Khi thức dậy vào buổi sáng, việc nhận thấy một chút ẩm ướt trên gối hay chăn do trời nóng là điều bình thường. Thế nhưng, nếu bạn thường xuyên phát hiện quần áo, ga trải giường và gối bị ướt đẫm mồ hôi, dì trời lạnh hay nóng thì nên cảnh giác. Đó không chỉ đơn thuần là vấn đề vệ sinh hay nhiệt độ phòng mà có thể là 1 triệu chứng ung thư: mồ hôi đêm (Night sweats).

Đổ mồ hôi do ung thư khác gì bình thường?

Đổ mồ hôi là cơ chế tự nhiên của cơ thể để làm mát. Nó xảy ra với tất cả mọi người, nhưng nếu lượng mồ hôi vào ban đêm nhiều đến mức làm ướt sũng đồ ngủ và ga giường, đó được gọi là chứng đổ mồ hôi đêm.

Điều quan trọng cần lưu ý là mồ hôi đêm do ung thư rất khác biệt so với mồ hôi đêm do nguyên nhân thông thường (như nhiệt độ phòng quá cao, chăn quá dày, hoặc thay đổi nội tiết tố ở phụ nữ tiền mãn kinh/mãn kinh).

Đồ mồ hôi đêm do ung thư có thể xảy ra vào cả mùa nóng lẫn mùa lạnh (Ảnh minh họa)

Sự khác biệt cốt lõi gồm:

- Tính chất: Mồ hôi đêm liên quan đến ung thư có xu hướng dai dẳng, xảy ra thường xuyên và rất nhiều, đến mức khiến bạn phải thức dậy để thay đồ.

- Yếu tố môi trường: Triệu chứng này vẫn xuất hiện dù nhiệt độ phòng được duy trì ở mức mát mẻ, bất chấp ngoài trời đang là mùa hè oi bức hay mùa đông lạnh giá. Đây là một tín hiệu đặc biệt cần được quan tâm.

- Bất thường đi kèm: Các dấu hiệu ung thư thường không đơn lẻ. Đổ mồ hôi đêm do ung thư thường đi kèm các bất thường khác như: mệt mỏi dai dẳng, sụt cân hoặc tăng cân bất thường, làn da có dấu hiệu lạ, các cơn đau, rối loạn tiêu hóa, sốt dai dẳng...

Hiện chưa rõ nguyên nhân cụ thể khiến một số loại ung thư gây ra mồ hôi đêm. Có thể do cơ thể đang cố gắng chống lại tế bào ung thư, sự thay đổi nồng độ hormone hoặc do phản ứng với tình trạng sốt (mà ung thư cũng có thể gây ra) khiến cơ thể đổ mồ hôi quá mức để hạ nhiệt.

Các loại ung thư thường liên quan đến đổ mồ hôi đêm

Mặc dù đổ mồ hôi đêm không nhất thiết là ung thư, nhưng có một số loại ung thư thường gây ra tình trạng này mà bạn cần đặc biệt chú ý:

- U Lympho: Đây là ung thư của hệ thống bạch huyết. Đổ mồ hôi đêm là một trong những triệu chứng kinh điển (cùng với sốt và sụt cân không rõ nguyên nhân) của cả U lympho Hodgkin và U lympho không Hodgkin.

- Bệnh Bạch cầu (Leukemia): Đặc biệt là bệnh bạch cầu cấp tính. Đây là ung thư của các tế bào máu.

- Bệnh đa u tủy xương: Ung thư của tế bào plasma (một loại tế bào bạch cầu). Đổ mồ hôi đêm là một triệu chứng phổ biến.

Nhiều bệnh ung thư có thể gây đổ mồ đêm (Ảnh minh họa)

- Ung thư vú, tuyến tiền liệt và phổi: Đổ mồ hôi đêm ít phổ biến hơn ở các bệnh ung thư này, nhưng có thể xuất hiện, đặc biệt nếu ung thư đã tiến triển hoặc di căn.

- U hắc tố (Melanoma): Loại ung thư da này cũng có thể gây ra mồ hôi đêm nếu đã di căn đến các bộ phận khác trong cơ thể.

Khi gặp tình trạng đổ mồ hôi đêm, nhất là ngay cả khi dùng quạt/điều hòa hoặc trong mùa lạnh thì đừng nên chủ quan. Nếu kéo dài dăng dẳng, đi kèm các khó chịu khác thì phải đi thăm khám càng sớm càng tốt.

Nguồn và ảnh: Hindustan Time, Mirror