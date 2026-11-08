Từ ngày 13 đến 28/11/2026, Hà Nội sẽ bước vào một mùa lễ hội đặc biệt khi những không gian quen thuộc của Thủ đô trở thành điểm hẹn của nghệ thuật, thiết kế và văn hóa truyền thống. Chợ Đồng Xuân, những ngôi đình nằm sâu trong phố cổ, khu vực hồ Hoàn Kiếm hay Công viên Thống Nhất sẽ cùng góp mặt trong Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 với tên gọi "Thăng Long Kẻ Nghệ".

Không chỉ là một sự kiện trưng bày nghệ thuật, lễ hội năm nay còn mở ra cơ hội để người dân và du khách trực tiếp khám phá những nghề thủ công từng làm nên diện mạo Thăng Long xưa, gặp gỡ nghệ nhân và trải nghiệm những hình thức sáng tạo đương đại ngay giữa lòng thành phố.

Theo thông tin từ ban tổ chức, mùa lễ hội thứ năm có quy mô 150 hoạt động, diễn ra tại 5 cụm không gian chính, với sự tham gia của gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ. Trong đó có gần 100 nghệ sĩ quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 21 quốc gia.

Chợ Đồng Xuân trở thành không gian nghệ thuật, 12 đình cổ kể chuyện nghề xưa

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 là việc đưa nghệ thuật vào những không gian vốn gắn bó mật thiết với đời sống thường ngày của người dân.

Tại chợ Đồng Xuân, triển lãm đa giác quan "Chạm Đồng Xuân" diễn ra từ ngày 14 đến 28/11 sẽ tạo nên cuộc gặp gỡ giữa nghệ thuật đương đại và nhịp sống của một khu chợ vẫn đang hoạt động. Dưới sự giám tuyển của Nguyễn Anh Tuấn (Heritage Art Space), 26 nghệ sĩ và nhóm nghệ sĩ trong nước, quốc tế sẽ tham gia, khai thác những chất liệu từ kiến trúc, hàng hóa, âm thanh và đời sống buôn bán.

Điều thú vị là các tiểu thương không chỉ đứng ngoài quan sát mà còn góp câu chuyện, chất liệu và tham gia quá trình sáng tạo. Bởi vậy, chợ Đồng Xuân không đơn thuần trở thành nơi đặt các tác phẩm nghệ thuật, mà còn là một phần của câu chuyện được kể.

Từ một không gian giao thương quen thuộc, khu chợ sẽ được thử nghiệm như một điểm kết nối giữa văn hóa truyền thống và kinh tế sáng tạo, đồng thời tạo cơ sở cho Đề án Trung tâm Kinh tế Sáng tạo Đồng Xuân.

Một hành trình khác cũng đáng mong chờ là "Chuyện Đình trong Phố", diễn ra từ ngày 14 đến 28/11. Chương trình do giám tuyển Nguyễn Thế Sơn thực hiện, kết nối 12 đình, hội quán trong khu phố cổ với Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Đằng sau những tên phố Hàng quen thuộc của Hà Nội là dấu tích của những nghề thủ công từng phát triển tại kinh thành Thăng Long. Nhiều ngôi đình gắn với tín ngưỡng thờ Thành hoàng, Tổ nghề và ký ức về những người thợ từ các làng quê lên kinh thành lập nghiệp. Thông qua chương trình, công chúng có cơ hội bước vào những không gian di sản ấy, tìm hiểu lịch sử phố nghề và trực tiếp trải nghiệm các kỹ nghệ truyền thống ngay trong đình.

Thay vì chỉ đọc về nghề xưa qua sách vở hay những tấm bảng giới thiệu, người tham gia có thể tiếp cận câu chuyện bằng trải nghiệm thực tế. Đây cũng là cách lễ hội đưa những giá trị văn hóa vốn nằm sâu trong đời sống phố cổ đến gần hơn với công chúng.

Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất và các sân khấu cùng đón những cuộc gặp sáng tạo

Không gian phía Đông hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận sẽ trở thành Quảng trường Sáng tạo với nhiều hoạt động kiến trúc, nghệ thuật.

Trong đó, Art Hanoi 2026 quy tụ 11 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, giới thiệu các tác phẩm hội họa, điêu khắc và sắp đặt. Chương trình được thực hiện với sự hợp tác của kiến trúc sư Trần Ngọc Linh và giám tuyển Trịnh Minh Tiến. Bên cạnh đó là Pavilion Hồ Gương do kiến trúc sư Nguyễn Hồng Quang thiết kế, với sự đồng hành của UNESCO và đối tác chiến lược SOVICO.

Từ ngày 13 đến 15/11, hai hội chợ "Nghề & Nghệ" và "Makers Market - Chăm hoa đua nở" cũng diễn ra tại khu vực này, quy tụ hơn 200 đơn vị sáng tạo. Đây là dịp để công chúng tìm hiểu những sản phẩm thiết kế, đồng thời mở ra cơ hội kết nối giữa các nghệ nhân, nhà thiết kế và doanh nghiệp.

