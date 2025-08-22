Trong mắt công chúng, Vương phi Kate luôn là biểu tượng của sự thanh lịch. Nhưng đằng sau ánh hào quang Hoàng gia, Kate còn là một người mẹ tận tụy, luôn đồng hành cùng con trong từng bước trưởng thành.





Panthea Parker – nhân vật của The Real Housewives of London tiết lộ với Hello! rằng cô thường xuyên thấy Vương phi Kate xuất hiện trên sân thể thao của trường con mình: "Con tôi học cùng hệ thống trường với Hoàng tử George, nên thường xuyên đấu bóng đá, bóng bầu dục với nhau. Và lần nào cũng vậy, tôi đều thấy Vương phi Kate có mặt, lặng lẽ cổ vũ các con. Không bao giờ thiếu vắng".





Parker khẳng định sự hiện diện của Kate vừa "thanh lịch, vừa ấm áp", và đó chính là minh chứng cho cách nuôi dạy con "hands-on parenting" – cha mẹ trực tiếp tham gia vào đời sống hằng ngày của con thay vì phó mặc cho bảo mẫu.





Không chỉ dừng lại ở sân trường, Vương phi và Thân vương William còn thường xuyên đưa các con tham gia sự kiện thể thao lớn. Tháng 7 vừa qua, George và Charlotte được bố mẹ đưa tới chung kết Wimbledon – giải đấu danh giá mà Kate là vị bảo trợ lâu năm. Chỉ hai tuần sau, Công chúa Charlotte tiếp tục đồng hành cùng Thân vương William sang Thụy Sĩ, cổ vũ đội tuyển nữ Anh chiến thắng tại EURO 2025.





Sự hứng thú thể thao của ba anh em Hoàng tử George (12 tuổi), Công chúa Charlotte (10 tuổi) và Hoàng tử Louis (7 tuổi) phần nào xuất phát từ chính sự định hướng của bố mẹ. Tại một sự kiện năm 2023, Kate từng bật mí: "Cả ba đứa đều mê thể thao, và Louis thì đặc biệt cuồng bóng bầu dục. Trong nhà lúc nào cũng có chút ganh đua nho nhỏ, nhưng điều đó khiến các con năng động và vui vẻ hơn". (Daily Mirror dẫn lời).





Gia đình Thân vương và Vương phi xứ Wales hiện cũng đang chuẩn bị chuyển về ngôi nhà mới – Forest Lodge tại Windsor được cho là "tổ ấm lâu dài", nơi ba con có thêm không gian, thậm chí cả sân tennis riêng để rèn luyện thể thao.

Có thể thấy, bí quyết nuôi dạy con của Vương phi Kate không hề xa lạ: Dành thời gian, hiện diện trong những khoảnh khắc quan trọng, và tạo môi trường để con phát triển tự nhiên. Với phong cách gần gũi ấy, Kate không chỉ là Vương phi của Hoàng gia, mà còn là "hình mẫu người mẹ quốc dân" mà nhiều bà mẹ trẻ mong muốn học hỏi.