Theo thông tin từ Bệnh viện hữu nghị Việt Đức vào ngày 18/9, cơ sở này đã tiếp nhận nhiều trường hợp gặp biến chứng nguy hiểm do tự ý đắp lá chữa vết thương viêm xương, thậm chí là gãy xương.

Theo đó, tại khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ, các bác sĩ đã thực hiện một ca phẫu thuật cho một bé gái 5 tuổi bị tổn thương vùng xương chày do chấn thương. TS.BS. Vũ Trung Trực, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin:

“Sau khi bó bột tại bệnh viện tuyến tỉnh điều trị gãy xương do tai nạn, gia đình tiếp tục điều trị bằng cách khoét lỗ trên bột và đắp lá. Hậu quả, xương không thể liền, dẫn đến viêm mạn tính, phải mổ nạo viêm và mất đoạn xương chày. Các bác sĩ đã phối hợp giữa chuyên ngành tạo hình và chấn thương chỉnh hình để phẫu thuật: chuyển xương mác có mạch máu nuôi thay thế phần xương chày đã bị mất.”

Phần chân bị biến dạng của bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Ngoài ra, bệnh viện cũng thông tin một trường hợp bệnh nhi khác là em K.L, cô bé 8 tuổi đến từ một huyện miền núi của tỉnh Phú Thọ.

Gia đình đưa L đến một bệnh viện tuyến trung ương, nơi em trải qua ba lần phẫu thuật nạo viêm. Hậu quả, xương chày của em bị khuyết một đoạn dài, chỉ còn lại xương mác - là xương nhỏ - vốn không đủ khả năng chịu lực để nâng đỡ cơ thể. Từ 2 tuổi đến 6 tuổi, L gần như chỉ có thể lê lết trong nhà, thỉnh thoảng cố gắng chống chân xuống đất khiến xương còn lại bị cong vẹo, biến dạng, chân ngắn lại rõ rệt.

TS.BS. Vũ Trung Trực cho biết: “Phương án điều trị kinh điển cho các trường hợp khuyết xương là ghép xương không có mạch máu nuôi lấy từ các vùng khác trên cơ thể. Kỹ thuật này chỉ phù hợp cho các trường hợp vùng khuyết nhỏ, với các khuyết xương lớn tỉ lệ thất bại thường cao do hoại tử xương hoặc tiêu xương dẫn đến không liền xương.

Khi đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bác sĩ đã hội chẩn liên khoa cùng chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình và quyết định phẫu thuật phức tạp: chuyển vạt xương mác cùng bên có mạch máu nuôi, đồng thời chỉnh trục chi để chân có thể thẳng và kéo dài tối đa phần cẳng chân. Lúc đó bệnh nhi chưa được 6 tuổi nên cả xương và mạch máu đều rất nhỏ, các bác sĩ phải sử dụng kỹ thuật vi phẫu bóc tách tỉ mỉ để tránh tổn thương các cấu trúc thần kinh và mạch máu quan trọng, ca mổ kéo dài 5 giờ đồng hồ với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa.

Cũng nhờ có mạch nuôi nên phần xương chuyển sang đã sống và liền xương rất tốt. Sau 2 năm kể từ ca mổ chuyển xương, điều kỳ diệu đã xảy ra: phần xương mác nhỏ bé trước kia đã tự phì đại, phát triển đủ lớn để chịu được trọng lượng cơ thể. L đã có thể đi lại bình thường, xương liền tốt, và các bác sĩ đã có thể tháo bỏ nẹp vít cố định”.

TS.BS Vũ Trung Trực và bé gái sau phẫu thuật

Các bác sĩ cảnh báo, trong các trường hợp gãy xương hay viêm xương ở trẻ nhỏ, điều quan trọng nhất là đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên môn để được khám và điều trị bài bản. Việc khoét bột hoặc đắp lá theo cách dân gian có thể khiến xương không liền được, dẫn đến biến chứng nặng nề, thậm chí ảnh hưởng đến cả khả năng đi lại của trẻ sau này.