Người phụ nữ 25 tuổi đột ngột tử vong vì thói quen chạy bộ theo cách "vạn người mê"
Một người phụ nữ 25 tuổi tử vong sau khi bất ngờ gục ngã khi chỉ còn cách vạch đích 500 m tại giải bán marathon ở Hàn Quốc. Sự việc là lời cảnh báo về những dấu hiệu bất thường của cơ thể khi chạy bộ gắng sức.
Nữ runner Yoo Ji-won bất ngờ mất ý thức khi đang tham gia cự ly half marathon tại Seoul Race 2026. Dù được hồi sức và đưa đến bệnh viện, cô không qua khỏi ở tuổi 25.
Theo truyền thông Hàn Quốc, sự việc xảy ra vào khoảng 8h49 ngày 11/10, khi Yoo Ji-won tham gia cự ly bán marathon dài 21 km tại Seoul Race 2026.
Khi chỉ còn cách vạch đích khoảng 500 m, nữ runner bất ngờ mất ý thức và ngã xuống đường. Đội ngũ y tế tại giải nhanh chóng tiếp cận, tiến hành hồi sức tim phổi trước khi đưa cô đến bệnh viện gần nhất. Tuy nhiên, các nỗ lực cứu chữa không thành công. Yoo Ji-won qua đời ở tuổi 25.
Ngày 12/10, ban tổ chức Seoul Race thông báo về sự việc, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình nữ runner và những người tham gia giải đấu.
Nguyên nhân chính thức dẫn đến tử vong của Yoo Ji-won hiện chưa được công bố. Một số thông tin trên truyền thông Hàn Quốc đề cập khả năng cô bị ngừng tim đột ngột, nhưng chưa có kết luận y khoa xác nhận.
Yoo Ji-won sinh năm 2001, được biết đến trong cộng đồng chạy bộ phong trào Hàn Quốc nhờ thành tích thi đấu nổi bật ở nhiều cự ly.
Theo Chosun ngoài chạy bộ, cô còn là nghiên cứu sinh tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu chất bán dẫn phục vụ trí tuệ nhân tạo.
Khai thác tiền sử bệnh được biết, dù lịch trình nghiên cứu bận rộn, Yoo vẫn duy trì tập luyện khoảng 2 giờ mỗi ngày và thường xuyên tham gia các giải chạy.
Tại Seoul Marathon ngày 15/3/2026, cô hoàn thành cự ly marathon 42,195 km trong 2 giờ 56 phút 32 giây. Thành tích này giúp nữ runner đạt mốc sub-3, tức hoàn thành marathon trong thời gian dưới 3 giờ.
Cũng trong tháng 3, Yoo Ji-won hoàn thành New Balance Half Marathon với thời gian 1 giờ 22 phút 1 giây.
Đến tháng 4/2026, cô tiếp tục giành chức vô địch nội dung 10 km nữ phong trào tại Gunsan Saemangeum Marathon với thành tích khoảng 36 phút.
Những kết quả trên giúp Yoo trở thành gương mặt được chú ý trong cộng đồng chạy bộ phong trào tại Hàn Quốc. Sự ra đi đột ngột của nữ nghiên cứu sinh khiến nhiều người không khỏi tiếc thương.
Lưu ý sức khỏe khi tham gia chạy đường dài
Chạy bộ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng các cự ly dài như bán marathon và marathon đòi hỏi người tham gia có quá trình tập luyện phù hợp, bảo đảm dinh dưỡng và thời gian phục hồi.
Người chạy cần chú ý các dấu hiệu bất thường như đau tức ngực, khó thở khác thường, chóng mặt, choáng váng hoặc cảm giác sắp ngất. Khi xuất hiện những biểu hiện này, cần dừng vận động và tìm kiếm hỗ trợ y tế kịp thời.
Người có bệnh nền, tiền sử bệnh tim mạch hoặc từng xuất hiện triệu chứng bất thường khi gắng sức nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tham gia các cự ly chạy dài.
Đối với trường hợp vận động viên đột ngột mất ý thức, cần nhanh chóng gọi cấp cứu, kiểm tra nhịp thở và tiến hành hồi sức tim phổi nếu nạn nhân không thở bình thường. Nếu có máy khử rung tim tự động (AED), cần sử dụng theo hướng dẫn của thiết bị và nhân viên cấp cứu.
Hiện chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân Yoo Ji-won qua đời. Do đó, chưa thể xác định sự việc có liên quan đến cường độ vận động hay một vấn đề sức khỏe cụ thể.
Sự việc là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc chuẩn bị thể lực, theo dõi sức khỏe và bảo đảm công tác cấp cứu tại các giải chạy đường dài.
Vì sao chạy bộ đúng tư thế giúp giảm nguy cơ chấn thương?
Chạy bộ là hình thức vận động tốt cho tim mạch, thể lực và sức khỏe tinh thần. Tuy nhiên, chạy sai tư thế hoặc tăng cường độ tập luyện quá nhanh có thể khiến cơ, xương và khớp chịu áp lực quá mức, làm tăng nguy cơ chấn thương.
Lợi ích của tư thế chạy đúng
Duy trì tư thế chạy phù hợp giúp cơ thể vận động nhịp nhàng, hạn chế áp lực không cần thiết lên các khớp và cơ. Nhờ đó, người chạy có thể cải thiện hiệu quả vận động, tiết kiệm năng lượng và nâng cao thành tích.
Bên cạnh đó, kỹ thuật chạy phù hợp kết hợp với lịch tập luyện hợp lý giúp giảm nguy cơ chấn thương do vận động lặp đi lặp lại.
Những chấn thương thường gặp khi chạy bộ
Chạy bộ sai kỹ thuật, tập luyện quá sức hoặc tăng quãng đường đột ngột có thể góp phần gây ra nhiều chấn thương, phổ biến gồm:
Viêm cân gan chân: Gây đau ở lòng bàn chân, đặc biệt tại vùng gót chân.
Viêm gân Achilles: Gây đau và khó chịu ở vùng gân nối bắp chân với gót chân.
Hội chứng căng thẳng xương chày: Gây đau dọc mặt trong xương chày, thường gặp khi tăng cường độ chạy.
Gãy xương do căng thẳng: Những vết nứt nhỏ ở xương do chịu lực lặp đi lặp lại.
Hội chứng đau bánh chè - đùi: Gây đau ở phía trước hoặc quanh đầu gối, thường được gọi là "đầu gối người chạy bộ".
Hội chứng dải chậu chày: Gây đau ở mặt ngoài đầu gối.
Ngoài ra, kỹ thuật chạy chưa phù hợp cũng có thể liên quan đến tình trạng đau lưng dưới.
Làm gì để chạy bộ an toàn?
Thông tin trên Sức khỏe & Đời sống để hạn chế chấn thương, người chạy nên tăng quãng đường và cường độ từ từ, dành thời gian khởi động trước khi tập, nghỉ ngơi đầy đủ và chú ý các dấu hiệu đau bất thường.
Nếu chưa nắm rõ kỹ thuật chạy, bạn có thể tham khảo huấn luyện viên hoặc chuyên gia vật lý trị liệu. Khi đau kéo dài, đau tăng lên hoặc ảnh hưởng đến khả năng vận động, nên đi khám để được đánh giá và điều trị phù hợp.