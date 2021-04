Người phụ nữ bị nghẹt tai tưởng là do ráy tai nhưng khi đi khám lại được chẩn đoán mắc ung thư

Cô Vương năm nay 50 tuổi, 2 tháng trở lại đây, cô thường xuyên cảm thấy nghẹt tai bên phải, nhiều khi không nghe thấy người khác nói gì. Lúc đầu cô nghĩ rằng do bản thân quá nhiều ráy tai, nhưng sau khi ngoáy tai nhiều lần cũng không đỡ. Sau khi kiểm tra trên mạng, cô Vương thấy các triệu chứng của mình giống với biểu hiện của bệnh viêm tai giữa nên đã tự mua thuốc về uống, nghĩ chắc không sao.



Tuy nhiên một tháng sau, tình trạng tắc lỗ tai ngày càng nghiêm trọng, cô thường xuyên bị đau ở não phải. Cô Vương cảm thấy có điều gì đó không ổn nên đã đến bệnh viện để khám. Sau khi nội soi qua đường mũi và một loạt các xét nghiệm bệnh lý, cuối cùng cô Vương được chẩn đoán mắc bệnh ung thư biểu mô vòm họng. Bác sĩ cho biết, trường hợp như cô Vương rất dễ chẩn đoán nhầm, nếu có hiện tượng nghẹt tai hoặc giảm thính lực không đáng có thì phải hết sức cảnh giác.

Khi bạn cảm thấy nghẹt trong tai, đừng chỉ nghĩ đến ráy tai

Đối với nhiều người, cảm giác nghẽn trong tai có lẽ không còn xa lạ. Các tình huống thường gặp gây nghẹt tai hàng ngày như khi đi máy bay, cảm lạnh và nghẹt mũi, tàu đi qua đường hầm, ù tai, tiếng ồn… Nguyên nhân là do áp suất trong tai có độ lệch lớn so với thế giới bên ngoài. Nói chung, loại nghẹt tai do môi trường bên ngoài gây ra có thể được cải thiện bằng cách nuốt hoặc mở miệng.

Tuy nhiên, nếu tình trạng nghẹt tai xảy ra trong một thời gian dài không thể cải thiện, và nghẹt tai một bên hoặc hai bên kèm theo triệu chứng máu trong mũi thì cần đề cao cảnh giác. Ung thư biểu mô vòm họng là một khối u ác tính của vòm họng. Khi khối u phát triển, nó cũng có thể gây chảy máu cam nghiêm trọng và nghẹt mũi. Vì vậy, nếu bị nghẹt tai kéo dài một thời gian và kèm theo các triệu chứng trên thì cần đi khám ung thư vòm họng kịp thời.

Ung thư biểu mô vòm họng rất dễ nhầm với viêm mũi, 4 triệu chứng cần chú ý

Một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ chẩn đoán sớm ung thư vòm họng không cao là do các triệu chứng ban đầu của ung thư vòm họng rất dễ bị nhầm lẫn với các triệu chứng của bệnh viêm mũi, mà ung thư vòm họng và viêm mũi là hai bệnh hoàn toàn khác nhau.

Các chuyên gia cho rằng, cần phân biệt rõ bệnh viêm mũi và ung thư biểu mô vòm họng, để không chậm trễ trong việc điều trị. Khi mắc ung thư vòm họng, nhìn chung thường có 4 triệu chứng sau.

1. Chảy máu mũi

Cả viêm mũi và ung thư biểu mô vòm họng đều có biểu hiện chảy nước mũi ra máu hoặc chảy máu cam. Viêm mũi chảy máu cam do người bệnh hỉ mũi thường xuyên, lâu ngày sẽ làm tổn thương các mao mạch trong hốc mũi và gây chảy máu. Chảy máu do viêm mũi thường là máu tươi và có màu nhạt hơn. Chảy máu trong ung thư vòm họng là khi bạn hít mũi lại và ho ra máu, hiện tượng chảy máu này thường chảy liên tục và máu có màu sẫm hơn.

2. Nghẹt mũi

Không chỉ viêm mũi, cảm lạnh thông thường cũng có thể gây nghẹt mũi, nhưng cần lưu ý một trong những triệu chứng ban đầu của bệnh ung thư vòm họng là nghẹt mũi. Đó là do tình trạng nghẹt mũi liên tục xảy ra khi lỗ mũi bị tắc sau khi thể tích khối u tăng lên, tình trạng nghẹt mũi này sẽ tiếp tục trầm trọng hơn khi khối u phát triển và chỉ xuất hiện trong hốc mũi một bên. Tuy nhiên, nghẹt mũi do viêm mũi có tính chất không liên tục, tức là có khi nghẹt, có khi không nghẹt, nghẹt mũi sẽ thay đổi theo hướng tư thế ngủ.

3. Đau đầu

Ung thư vòm họng cũng có thể gây đau đầu do khối u chèn ép các dây thần kinh sọ não, cơn đau đặc biệt tập trung ở một bên đầu.

4. Sưng hạch ở cổ

Khi bệnh ung thư vòm họng tiếp tục phát triển sẽ xuất hiện triệu chứng sưng hạch bạch huyết mà biểu hiện chủ yếu là một khối không đau trên cổ. Khi khối u phát triển, các cục u sẽ xâm lấn vào dây thần kinh hầu họng và các dây thần kinh khác điều khiển cơ mặt, người bệnh sẽ khó nuốt và liệt mặt.

Nguồn: QQ