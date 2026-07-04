Người phụ nữ 38 tuổi đau bụng suốt 1 tháng, đi khám bác sĩ phát hiện “khối u bí ẩn” chứa 130 viên sỏi trông như “bọc trứng cá”

Một phụ nữ 38 tuổi ở Đài Loan (Trung Quốc) đã phải chịu đựng những cơn đau bụng tái phát sau mỗi bữa ăn trong suốt hai tháng trước khi cuối cùng tìm đến sự trợ giúp y tế. Siêu âm cho thấy túi mật của cô bị lấp đầy hoàn toàn bởi sỏi mật. Ca phẫu thuật khẩn cấp đã được thực hiện để lấy ra khoảng 130 viên sỏi màu vàng, mỗi viên có đường kính từ 0,5 đến 1cm, giống như hạt ngô, chen chúc dày đặc và tràn ra khỏi túi mật, khiến túi mật trông giống như bọc trứng cá.

Thông tin này được bác sĩ Huang Hanbin, bác sĩ điều trị phẫu thuật gan mật và tiêu hóa tại Bệnh viện Đại học Y Chung Shan chia sẻ. Bệnh nhân nữ là người mang virus viêm gan B và thường xuyên được theo dõi bằng siêu âm. Trước đây, cô chưa từng có triệu chứng sỏi mật cho đến hai tháng trước, khi cô liên tục bị đau bụng trên sau bữa ăn và đau quặn mật điển hình. Bác sĩ chẩn đoán cô mắc viêm túi mật mãn tính và phải thực hiện phẫu thuật để điều trị triệt để.

"Hầu hết bệnh nhân đều nghĩ rằng họ bị vấn đề về dạ dày!", bác sĩ Huang Hanbin giải thích rằng nhiều người mô tả dạ dày của họ có cảm giác đầy hơi, chướng bụng, không nhất thiết phải đau quặn, mà chỉ là cảm giác khó chịu dai dẳng, dễ bị nhầm lẫn với chứng ợ chua hoặc đầy hơi.

Trên lâm sàng, khoảng 60-80% sỏi mật không có triệu chứng khi được phát hiện, và hầu hết có thể được theo dõi dưới sự giám sát của bác sĩ. Một khi xuất hiện các triệu chứng điển hình như đau quặn mật, đau tái phát hoặc viêm, hầu hết các hướng dẫn đều khuyến cáo nên xem xét phẫu thuật cắt bỏ túi mật để tránh các biến chứng nghiêm trọng hơn trong tương lai, chẳng hạn như viêm túi mật cấp tính, sỏi ống mật hoặc sỏi túi mật.

Tại sao có thể hình thành nhiều sỏi mật như vậy? Bác sĩ giải thích những viên sỏi mật được lấy ra trong trường hợp này giống sỏi cholesterol hơn, thường liên quan đến các vấn đề về chuyển hóa. Ví dụ, béo phì, rối loạn lipid máu và gan nhiễm mỡ là những yếu tố nguy cơ phổ biến. Mặt khác, "hiệu quả làm rỗng túi mật" cũng rất quan trọng. Người hiện đại thường có những thói quen như bỏ bữa sáng hoặc chỉ ăn một bữa một ngày, dẫn đến tình trạng nhịn ăn kéo dài. Khi túi mật không co bóp trong thời gian dài, dịch mật có xu hướng đặc lại, tạo môi trường thuận lợi cho sự hình thành sỏi mật.

Bác sĩ Huang Hanbin, bác sĩ điều trị phẫu thuật gan mật và tiêu hóa tại Bệnh viện Đại học Y Chung Shan (Đài Loan, Trung Quốc)

Ngoài ra, việc giảm cân nhanh và đáng kể trong thời gian ngắn đã được chứng minh là làm tăng nguy cơ sỏi mật. Các nhóm có nguy cơ cao thường gặp trong thực tiễn lâm sàng bao gồm người béo phì, người lớn tuổi (khoảng 40 tuổi trở lên) và phụ nữ đã từng mang thai nhiều lần hoặc đã sinh con trước đó.

Ông nhắc nhở rằng mặc dù nhiều bệnh nhân sỏi mật không có triệu chứng ở giai đoạn đầu, nhưng khuyến cáo người trên 50 tuổi nên siêu âm bụng ít nhất 1-2 năm một lần, đặc biệt là những người đã có sỏi mật. Nếu đường kính sỏi mật lớn hơn đáng kể (ví dụ gần hoặc lớn hơn 3cm), hoặc nếu có polyp túi mật lớn hơn 1cm hoặc phát triển nhanh, có thể liên quan đến nguy cơ ung thư túi mật, và thường sẽ cần phẫu thuật tích cực hơn.

Ngoài ra, những người mắc bệnh tiểu đường dễ bị nhiễm trùng túi mật hơn và nên đi khám càng sớm càng tốt. Những người có tiền sử gia đình mắc ung thư túi mật hoặc ống mật cũng được khuyên không nên bỏ qua việc khám sức khỏe định kỳ và thăm khám chuyên khoa.

Nguồn và ảnh: ETToday