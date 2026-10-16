Người phụ nữ 25 tuổi đột ngột tử vong vì thói quen chạy bộ theo cách "vạn người mê"

Nữ runner Yoo Ji-won bất ngờ mất ý thức khi đang tham gia cự ly half marathon tại Seoul Race 2026. Dù được hồi sức và đưa đến bệnh viện, cô không qua khỏi ở tuổi 25.

Theo truyền thông Hàn Quốc, sự việc xảy ra vào khoảng 8h49 ngày 11/10, khi Yoo Ji-won tham gia cự ly bán marathon dài 21 km tại Seoul Race 2026.

Khi chỉ còn cách vạch đích khoảng 500 m, nữ runner bất ngờ mất ý thức và ngã xuống đường. Đội ngũ y tế tại giải nhanh chóng tiếp cận, tiến hành hồi sức tim phổi trước khi đưa cô đến bệnh viện gần nhất. Tuy nhiên, các nỗ lực cứu chữa không thành công. Yoo Ji-won qua đời ở tuổi 25.

Ngày 12/10, ban tổ chức Seoul Race thông báo về sự việc, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình nữ runner và những người tham gia giải đấu.

Nguyên nhân chính thức dẫn đến tử vong của Yoo Ji-won hiện chưa được công bố. Một số thông tin trên truyền thông Hàn Quốc đề cập khả năng cô bị ngừng tim đột ngột, nhưng chưa có kết luận y khoa xác nhận.

Yoo trên đường chạy Seoul Marathon ngày 15/3/2026. Ảnh: Naver

Yoo Ji-won sinh năm 2001, được biết đến trong cộng đồng chạy bộ phong trào Hàn Quốc nhờ thành tích thi đấu nổi bật ở nhiều cự ly.

Theo Chosun ngoài chạy bộ, cô còn là nghiên cứu sinh tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu chất bán dẫn phục vụ trí tuệ nhân tạo.

Khai thác tiền sử bệnh được biết, dù lịch trình nghiên cứu bận rộn, Yoo vẫn duy trì tập luyện khoảng 2 giờ mỗi ngày và thường xuyên tham gia các giải chạy.

Tại Seoul Marathon ngày 15/3/2026, cô hoàn thành cự ly marathon 42,195 km trong 2 giờ 56 phút 32 giây. Thành tích này giúp nữ runner đạt mốc sub-3, tức hoàn thành marathon trong thời gian dưới 3 giờ.

Cũng trong tháng 3, Yoo Ji-won hoàn thành New Balance Half Marathon với thời gian 1 giờ 22 phút 1 giây.

Đến tháng 4/2026, cô tiếp tục giành chức vô địch nội dung 10 km nữ phong trào tại Gunsan Saemangeum Marathon với thành tích khoảng 36 phút.

Những kết quả trên giúp Yoo trở thành gương mặt được chú ý trong cộng đồng chạy bộ phong trào tại Hàn Quốc. Sự ra đi đột ngột của nữ nghiên cứu sinh khiến nhiều người không khỏi tiếc thương.

Lưu ý sức khỏe khi tham gia chạy đường dài

Chạy bộ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng các cự ly dài như bán marathon và marathon đòi hỏi người tham gia có quá trình tập luyện phù hợp, bảo đảm dinh dưỡng và thời gian phục hồi.

Người chạy cần chú ý các dấu hiệu bất thường như đau tức ngực, khó thở khác thường, chóng mặt, choáng váng hoặc cảm giác sắp ngất. Khi xuất hiện những biểu hiện này, cần dừng vận động và tìm kiếm hỗ trợ y tế kịp thời.

Người có bệnh nền, tiền sử bệnh tim mạch hoặc từng xuất hiện triệu chứng bất thường khi gắng sức nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tham gia các cự ly chạy dài.

Đối với trường hợp vận động viên đột ngột mất ý thức, cần nhanh chóng gọi cấp cứu, kiểm tra nhịp thở và tiến hành hồi sức tim phổi nếu nạn nhân không thở bình thường. Nếu có máy khử rung tim tự động (AED), cần sử dụng theo hướng dẫn của thiết bị và nhân viên cấp cứu.

Hiện chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân Yoo Ji-won qua đời. Do đó, chưa thể xác định sự việc có liên quan đến cường độ vận động hay một vấn đề sức khỏe cụ thể.

Sự việc là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc chuẩn bị thể lực, theo dõi sức khỏe và bảo đảm công tác cấp cứu tại các giải chạy đường dài.