việc gì là không thể vượt qua. Thể lực tốt hơn cũng giúp tôi làm việc chăm chỉ hơn. Thành công của quán ăn này phần lớn là nhờ vào việc chạy marathon".

Bà Lee Kang-yeon chỉ tham gia các giải marathon cự ly 42,195km bởi vì bà coi việc chạy bộ thay cho các buổi tập luyện đường dài vào cuối tuần. Tháng 10 năm ngoái, bà đã hoàn thành lần chạy marathon thứ 100 và đến nay là 113 lần. Thành tích tốt nhất của bà là 3 giờ 46 phút 13 giây, đạt được tại giải marathon Đông Á năm 2017.

Bà luôn giữ lại 20% sức lực khi về đích vì phải quay lại làm việc tại quán ăn. Vì vậy, bà luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng sau khi về đích. Mọi người xung quanh khuyên bà nên thử thách bản thân với mục tiêu “sub 330” (hoàn thành trong vòng 3 giờ 30 phút), một kỷ lục đáng mơ ước đối với các vận động viên marathon nữ. Tuy nhiên, bà chỉ lắc đầu. Ban đầu là vì công việc kinh doanh, nhưng giờ đây, việc chạy bộ một cách vui vẻ đã trở thành thói quen và niềm yêu thích của bà.

Bà chia sẻ: "Nhìn lại, tôi nghĩ việc kinh doanh đã giúp tôi tránh được chấn thương khi chạy bộ. Nếu có nhiều thời gian hơn và cố gắng phá kỷ lục, có lẽ tôi đã gặp vấn đề ở đâu đó rồi. Tôi là kiểu người khi đã đam mê điều gì thì sẽ theo đuổi đến cùng. Vì luôn phải giữ sức nên tôi mới biết được thế nào là 'fun run' (chạy bộ để giải trí)".

Bà Lee Kang-yeon cũng là thành viên của một câu lạc bộ marathon. Bà cho biết: "Tôi đã từng có rất nhiều bạn chạy cùng. Tuy nhiên, những người chạy quá sức giờ đều đã bỏ cuộc". Hiện tại, bà tham gia chạy bộ cùng câu lạc bộ vào các buổi họp mặt định kỳ thứ Tư và Chủ nhật. Nếu có giải đấu vào cuối tuần, bà sẽ tham gia thay cho buổi tập luyện. Trước đây, bà thường chạy bộ vào giờ nghỉ trưa sau khi kết thúc buổi bán hàng trưa. Nhưng gần đây, bà cảm thấy hơi quá sức nên chỉ chạy khoảng 1 tiếng khi thấy khỏe.

Để tránh chấn thương, bà thường xuyên tập thể dục vào thời gian rảnh. Bà thường xuyên tập các bài thể dục kéo giãn cơ. Để tăng cường cơ bắp đùi trong, bà thường xuyên tập bài tập giữ một quả bóng hoặc một cuộn giấy vệ sinh giữa hai đầu gối. Bà cũng đã tập bài tập nâng gót chân (calf raise) trong suốt 10 năm qua. Bà nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất là khởi động kỹ toàn thân trước và sau khi chạy".

Bà chia sẻ: "Tôi không quan tâm đến việc phá kỷ lục. Nhưng mục tiêu của tôi là duy trì 'sub 4' (hoàn thành trong vòng 4 giờ) cho đến năm 70 tuổi. Và tôi muốn chạy bộ đến khi nào còn có thể. Sống khỏe mạnh và trường thọ mới là điều ý nghĩa. Chạy bộ giúp tôi cảm nhận được mình đang sống".