Một đoạn clip ngắn trên 1 kênh TikTok được cho là của BVĐK Phương Đông ghi lại khoảnh khắc một bệnh nhân trẻ khóc nức nở ở cầu thang bệnh viện sau khi nhận kết quả chẩn đoán ung thư đã nhanh chóng lan tỏa và khiến cộng đồng mạng xót xa. Đoạn clip đã thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận động viện, chia sẻ.

Hình ảnh người bệnh trẻ tuổi, ôm mặt khóc giữa không gian bệnh viện lạnh lẽo, không chỉ phản ánh nỗi đau cá nhân mà còn hồi chung cảnh báo về sự gia tăng các ca ung thư ở độ tuổi còn trẻ tại Việt Nam.

Video chia sẻ trên Tiktok

Trong clip, bệnh nhân là một phụ nữ trẻ. Không có lời thoại, chỉ có hình ảnh kèm theo dòng chú thích tiết lộ bệnh nhân chưa lập gia đình và có kết quả ung thư máu giai đoạn 3, cùng với nỗi tuyệt vọng khi đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo. Đây không phải là trường hợp cá biệt, nhưng lại là hình ảnh thường gặp nhất ở các bệnh nhân khi nhận tin xấu bởi không phải ai cũng mạnh mẽ đối diện ngay từ đầu.

Ung thư máu: Căn bệnh "im lặng" đang tăng nhanh tại Việt Nam

Ung thư máu – một trong những loại ung thư phổ biến và nguy hiểm nhất, thường được chẩn đoán ở giai đoạn muộn do triệu chứng ban đầu mơ hồ. Ung thư máu, hay còn gọi là ung thư huyết học, bao gồm các loại như bạch cầu cấp tính (leukemia), u lympho và đa u tủy.

Ung thư máu là một trong 7 bệnh ung thư có số ca mắc mới cao nhất, tại Việt Nam. Theo Globocan 2020, mỗi năm Việt Nam phát hiện gần 6.300 ca ung thư máu, bệnh cướp đi mạng sống hơn 4.700 người.

Nguyên nhân gây ung thư máu chưa được xác định chính xác, nhưng các yếu tố nguy cơ bao gồm tiếp xúc với hóa chất độc hại, phóng xạ, di truyền và lối sống không lành mạnh.

Triệu chứng sớm của bệnh ung thư máu thường bị bỏ qua, như mệt mỏi kéo dài, sốt không rõ nguyên nhân, dễ chảy máu hoặc nhiễm trùng thường xuyên.

May mắn thay, y học Việt Nam đang có những bước tiến đáng kể. Gần đây, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP. Hồ Chí Minh đã điều trị thành công ca ung thư máu đầu tiên bằng liệu pháp tế bào miễn dịch CAR-T, mở ra hy vọng mới cho bệnh nhân. Tuy nhiên, chi phí điều trị và tỷ lệ phát hiện muộn vẫn là thách thức lớn, khiến nhiều bệnh nhân rơi vào cảnh tuyệt vọng như trong clip TikTok.

Báo động ung thư ở người trẻ

Điều đáng lo ngại hơn là sự gia tăng chóng mặt của ung thư ở nhóm tuổi dưới 40 tại Việt Nam. Theo các nghiên cứu, hơn 10% ca ung thư mới ở nước ta thuộc nhóm tuổi này, với các loại phổ biến như ung thư đại trực tràng, vú, tuyến giáp và phổi. Từ năm 1990 đến nay, tỷ lệ ung thư ở người dưới 50 tuổi toàn cầu đã tăng 80%, và Việt Nam không ngoại lệ. Mỗi năm, nước ta ghi nhận khoảng 182.000 ca mắc mới ung thư, với hơn 122.000 ca tử vong, và con số ở người trẻ đang chiếm tỷ lệ ngày càng lớn.

Các chuyên gia chỉ ra lối sống hiện đại như tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến, béo phì, ít vận động, ô nhiễm môi trường và căng thẳng kéo dài... là những nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng này.

Ngay cả những người trẻ sống lành mạnh vẫn có nguy cơ do yếu tố di truyền và tiếp xúc với chất độc hại từ thực phẩm, không khí. Ví dụ, ung thư phổi ở người trẻ thường liên quan đến khói thuốc thụ động hoặc ô nhiễm không khí đô thị. Bác sĩ khuyến cáo: Khám sức khỏe định kỳ, duy trì chế độ ăn uống cân bằng, tập luyện thường xuyên và tránh các chất độc hại là chìa khóa phòng ngừa. Hơn nữa, cần nâng cao nhận thức cộng đồng để hỗ trợ bệnh nhân trẻ, giúp họ vượt qua cú sốc tâm lý như trường hợp trong video.

Ung thư không phải là dấu chấm hết

Dù chẩn đoán ung thư là một cú sốc lớn, nhưng đừng để nỗi sợ hãi cướp đi hy vọng của bạn. Hàng nghìn bệnh nhân ung thư máu và các loại ung thư khác ở Việt Nam đã chiến thắng nhờ tuân thủ điều trị, giữ tinh thần lạc quan và sự hỗ trợ từ gia đình, y bác sĩ. Ngày nay, với liệu pháp miễn dịch, ghép tủy, hóa trị nhắm đích, tỷ lệ sống sau 5 năm ở nhiều loại ung thư máu đã vượt 70–90% nếu phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ.

Ung thư không phải dấu chấm hết, mà là lời cảnh tỉnh để sống khỏe mạnh hơn. Hãy biến nỗi đau thành động lực, nắm chặt tay người thân và tin tưởng vào y học hiện đại. Bạn hoàn toàn có thể kiểm soát bệnh, thậm chí đánh bại nó. Hành trình phía trước có thể gian nan, nhưng niềm tin và sự kiên trì sẽ dẫn bạn về với ánh sáng.

Câu chuyện từ clip TikTok nói trên không chỉ là nỗi đau cá nhân mà còn là lời nhắc nhở xã hội về việc đầu tư hơn vào y tế dự phòng và hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân ung thư. Trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ung thư ngày càng tăng, mỗi chúng ta cần hành động để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Nếu bạn hoặc người thân có dấu hiệu bất thường, hãy đến cơ sở y tế ngay lập tức – vì phát hiện sớm có thể cứu sống.