Người phụ nữ 27 tuổi phát hiện nhiễm HIV khi khám thai, cách cô bị lây nhiễm quen đến "lạnh sống lưng"

Ở tuổi 27, Tiểu Ninh (tên nhân vật đã được thay đổi) sống tại Trung quốc có một cuộc sống êm đềm khiến nhiều người ao ước. Là một cô gái nghe lời bố mẹ từ nhỏ lại nhút nhát, sau khi tốt nghiệp đại học, cô bắt đầu mối tình đầu tiên qua lời giới thiệu của gia đình. Sau 2 năm gắn bó, một đám cưới ấm cúng diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên họ hàng. Niềm vui càng nhân đôi khi không lâu sau ngày cưới, cô hạnh phúc thông báo mình đã mang thai đứa con đầu lòng.

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Thế nhưng, chuỗi ngày màu hồng ngắn ngủi ấy nhanh chóng bị thay thế bằng một cơn ác mộng khi Tiểu Ninh bắt đầu xuất hiện những cơn sốt nhẹ kéo dài. Do triệu chứng không quá nghiêm trọng, cô chỉ nghĩ cơ thể suy nhược do thai nghén. Cho đến khi những mảng đốm đỏ bất thường bắt đầu mọc khắp người, cô mới lo lắng đến bệnh viện kiểm tra.

Tại khoa sản, trong buổi khám thai định kỳ, bác sĩ chỉ định thực hiện các xét nghiệm sàng lọc bệnh truyền nhiễm như HIV và viêm gan C. Ban đầu, Tiểu Ninh một mực từ chối và khẳng định chắc nịch: "Tôi không thể mắc những bệnh đó, lối sống của tôi rất lành mạnh nên hoàn toàn không cần phải xét nghiệm".

Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm lâm sàng nhiều năm, bác sĩ đã nhận thấy những dấu hiệu bất thường trên da và thuyết phục cô làm kiểm tra. Vài ngày sau, kết quả trả về như một tia sét đánh ngang tai: Tiểu Ninh dương tính với HIV.

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Trong khoảnh khắc nhận kết quả chẩn đoán, toàn bộ thế giới trước mắt người phụ nữ trẻ như sụp đổ hoàn toàn. Càng bi kịch hơn, kết quả xét nghiệm của người chồng lại hoàn toàn âm tính. Những ánh nhìn nghi ngờ, tò mò và xa lánh lập tức đổ dồn từ phía mẹ chồng lẫn người chồng từng yêu thương cô hết mực.

Sự nghi kịch về lòng trung thực và đạo đức đẩy Tiểu Ninh vào bờ vực suy sụp tinh thần. Trong cơn hoảng loạn tột cùng, cô òa khóc nấc nở, bám chặt lấy áo bác sĩ như bấu víu vào phao cứu sinh cuối cùng: "Không thể nào! Tôi chưa từng làm gì sai trái, làm sao tôi lại mắc căn bệnh này được? Đứa bé trong bụng tôi phải làm sao đây?"

Thấu hiểu sự bàng hoàng của thai phụ, các bác sĩ đã tiến hành khai thác lại toàn bộ tiền sử sinh hoạt và sử dụng phương pháp loại trừ nguy cơ. Sau khi rà soát kỹ lưỡng từng mốc thời gian, một chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt được Tiểu Ninh nhớ lại khiến ai nấy đều bàng hoàng.

Hóa ra, khoảng thời gian ngắn trước khi kết hôn, Tiểu Ninh từng tiện tay ghé vào một quầy hàng ven đường để xỏ khuyên tai. Ngay sau khi xỏ về, phần dái tai của cô bắt đầu bị sưng tấy và ngứa ngáy dữ dội. Khoảng hơn 1 tháng sau đó thì cơ thể đột nhiên có 1 đợt sốt nhẹ dai dẳng, trong người mệt mỏi. Tuy nhiên, lại đúng vào lúc làm đám cưới nên cô nghĩ mình lao lực, không quá bận tâm.

