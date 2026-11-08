Có một nghịch lý khá phổ biến ở nơi làm việc: Người làm được nhiều việc nhất chưa chắc là người được thăng chức. Người thường xuyên giải quyết những nhiệm vụ khó khăn chưa chắc có tiếng nói quan trọng trong tập thể. Thậm chí, có những nhân viên được đồng nghiệp đánh giá cao về năng lực nhưng nhiều năm vẫn loay hoay ở cùng một vị trí.

Trong khi đó, một người khác có thể không vượt trội về chuyên môn nhưng lại liên tục được giao dự án mới, được cấp trên tin tưởng và có cơ hội phát triển nhanh hơn.

Sự khác biệt này dễ khiến người ta nghĩ rằng môi trường công sở chỉ coi trọng quan hệ hoặc khả năng thể hiện. Thực tế, chuyện một người có được trọng dụng hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cơ cấu tổ chức, phong cách quản lý, cơ hội phát triển và cách doanh nghiệp đánh giá hiệu quả công việc.

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp nhân viên giỏi vô tình tự giới hạn cơ hội của mình bằng những thói quen tưởng như rất tích cực. Họ chăm chỉ, có trách nhiệm, ít phàn nàn nhưng lại chưa biết cách khiến năng lực trở thành lợi thế trong sự nghiệp.

Dưới đây là ba sai lầm đáng chú ý.

1. Nghĩ rằng chỉ cần làm tốt, cấp trên tự khắc sẽ nhìn thấy

Nhiều người bước vào môi trường công sở với niềm tin rất đơn giản: Cứ làm tốt việc của mình, kết quả sẽ tự nói lên tất cả.

Họ không thích kể công, ngại nhắc đến thành tích và cho rằng việc chủ động thể hiện năng lực là biểu hiện của sự phô trương. Khi hoàn thành một dự án khó, họ nhanh chóng chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo. Khi giúp tập thể giải quyết vấn đề, họ xem đó là trách nhiệm nên không cần nhắc lại.

Sự khiêm tốn này đáng quý, nhưng trong một tổ chức có nhiều bộ phận và hàng chục, thậm chí hàng trăm nhân viên, không phải đóng góp nào cũng tự động được nhìn thấy.

Một người quản lý có thể biết bạn chăm chỉ, nhưng chưa chắc hiểu chính xác bạn đã tạo ra giá trị gì, giải quyết được vấn đề nào hoặc giúp tập thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian, chi phí. Đặc biệt, những công việc diễn ra phía sau hậu trường thường dễ bị xem nhẹ. Người xử lý khủng hoảng trước khi nó xảy ra, sửa lỗi cho cả nhóm hoặc âm thầm tối ưu quy trình đôi khi ít được chú ý hơn người trực tiếp thuyết trình kết quả cuối cùng.

Vấn đề không nằm ở chỗ người giỏi phải học cách khoe khoang, mà là họ cần biết truyền đạt giá trị công việc một cách rõ ràng. Chẳng hạn, thay vì chỉ báo cáo rằng mình đã hoàn thành dự án, bạn có thể trình bày những thay đổi cụ thể: Quy trình nào được cải thiện, kết quả nào vượt mục tiêu, vấn đề nào được giải quyết và bài học nào có thể áp dụng cho những dự án tiếp theo.

Một cuộc trao đổi định kỳ với cấp trên về hiệu quả công việc và định hướng phát triển cũng là điều cần thiết. Nó giúp cả hai hiểu rõ hơn về năng lực, kỳ vọng và những cơ hội phù hợp.

Làm tốt công việc là nền tảng. Nhưng biết diễn đạt những đóng góp của mình cũng là một kỹ năng nghề nghiệp quan trọng. Nếu liên tục chờ đợi người khác tự nhận ra, bạn có thể bỏ lỡ những cơ hội đáng lẽ thuộc về mình.