Trong khi đó, Công viên Thống Nhất sẽ có thêm những điểm nhấn mới thông qua dự án "Mầm sáng tạo". Hai pavilion mang tên "Mây" và "Kén" dự kiến ra mắt ngày 21/11, giới thiệu những sáng kiến, ý tưởng được tuyển chọn và các phương án đạt giải từ những cuộc thi tổ chức trong năm. Không gian công viên được kỳ vọng trở thành nơi người dân có thể tiếp cận các ý tưởng sáng tạo dành cho đô thị và trực tiếp tham gia vào hoạt động của dự án.

Đặc biệt, khi Hà Nội lên đèn, chuỗi chương trình "Hà Nội Sáng Đèn" sẽ mang 17 chương trình biểu diễn đến 11 địa điểm mang tính biểu tượng của thành phố. Với sự tham gia của gần 30 nghệ sĩ quốc tế cùng hơn 150 nghệ sĩ, nghệ nhân và vũ công Việt Nam, chương trình kết hợp nhiều hình thức biểu diễn như âm nhạc thể nghiệm, sân khấu đương đại và nghệ thuật truyền thông mới.

Một trong những dự án đáng chú ý là "Gió Gió Mây Mây", được phát triển từ di sản múa làng Triều Khúc. Chương trình hướng đến việc đưa chất liệu văn hóa truyền thống trở thành sản phẩm biểu diễn có khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.

Gần 100 nghệ sĩ quốc tế tham gia, nhiều tác phẩm sẽ tiếp tục tồn tại sau lễ hội

Mang chủ đề "Kinh tế Sáng tạo", mùa lễ hội năm nay không chỉ đặt mục tiêu tạo ra những hoạt động hấp dẫn trong 16 ngày mà còn hướng đến việc phát triển các sản phẩm, không gian và mối quan hệ hợp tác lâu dài. Đây là lần đầu tiên lễ hội triển khai mô hình lưu trú sáng tác quốc tế, cho phép các nghệ sĩ nước ngoài đến Hà Nội, cùng làm việc với nghệ sĩ, nghệ nhân và cộng đồng địa phương.

Trong số những gương mặt tham gia có biên đạo Fouad Boussouf, nhóm nghệ thuật số Adrien M & Claire B đến từ Pháp, nghệ sĩ âm thanh Patrick Kessler của Thụy Sĩ và nghệ sĩ múa KAORIalive đến từ Nhật Bản. Không chỉ đến biểu diễn rồi rời đi, các nghệ sĩ sẽ tham gia hoạt động đồng sáng tạo, góp phần mở rộng cơ hội trao đổi nghệ thuật và văn hóa giữa Hà Nội với các đối tác quốc tế.

Đáng chú ý, một số kết quả sáng tạo được định hướng tiếp tục tồn tại sau khi lễ hội kết thúc, như các tác phẩm tại chợ Đồng Xuân, sân khấu DUYÊN ở rạp Hồng Hà và hai pavilion "Mây", "Kén" tại Công viên Thống Nhất. Ban tổ chức cũng lần đầu tiên công bố Giải thưởng Thiết kế Sáng tạo Hà Nội nhằm tôn vinh những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực thiết kế, di sản và tri thức bản địa.

Tên gọi "Thăng Long Kẻ Nghệ" được lựa chọn từ chính lịch sử đô thị của Hà Nội. Nếu Kẻ Chợ gợi nhớ hình ảnh một kinh thành sầm uất với làng nghề, phố nghề, chợ và bến sông, thì Kẻ Nghệ hướng sự chú ý đến những con người đã tạo nên giá trị cho thành phố bằng đôi tay, kỹ năng và sức sáng tạo.

Vì vậy, lễ hội lần này không chỉ nhắc lại những ký ức về Hà Nội xưa mà còn đặt câu hỏi về cách biến di sản, nghề truyền thống và những ý tưởng mới thành nguồn lực cho đời sống đương đại.

Lễ khai mạc "Thăng Long Kẻ Nghệ" diễn ra lúc 19h ngày 13/11 tại quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Gala bế mạc "Hà Nội, những vang động" được tổ chức lúc 19h30 ngày 28/11 tại khu vực chợ Đồng Xuân.

Lịch hoạt động chi tiết, bản đồ các địa điểm và hướng dẫn tham gia sẽ được cập nhật trên website chính thức https://lehoithietkesangtao.vn và fanpage của lễ hội.

Với 150 hoạt động trải dài khắp thành phố, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 hứa hẹn mang đến một cách khám phá Thủ đô khác biệt: Đi giữa những con phố quen thuộc nhưng có cơ hội nhìn thấy nhiều hơn những câu chuyện văn hóa, nghề nghiệp và con người đã làm nên bản sắc Hà Nội.