Dù tỷ lệ lây nhiễm HIV qua việc xỏ khuyên tai là rất rất thấp, nhưng bác sĩ nhấn mạnh điều đó không đồng nghĩa với nguy cơ là bằng không. Bằng phương pháp loại trừ các hành vi nguy cơ, bác sĩ đánh giá việc xỏ khuyên tai tại quầy hàng vỉa hè chính là nguyên nhân có khả năng cao nhất dẫn đến bi kịch của cô gái trẻ.

Thực tế, những gánh hàng rong hay tiệm xỏ khuyên dạo hoàn toàn không có thiết bị hấp vô trùng ở nhiệt độ cao, cũng chẳng thay kim xỏ mới cho từng khách để tiết kiệm chi phí. Khi kim xỏ đâm qua mô tai của người mang virus trước đó, vi giọt máu chứa virus HIV sẽ bám lại trên đầu kim. Ngay sau đó, người bán tiếp tục dùng chính cây kim chưa qua xử lý chuẩn y tế này đâm trực tiếp vào tai của Tiểu Ninh, khiến virus HIV theo vết thương hở đi thẳng vào dòng máu.

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Vị bác sĩ này cảnh báo, không riêng gì xỏ khuyên dạo, việc tiêm filler chui, làm nha khoa thẩm mỹ hay xăm phun ở các cơ sở không đảm bảo nguyên tắc thay mới dụng cụ đều tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm HIV tương tự.

Nếu không may rơi vào tình huống nghi ngờ bị phơi nhiễm HIV do dùng chung dụng cụ gây chảy máu, các chuyên gia y tế nhấn mạnh việc xử lý trong "72 giờ vàng" là cực kỳ quan trọng. Việc uống thuốc dự phòng sau phơi nhiễm HIV (PEP) càng sớm càng tốt trong vòng 72 giờ đầu tiên có thể ngăn ngừa virus nhân lên và bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ nhiễm bệnh. Chỉ tiếc rằng Tiểu Ninh không hề hay biết điều này để xử lý kịp thời.

Trước sự lo lắng tột cùng của Tiểu Ninh về sinh mệnh em bé trong bụng, bác sĩ trấn an rằng nhờ y học hiện đại, nhiễm HIV không còn là bản án chấm hết cho hành trình làm mẹ. Nếu thai phụ tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị bằng thuốc kháng virus (ARV) ngay lập tức, tải lượng virus trong máu sẽ được khống chế xuống mức siêu thấp. Kết hợp với các biện pháp y khoa can thiệp khi sinh mổ và chăm sóc em bé bằng sữa công thức sau sinh, tỷ lệ lây truyền từ mẹ sang con có thể giảm xuống dưới 1%, giúp thai nhi hoàn toàn có cơ hội chào đời khỏe mạnh và âm tính với virus.

Dù đã được bác sĩ giải thích rõ ràng về cơ chế lây truyền và phương pháp bảo vệ em bé, không khí trong gia đình Tiểu Ninh vẫn rơi vào nặng nề bởi những định kiến vô hình. Bản thân người phụ nữ trẻ phải đối mặt với thử thách tâm lý lớn nhất cuộc đời vừa kiên cường uống thuốc điều trị từng ngày, vừa hy vọng em bé chào đời bình an.

Biến cố của người phụ nữ 27 tuổi này là lời cảnh tỉnh đắt giá cho tất cả chúng ta. Việc làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng tuyệt đối không được đánh đổi sức khỏe ở những nơi không an toàn. Hãy luôn chọn các cơ sở y tế hay tiệm làm đẹp uy tín, đảm bảo dụng cụ hoàn toàn mới hoặc đã được vô trùng để tự bảo vệ bản thân và gia đình khỏi nguy cơ lây nhiễm HIV!

Nguồn và ảnh: Zhihu, Women's Health