2. Quá giỏi giải quyết mọi việc nên vô tình trở thành người không thể rời khỏi vị trí hiện tại

Trong nhiều công ty luôn có một kiểu nhân viên được mọi người đặc biệt tin tưởng. Máy tính gặp sự cố, họ biết cách xử lý. Dự án có vấn đề, họ tìm được phương án giải quyết. Đồng nghiệp nghỉ đột xuất, họ có thể đảm nhận phần việc còn thiếu. Thậm chí, khi một nhiệm vụ không rõ thuộc trách nhiệm của ai, cuối cùng nó cũng được chuyển đến người này.

Ban đầu, việc được tin tưởng khiến họ cảm thấy năng lực của mình được ghi nhận. Nhưng sau một thời gian, sự giỏi giang ấy có thể trở thành một cái bẫy.

Vì làm việc hiệu quả, họ liên tục được giao thêm nhiệm vụ. Vì ít khi từ chối, mọi người dần mặc định họ luôn sẵn sàng giúp đỡ. Và vì đang đảm nhận quá nhiều công việc quan trọng, tổ chức có thể gặp khó khăn nếu chuyển họ sang một vị trí khác. Kết quả là người giỏi trở thành nhân viên không thể thiếu, nhưng lại chưa chắc được trao cơ hội phát triển tương xứng.

Đây là sự khác biệt giữa người làm việc hiệu quả và người có khả năng đảm nhận vai trò lớn hơn.

Một nhân viên giỏi có thể tự mình giải quyết nhiều nhiệm vụ. Nhưng khi bước lên vị trí quản lý hoặc phụ trách một dự án quy mô lớn, họ còn cần khả năng xây dựng quy trình, phân chia trách nhiệm, hướng dẫn người khác và giúp tập thể cùng đạt kết quả. Nếu tất cả công việc đều phải đi qua một người, năng lực của họ có thể trở thành điểm nghẽn thay vì lợi thế cho tổ chức.

Để tránh tình trạng này, người giỏi cần học cách thiết lập giới hạn. Không phải yêu cầu nào cũng cần nhận lời, không phải vấn đề nào cũng phải trực tiếp xử lý. Khi liên tục giúp đồng nghiệp giải quyết cùng một khó khăn, đôi khi việc hướng dẫn họ tự làm sẽ hiệu quả hơn.

Quan trọng hơn, hãy chủ động trao đổi về con đường phát triển của mình. Nếu muốn đảm nhận vị trí cao hơn, bạn cần biết doanh nghiệp đang tìm kiếm những năng lực gì và mình cần chuẩn bị ra sao.

Đừng để câu nói "Việc này chỉ có em làm được" trở thành lý do khiến bạn mãi phải làm đúng một công việc. Được tin tưởng là điều tốt. Nhưng sự tin tưởng chỉ thực sự có ý nghĩa với sự nghiệp khi đi kèm cơ hội, quyền hạn và sự ghi nhận phù hợp.

3. Chỉ tập trung vào chuyên môn mà xem nhẹ khả năng hợp tác và xây dựng ảnh hưởng

Một sai lầm khác của những người có năng lực là cho rằng chuyên môn giỏi có thể bù đắp mọi thiếu sót trong cách làm việc với người khác.

Họ có thể giải quyết vấn đề nhanh, nắm vững kiến thức và thường xuyên đưa ra những nhận định chính xác. Tuy nhiên, đôi khi chính sự tự tin vào năng lực khiến họ thiếu kiên nhẫn trước những đồng nghiệp làm việc chậm hơn hoặc có cách tiếp cận khác biệt.

Trong các cuộc họp, họ dễ bác bỏ ý tưởng mà chưa giải thích đầy đủ. Khi phát hiện sai sót, họ tập trung chỉ ra vấn đề nhưng ít quan tâm đến cách người nghe tiếp nhận. Nếu không đồng tình với quyết định của cấp trên, họ có thể thể hiện thái độ phản đối mà chưa tìm được cách trao đổi mang tính xây dựng.

