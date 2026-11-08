Vương phi Kate gây chú ý với bộ váy cũ từ năm 2022: Chi tiết trang sức khiến diện mạo càng thêm đắt giá

Tối 7/11, các thành viên cấp cao Hoàng gia Anh cùng xuất hiện tại Royal Albert Hall, London, để tham dự Festival of Remembrance 2026, chương trình tưởng niệm thường niên do Royal British Legion tổ chức. Vua Charles III, Vương hậu Camilla, Thân vương William, Vương phi Kate, Vương nữ Anne cùng vợ chồng Công tước và Nữ công tước xứ Edinburgh đều có mặt. Theo truyền thống, các thành viên hoàng gia lựa chọn trang phục tối màu, cài hoa anh túc đỏ để tưởng nhớ những người đã phục vụ và hy sinh trong lực lượng vũ trang Anh và Khối Thịnh vượng chung.

Vương phi Kate nổi bật với chiếc váy chấm bi từ năm 2022

Trong lần xuất hiện này, Vương phi Kate lựa chọn chiếc váy midi màu đen chấm bi trắng của Alessandra Rich, thiết kế từng được bà diện tại lễ tưởng niệm cố Vương tế Philip vào tháng 3/2022. Chiếc váy được làm từ lụa crepe de chine, có cổ cao, tay dài và phần chân váy xếp ly mềm mại. Những chấm bi trắng nhỏ trên nền đen tạo điểm nhấn vừa đủ, giúp thiết kế bớt đơn điệu mà vẫn giữ được vẻ trang nghiêm cần thiết.

Kate kết hợp trang phục cùng thắt lưng nhung đen của ba&sh, quần tất mỏng và giày cao gót slingback. Chiếc thắt lưng giúp nhấn vòng eo, tạo sự cân đối cho phom váy có phần thân trên kín đáo. Mái tóc nâu được buộc nửa đầu, phần đuôi uốn sóng nhẹ, mang đến vẻ ngoài mềm mại và thanh lịch.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất lại nằm ở đôi hoa tai kim cương mà bà lựa chọn. Đây là thiết kế Diamond Orbital Pendant Earrings, từng thuộc về cố Nữ vương Elizabeth II. Đôi hoa tai có phần đính sát tai hình hoa, kết hợp những viên kim cương thả xuống bên trong khung đá quý lấp lánh. Kate đã sử dụng đôi hoa tai này từ năm 2016, nhưng việc lựa chọn lại món trang sức gắn với cố Nữ vương trong một dịp tưởng niệm vẫn mang ý nghĩa đặc biệt.

Trên ngực áo, bà cài bông hoa anh túc đỏ làm thủ công từ lụa, thủy tinh và các vật liệu tự nhiên, cùng huy hiệu của Trung đoàn Vệ binh Ireland. Chi tiết nhỏ vừa tuân thủ truyền thống tưởng niệm vừa hoàn thiện tổng thể trang phục một cách tinh tế.

Vương hậu Camilla và Nữ công tước Sophie cũng ghi điểm với sắc đen sang trọng

Không chỉ Vương phi Kate, những quý cô khác của Hoàng gia Anh cũng thể hiện phong cách riêng trong khuôn khổ trang phục trang nghiêm.

Vương hậu Camilla lựa chọn váy ren đen thanh lịch, kết hợp đôi hoa tai kim cương hình bông tuyết. Điểm nhấn nổi bật là chiếc trâm cài kim cương lớn tạo hình hoa clematis, được dùng để cố định ba bông hoa anh túc đỏ. Kiểu trang sức cổ điển giúp bộ trang phục tối màu trở nên sang trọng mà không quá phô trương.

Trong khi đó, Nữ công tước Sophie gây ấn tượng với chiếc váy midi ánh kim màu xanh đêm của Alaïa. Thiết kế có phom dáng ôm nhẹ ở phần thân trên, chân váy xòe và cổ thuyền rộng. Bà kết hợp thêm khăn choàng đen, vòng cổ vàng dáng ôm sát cổ cùng hoa tai kim cương.

Đáng chú ý, Sophie cũng mặc lại váy cũ. Thiết kế Alaïa này từng được bà sử dụng vào năm 2022 và 2024. Chất liệu dệt ánh kim tạo độ bắt sáng nhẹ, khiến bộ váy nổi bật một cách kín đáo trong không gian buổi lễ.

Vương nữ Anne lại trung thành với phong cách cổ điển quen thuộc khi kết hợp váy đen, áo khoác tối màu và khăn lụa họa tiết. Bà sử dụng trang sức ngọc trai, hoa tai vàng cùng những chiếc trâm cài mang ý nghĩa tưởng niệm. Dù có cách lựa chọn trang phục khác nhau, các quý cô hoàng gia đều giữ được sự hài hòa với tính chất trang trọng của sự kiện.

Đặc biệt, việc Vương phi Kate và Nữ công tước Sophie cùng mặc lại những thiết kế đã sở hữu nhiều năm cho thấy sức hút của thời trang vượt thời gian. Một chiếc váy có phom dáng đẹp, màu sắc kinh điển và được kết hợp phụ kiện phù hợp vẫn đủ tạo nên diện mạo sang trọng mà không cần liên tục chạy theo những xu hướng mới.