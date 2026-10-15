Ở tuổi 22, khi phía trước còn cả một hành trình dài với bao ước mơ và dự định, một cô giáo trẻ ở Gia Lai đã ra đi sau tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nhưng từ nỗi đau mất mát ấy, một nghĩa cử cao đẹp đã được viết tiếp: gia đình quyết định hiến tạng của cô, trao cơ hội sống cho những người bệnh đang từng ngày chờ đợi phép màu.

Ngày 15/10/2026, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai phối hợp cùng Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và các chuyên gia đến từ nhiều bệnh viện lớn trên cả nước thực hiện thành công quy trình hiến, lấy và điều phối tạng từ người hiến chết não. Đây là trường hợp hiến tạng từ người chết não đầu tiên tại tỉnh Gia Lai, đánh dấu một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình lan tỏa những giá trị nhân văn của ngành y tế địa phương.

Ảnh: Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai

Cô giáo trẻ tuổi 22 và quyết định tiếp nối sự sống từ nỗi đau mất mát

Người hiến tạng là một cô giáo trẻ sinh năm 2004, quê tại Đak Pơ, Gia Lai. Ngày 10/10/2026, sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô được đưa đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cấp cứu trong tình trạng tổn thương nặng.

Ngay khi tiếp nhận, các y bác sĩ đã khẩn trương triển khai các biện pháp cấp cứu, hồi sức và điều trị tích cực với hy vọng giành lại sự sống cho người bệnh. Tuy nhiên, do tổn thương não quá nặng, không còn khả năng hồi phục, cô được thực hiện quy trình chẩn đoán, xác định chết não theo đúng quy định chuyên môn.

Ảnh: Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai

Với gia đình, sự ra đi của cô gái trẻ là mất mát quá lớn. Ở tuổi 22, cô còn cả một chặng đường dài phía trước, với những dự định của tuổi trẻ và hành trình gieo những điều tốt đẹp trong cuộc sống của một người làm nghề giáo. Thế nhưng, khi không thể giữ người thân ở lại, gia đình đã lựa chọn trao đi một món quà vô giá: hiến tặng những tạng đủ điều kiện để cứu sống những người bệnh khác.

Đó là quyết định không dễ dàng, bởi phía sau sự đồng ý ấy là nỗi đau của những người vừa phải đối diện với sự chia ly. Nhưng cũng chính từ tình yêu thương dành cho người đã khuất và sự sẻ chia với những người đang cần được cứu giúp, gia đình đã lựa chọn để sự sống của cô tiếp tục theo một cách khác.

Nghĩa cử ấy khiến sự ra đi của cô giáo trẻ không chỉ còn là câu chuyện về một cuộc đời dang dở. Từ mất mát của gia đình, những hy vọng mới được mở ra cho các bệnh nhân đang chờ ghép tạng. Gan và thận đã được tiếp nhận, điều phối, trao thêm cơ hội sống cho những người đang cần được ghép.

Ảnh: Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai

Không có sự sẻ chia nào có thể xóa đi nỗi đau mất người thân. Nhưng trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, lựa chọn của gia đình đã biến tình yêu thương thành hành động cụ thể, để những phần cơ thể được hiến tặng có thể tiếp tục góp phần duy trì sự sống cho người khác.

Một nghĩa cử nhân văn, nhiều người cùng chung tay vì sự sống

Để quy trình hiến, lấy và điều phối tạng được thực hiện thành công, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cùng các đơn vị gồm Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Vinmec Times City.

Các chuyên gia, bác sĩ thuộc nhiều chuyên ngành đã khẩn trương hội chẩn, đánh giá chức năng các tạng, xây dựng phương án lấy, bảo quản và điều phối. Trong khi đó, đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tiếp tục duy trì hồi sức người hiến, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm những điều kiện chuyên môn cần thiết cho quá trình lấy và điều phối tạng.

Theo thông tin từ bệnh viện, đây là trường hợp hiến tạng từ người chết não đầu tiên được thực hiện tại tỉnh Gia Lai. Đáng chú ý, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cũng cho biết đây là bệnh viện tư nhân đầu tiên trong cả nước thực hiện đầy đủ chuỗi quy trình hiến tạng từ người chết não ngay tại bệnh viện, từ phát hiện người hiến tiềm năng, chẩn đoán chết não, tư vấn gia đình đến tổ chức lấy, bảo quản và điều phối tạng.

Dấu mốc này là kết quả của sự phối hợp giữa nhiều cơ sở y tế, đội ngũ chuyên gia và nhân viên y tế. Nhưng phía sau quy trình chuyên môn ấy còn có một điều đặc biệt quan trọng: sự đồng thuận và quyết định đầy nhân văn của gia đình người hiến.

Ảnh: Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai

Khi tình yêu thương có thể vượt qua sự chia ly

Hiến tạng sau chết não là một quyết định mang ý nghĩa sâu sắc, bởi từ sự ra đi của một người, những bệnh nhân khác có thể có thêm cơ hội tiếp tục cuộc sống. Với những người đang chờ ghép tạng, đó có thể là hy vọng mà họ và gia đình đã mong mỏi trong thời gian dài.

Câu chuyện của cô giáo trẻ 22 tuổi tại Gia Lai cũng nhắc chúng ta rằng, giá trị của một cuộc đời không chỉ nằm ở những năm tháng đã sống, mà còn ở những điều tốt đẹp được để lại. Trong hoàn cảnh đau thương nhất, gia đình cô đã lựa chọn sẻ chia, để sự mất mát của mình có thể trở thành hy vọng cho người khác.

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến, đồng thời ghi nhận sự phối hợp trách nhiệm của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, các bệnh viện, chuyên gia và đội ngũ nhân viên y tế trong hành trình đặc biệt này.

Cô giáo trẻ đã không thể tiếp tục hành trình của mình như những dự định ban đầu. Nhưng từ quyết định hiến tạng của gia đình, những cơ hội sống mới đã được trao đi. Và có lẽ, đó cũng là cách tình yêu thương tiếp tục hiện diện: lặng lẽ, bền bỉ, vượt qua ranh giới của sự chia ly để thắp lên hy vọng cho những cuộc đời khác.