Về chuyên môn, họ có thể đúng. Nhưng một môi trường làm việc không chỉ vận hành bằng những đáp án đúng.

Để một ý tưởng được triển khai, người đề xuất còn cần thuyết phục các bộ phận liên quan, giải thích lợi ích, lắng nghe khó khăn và tìm kiếm sự đồng thuận. Đặc biệt ở những vị trí có trách nhiệm lớn, khả năng phối hợp đôi khi quan trọng không kém năng lực giải quyết công việc cá nhân.

Điều này không có nghĩa nhân viên phải khéo léo lấy lòng cấp trên hoặc luôn đồng ý với tập thể. Một người có năng lực hoàn toàn có thể phản biện mạnh mẽ, chỉ ra những quyết định thiếu hợp lý và bảo vệ quan điểm của mình. Tuy nhiên, cách phản biện nên hướng đến việc giải quyết vấn đề thay vì chứng minh người khác kém hơn.

Thay vì nói rằng một phương án "hoàn toàn sai", bạn có thể phân tích những rủi ro cụ thể và đề xuất lựa chọn khả thi hơn. Thay vì chỉ trích đồng nghiệp trước tập thể, một cuộc trao đổi riêng có thể giúp hai bên cải thiện công việc mà không tạo ra mâu thuẫn không cần thiết.

Bên cạnh đó, người giỏi cũng cần xây dựng những mối quan hệ nghề nghiệp lành mạnh. Không phải để tìm kiếm đặc quyền, mà để hiểu cách các bộ phận phối hợp, nắm bắt mục tiêu chung và tạo ra ảnh hưởng tích cực.

Có những cơ hội không đến từ việc bạn làm tốt nhiệm vụ hiện tại, mà từ việc người khác tin rằng bạn đủ khả năng dẫn dắt một nhiệm vụ lớn hơn. Và niềm tin ấy được xây dựng không chỉ bằng chuyên môn, mà còn qua cách bạn giao tiếp, phối hợp và đối diện với những khác biệt.

Người giỏi không cần trở thành người khéo miệng nhất công ty. Điều đáng nói là không phải mọi trường hợp người giỏi không được trọng dụng đều xuất phát từ sai lầm cá nhân.

Có những môi trường thiếu minh bạch trong đánh giá, cơ hội thăng tiến hạn chế hoặc người quản lý chưa biết cách ghi nhận đóng góp của nhân viên. Khi đó, dù một người có năng lực và nỗ lực đến đâu, họ vẫn có thể gặp khó khăn trong việc phát triển sự nghiệp.

Vì vậy, trước khi tự trách bản thân, hãy thử đánh giá cả hai phía: Mình đã thể hiện năng lực đủ rõ ràng chưa, và tổ chức có thực sự tạo điều kiện để năng lực ấy được phát huy hay không?

Nếu vấn đề nằm ở kỹ năng giao tiếp, khả năng phân chia công việc hoặc cách trình bày thành tích, bạn hoàn toàn có thể cải thiện. Nhưng nếu đã nhiều lần trao đổi rõ ràng, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà vẫn không nhận được cơ hội hoặc phản hồi cụ thể, việc cân nhắc một môi trường phù hợp hơn cũng là lựa chọn đáng xem xét.

Sau cùng, sự nghiệp không phải cuộc thi xem ai làm nhiều việc nhất, chịu đựng giỏi nhất hay ít phàn nàn nhất.

Người có năng lực cần làm tốt công việc, nhưng cũng cần biết bảo vệ thời gian, truyền đạt giá trị và lựa chọn nơi xứng đáng để cống hiến.

Bởi được trọng dụng không chỉ là được giao thêm việc. Đó còn là được tin tưởng trao quyền, có điều kiện phát triển và nhận được sự ghi nhận tương xứng với những gì mình đóng góp.