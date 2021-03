Thiếu niên 15 tuổi bị sưng tấy ở cổ, đến bệnh viện được chẩn đoán ung thư vòm họng, đừng bỏ qua 6 dấu hiệu bệnh ở giai đoạn đầu

Một thiếu niên (15 tuổi, đến từ Hàng Châu, Trung Quốc) bị ung thư vòm họng nhưng lại bỏ qua mất các triệu chứng cảnh báo ban đầu. Phát hiện cổ sưng tấy, dùng tay ấn không có cảm giác đau hay ngứa, Lại do bận rộn bài tập ở trường nên thiếu niên muốn đợi vết sưng tấy tự lành, nào ngờ vết sưng tấy phát triển ngày càng lớn.



Mẹ của thiếu niên cho rằng con trai nóng trong người, nổi mụn nên đã đưa con đến thầy thuốc Trung y bốc thuốc. Sau một thời gian uống thuốc, tình trạng của thiếu niên không cải thiện, vết sưng tấy vốn có thể di chuyển ở cổ nhưng nay ngày càng lớn dần và bám chặt vào da. Ngay sau đó, người mẹ quyết định đưa con đến bệnh viện chuyên khoa khám.

Ảnh minh họa

Bác sĩ Chu Thủy Hồng, khoa Tai Mũi Họng, bệnh viện The First Affiliated Hospital of College of Medicine, Zhejiang University chia sẻ, kết quả chẩn đoán cho thấy thiếu niên mắc bệnh ung thư vòm họng, thuộc loại ung thư biểu mô không sừng hóa.

Ngoài ra, thời gian khám chữa bệnh khá muộn nên tế bào ung thư đã di căn đến hạch bạch huyết, tình trạng này khiến thiếu niên và gia đình cảm thấy sốc, bệnh nhân ngay sau đó đã được tiến hành điều trị bằng phương pháp xạ trị.



Bác sĩ Chu chỉ ra ung thư vòm họng giai đoạn đầu không có triệu chứng rõ ràng, không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hàng ngày nên hầu hết mọi người đều trì hoãn việc đi khám, thậm chí có trường hợp chẩn đoán sai nên khi phát hiện thì bệnh đã đến giai đoạn cuối. Bác sĩ cảnh báo mọi người cần chú ý nhiều hơn đến vùng đầu và cổ, nếu xuất hiện những khối u không đau thì cần nâng cao cảnh giác.

Bác sĩ Chu thông tin thêm, có khoảng 60% đến 80% bệnh nhân ung thư vòm họng có triệu chứng ban đầu là sưng hạch bạch huyết, nghẹt mũi, chảy nước mũi, đờm có máu, ù tai, nhức đầu, teo cơ lưỡi dẫn đến khó nuốt.

Sự tăng trưởng và phát triển bất thường của các tế bào ở vòm họng có thể gây ung thư vòm họng, một dạng ung thư thường gặp ở Việt Nam. Bệnh có thể được chia thành 4 giai đoạn gồm:



Giai đoạn 1: còn gọi là ung thư vòm họng giai đoạn đầu.

Giai đoạn 2: ung thư vòm họng giai đoạn trung gian.

Các giai đoạn 3 và 4: ung thư vòm họng giai đoạn tiến triển và giai đoạn cuối.

Nguyên nhân gây ung thư vòm họng

Đột biến gene là nguyên nhân chủ yếu khiến các tế bào ở vòm họng tăng sinh bất thường. Tuy tác nhân gây đột biến vẫn đang được nghiên cứu nhưng một số chuyên gia cho rằng, tình trạng này có thể liên quan đến virus Epstein-Barr (EBV).

Các yếu tố nguy cơ của ung thư vòm họng

Bên cạnh virus EBV, nguy cơ mắc bệnh ở một người cũng có thể tăng bởi một số yếu tố như:

Giới tính: nam giới thường có nguy cơ cao mắc bệnh này.

Chủng tộc: loại ung thư này thường gặp ở Trung Quốc, Đông Nam Á và Bắc Phi.

Tuổi tác: bệnh thường xuất hiện ở người lớn trong độ tuổi từ 30 – 50.

Những thực phẩm chứa muối: chế độ ăn nhiều cá và thịt muối khi còn trẻ có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vòm họng.

Bệnh sử gia đình: nếu một thành viên trong gia đình bị ung thư vòm họng, nguy cơ mắc bệnh của bạn cũng sẽ tăng lên.

Rượu và thuốc lá: nếu bạn uống hoặc hút một lượng lớn các chất kích thích này sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Những dấu hiệu của ung thư vòm họng giai đoạn đầu

Giai đoạn đầu hay còn gọi là giai đoạn ủ bệnh, khối u bắt đầu hình thành một cách âm thầm, sau đó xuất hiện các triệu chứng giống các bệnh đường hô hấp như viêm họng, cảm cúm làm người bệnh chủ quan. Một số dấu hiệu các bệnh nhân ung thư vòm họng giai đoạn đầu thường gặp bao gồm"

- Đau rát họng, khản tiếng: Biểu hiện này chứng tỏ khối u đang phát triển gây tổn thương tế bào lành và chèn ép các cơ quan. Khối u bắt đầu chèn vào hạch bạch huyết gây đau rát họng khi nuốt nước bọt. Sau vài ngày, cổ họng bắt đầu đau rát nặng hơn dẫn tới hiện tượng khản tiếng. Các triệu chứng trên tuy dễ nhầm lẫn nhưng có thể phân biệt với các bệnh hô hấp khác bằng 1 đặc điểm chung đó là thường đau ở cùng 1 bên cổ họng, tăng dần và dùng thuốc điều trị không đỡ.

Do đó, người có các triệu chứng trên về đường hô hấp thì nên chú ý thêm các triệu chứng phân biệt. Nếu đã tự dùng thuốc điều trị các bệnh như cảm cúm, đau họng... mà không khỏi, thời gian kéo dài 3 tuần trở nên thì nên đến cơ sở chuyên khoa để tầm soát bệnh ung thư vòm họng ngay.

- Ngạt mũi: Triệu chứng điển hình ung thư vòm họng là ngạt mũi một bên, lúc đầu ngạt từng lúc, kèm theo chảy máu mũi. Có biểu hiện này là do họng bị đau làm ảnh hưởng đến các cơ quan khác trên đường hô hấp, và làm hệ miễn dịch suy giảm tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn gây bệnh.

- Ho có đờm: Biểu hiện ho trong ung thư vòm họng là ho có đờm và dai dẳng. Các loại thuốc chữa ho, cảm cúm chỉ làm giảm triệu chứng nhất thời.

- Đau đầu: Cơn đau đầu mang tính chất âm ỉ và xuất hiện từng cơn. Vì cơn đau chỉ mang tính chất thoáng qua, mức độ nhẹ nên ít làm người bệnh bận tâm đến.

- Ù tai: Biểu hiện là ù một bên tai, lúc tại bị ù cảm giác như nghe tiếng ve kêu bên tai.

- Nổi hạch: Hạch chỉ nổi lên khi có các tổn thương xung quanh vị trí của nó. Người bị ung thư vòm họng có nổi hạch ở vùng cổ, dùng tay sờ vào 2 vị trí hạch dưới cằm có thể phát hiện dễ dàng. Vì đau họng làm lâu dài nên hạch không mất đi mà phát triển to lên và gây cảm giác đau nhức.

Theo Ettoday