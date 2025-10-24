Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin về một cụ bà 97 tuổi, sống một mình trong căn nhà cũ kỹ ở khu phố cổ Tô Châu (Trung Quốc) khiến nhiều người phải "ngả mũ thán phục". Không con cái, bà vẫn tự đi chợ, nấu cơm, giặt giũ. Hàng xóm thường trầm trồ: Bà tràn đầy sức sống dù tai nghễnh ngãng, dường như thời gian chỉ lướt qua bà như một cơn gió thoảng, để lại vài nếp nhăn mờ nhạt.

Nhưng ít ai biết, mười năm trước bà không hề như vậy. Bà thường chóng mặt, hụt hơi, chân run, chỉ bước ra khỏi cửa đã sợ ngã. Các con khuyên bà đi bộ nhiều, tập thể dục đều đặn. Bà cố gắng, nhưng càng đi, bà càng kiệt sức, đến nỗi chẳng dám xuống cầu thang nữa.

Lý do cho sự thay đổi kỳ diệu ấy bắt nguồn từ một câu nói của bác sĩ khu phố: "Dì Hoàng ơi, qua tuổi 70, cơ thể dì không còn như xưa. 'Đi bộ nhiều' không phải liều thuốc vạn năng đâu. Dì phải chuyển động khác đi mới thực sự cứu được mình".

Câu nói ấy như ngọn đèn soi lối, mở ra bước ngoặt sức khỏe cho cụ.

Bạn có luôn tin rằng "đi bộ càng nhiều càng sống lâu"?

Quan niệm này đúng với người trung niên, nhưng 70 tuổi là một ngã rẽ lớn. Vượt qua mốc này, chỉ dựa vào đi bộ có thể phản tác dụng, thậm chí giấu kín những mối nguy hiểm chết người.

Nhiều người coi "đi bộ 10.000 bước mỗi ngày" là quy tắc vàng. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng đối với người cao tuổi, tiêu chuẩn này có thể gây ra gánh nặng thể chất.

Một nghiên cứu tiếp theo liên quan đến 923 người cao tuổi tại Trường Y Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc) cho thấy những người trên 70 tuổi đi bộ nhanh hơn 30 phút mỗi ngày có nguy cơ té ngã tăng 27%.

Tại sao điều này lại xảy ra?

Trước hết, người cao tuổi bị suy giảm cơ, mật độ xương giảm, đi bộ lâu ngày dễ bị mệt mỏi, chấn thương đầu gối và thậm chí là té ngã.

Thứ hai, rối loạn chức năng tim phổi khiến việc đi bộ nhanh trong thời gian dài có nhiều khả năng gây rối loạn nhịp tim và dao động huyết áp.

Ngoài ra, đi bộ, là một hoạt động aerobic cường độ thấp duy nhất, có tác dụng yếu trong việc cải thiện cơ bắp, thăng bằng, mật độ xương, không thể đáp ứng nhu cầu sức khỏe đa chiều của người cao tuổi.

Lời khuyên của chuyên gia: Sau 70 tuổi, cơ thể sợ nhất là "chỉ vận động mà không tập luyện", và nó "khéo léo" hơn là đi bộ nhiều hơn.

Bí quyết trường thọ của cụ bà 97 tuổi: "Đi bộ ÍT hơn, làm NHIỀU hơn 6 việc này"

Theo sự tư vấn của bác sĩ, cụ bà bắt đầu thử 6 điều chỉnh vận động hàng ngày đơn giản nhưng có hệ thống. Chỉ trong 3 tháng, cụ đã thấy hiệu uả rõ rệt, bao gồm: Huyết áp giảm, giấc ngủ được cải thiện, eo chân khỏe hơn, toàn bộ con người được "trẻ hóa".

Dưới là Dưới đây là 6 "mật mã trường thọ" mà cụ bà 97 tuổi song một mình đã thực hiện hàng ngày:

1. Ngủ đủ – "Ngủ là liều thuốc bổ rẻ nhất"

- Cụ đi ngủ lúc 9h tối, dậy lúc 5h sáng, ngủ đủ 7–8 tiếng.

- Ban ngày nếu buồn ngủ, cụ chợp mắt 20–30 phút.

- Cảnh báo: Người già thiếu ngủ dễ suy giảm miễn dịch, tăng nguy cơ Alzheimer.

2. Ăn chậm, nhai kỹ – "Dạ dày khỏe thì sống lâu"

- Mỗi bữa cụ nhai 30–40 lần một miếng cơm.

- Thực đơn: Cơm mềm rau luộc ít thịt, tránh đồ chiên rán.

- Nguyên tắc: Ăn no 7 phần, tuyệt đối không ăn khuya.

3. Ngồi thiền 30 phút/ngày – "Tâm an thì thân khỏe"

Mỗi sáng, cụ ngồi thiền thở sâu trên ghế, tập trung vào hơi thở.

Hiệu quả: Giảm huyết áp, cải thiện tuần hoàn máu, an thần.

Mẹo nhỏ: Chỉ cần hít vào đếm 4, thở ra đếm 6.

4. Xoa bóp 3 huyệt – "Thông kinh lạc, sống đến 100"

Cụ tự xoa bóp 3 huyệt đạo mỗi ngày:

- Huyệt Bách Hội (đỉnh đầu) giúp giảm đau đầu, tỉnh táo.

- Huyệt Dũng Tuyền (lòng bàn chân) giúp bổ thận, ngủ ngon.

- Huyệt Nội Quan (cổ tay) giúp bảo vệ tim mạch.

Mỗi huyệt xoa 100 lần, sáng/tối.

5. Uống "3 loại nước thần"

Loại nước Cách làm Công dụng Nước gừng pha mật ong 3 lát gừng 1 thìa mật ong 300ml nước ấm Làm ấm tỳ vị, tăng đề kháng Trà hoa cúc kỷ tử 5 bông cúc 10g kỷ tử hãm nước Bổ gan thận, sáng mắt Nước đậu đen rang Đậu đen rang vàng, hãm như trà Bổ thận, đen tóc

6. "Cười to 3 lần/ngày" – "Tiếng cười là thuốc trường thọ"

- Cụ xem hài kịch, trò chuyện với hàng xóm, cười vang 3 lần mỗi ngày.

Khoa học chứng minh: Cười giúp giải phóng endorphin, giảm stress, tăng tuổi thọ.

Tại sao "ít đi bộ" lại tốt cho người trên 70 tuổi?

Lý do rất rõ ràng, với người già, khớp xương đã thoái hóa, mỗi bước đi dài đều đè ép lên đầu gối và cột sống, dễ gây viêm khớp, đau nhức, thậm chí té ngã nguy hiểm. Tim mạch cũng yếu đi, vận động mạnh hoặc đi nhanh quá lâu khiến tim đập loạn nhịp, huyết áp lên xuống thất thường, dễ mệt ngất.

Vì vậy, thay vì ép mình ra đường "cố 10.000 bước", cụ chọn cách đi bộ tại chỗ 100 bước nhẹ nhàng sau mỗi bữa ăn để kích thích tiêu hóa mà không làm hại khớp, kết hợp duỗi tay, xoay cổ, nâng chân tại chỗ – vừa bảo vệ tim, vừa giữ cơ linh hoạt.