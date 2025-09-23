Người đứng sau bản hit giúp Đức Phúc chiến thắng cuộc thi âm nhạc ở Nga

Vượt qua các thí sinh đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, ca sĩ Đức Phúc đã xuất sắc đăng quang Quán quân tại Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025, tổ chức ở sân vận động Live Arena (Moskva, Nga).

Chiến thắng này không chỉ mang lại niềm tự hào lớn cho âm nhạc Việt, mà còn khẳng định vị thế của nghệ sĩ trẻ Việt Nam trên sân khấu quốc tế. Đằng sau thành công của Đức Phúc là dấu ấn quan trọng từ nhạc sĩ Hồ Hoài Anh – tác giả bản hit Phù Đổng Thiên Vương.

Ngay sau đêm chung kết, Hồ Hoài Anh chia sẻ anh vẫn lâng lâng trong cảm xúc khi ca khúc do mình sáng tác đã giúp Đức Phúc chinh phục giám khảo và khán giả quốc tế.

"Cảm giác lúc này với tôi rất lẫn lộn nhưng hạnh phúc. Nhìn lại vài khó khăn vừa qua, đọng lại là sự biết ơn mà không lời nào diễn tả được. Vẫn còn nguyên ở đó những người yêu, người thương còn tin tưởng và âm thầm hỗ trợ, đồng hành với tôi, dù là lúc thăng hoa nhất hay là lúc vô minh nhất. Họ vẫn ở đó, đặt trọn vẹn niềm tin vào tôi để tôi có thêm nhiều cơ hội được làm việc” , Hồ Hoài Anh tâm sự.

Anh khẳng định vẫn chọn cách âm thầm làm nghề, để âm nhạc tự lên tiếng thay cho những hào quang ngắn ngủi. " Hào quang cũng chỉ là nhất thời, mỗi người 1 giá trị. Những gì đã qua giúp tôi rất nhiều để nhìn lại và nhìn về phía trước cảm ơn những người tôi yêu, những người yêu tôi”, nam nhạc sĩ chia sẻ.

Ca khúc Phù Đổng Thiên Vương do Hồ Hoài Anh sáng tác, Dương K hòa âm phối khí với sự góp giọng của Phúc Du. Bài hát lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy.

Giai điệu và ca từ ca khúc mang tinh thần hào sảng, truyền tải thông điệp những người trẻ Việt Nam giống hình ảnh cây tre, dẻo dai, kiên cường, bất khuất, vươn cao bất chấp mọi điều kiện khắc nghiệt nhất. Trong phần biểu diễn, sân khấu tràn ngập hình ảnh quen thuộc của Việt Nam như nón lá, chiếu cói, kết hợp cùng vũ đạo và hiệu ứng ánh sáng hoành tráng.

Đức Phúc nói: "Câu chuyện Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương và hình ảnh cây tre Việt Nam không chỉ là truyền thuyết của Việt Nam, mà còn là biểu tượng chung cho ý chí chiến đấu và khả năng vượt qua thử thách và dẻo dai của người Việt. Phúc hy vọng khán giả quốc tế sẽ cảm nhận được vẻ đẹp văn hóa Việt và tìm thấy sự đồng cảm cũng như nguồn cảm hứng cho hành trình của chính họ".

Hồ Hoài Anh sinh năm 1979, trong gia đình có truyền thống âm nhạc. Anh theo mẹ học đàn bầu từ nhỏ, từng đi biểu diễn nước ngoài khi mới 13 tuổi. Về sau, anh nổi tiếng hơn với vai trò sáng tác, sản xuất, viết nhiều ca khúc như Dẫu có lỗi lầm, Tình yêu muôn màu, Nuối tiếc, Cô gái tự tin, Với anh, Gánh hàng rau, Rơi, Bánh trôi nước...

Nhạc sĩ từng gặp rắc rối vì đi nước ngoài không xin phép, tháng 7/2022. Khi đó, anh công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sau ồn ào, anh chủ động nộp đơn xin nghỉ công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Những năm gần đây, Hồ Hoài Anh chọn cuộc sống kín tiếng, lui về hậu trường làm nhạc, chỉ thi thoảng xuất hiện ở các sự kiện riêng tư của bạn bè.

Cuối năm 2022, Hồ Hoài Anh thực hiện đêm nhạc The ballad của ca sĩ Mars Anh Tú. Anh cũng cùng cựu thành viên nhóm Dưa Hấu lập công ty truyền thông đặt trụ sở ở TP.HCM, sản xuất nhiều chương trình, sự kiện về âm nhạc.

Từ cuối năm 2022, Hồ Hoài Anh dần trở lại với âm nhạc qua nhiều dự án, như đêm nhạc The Ballad của ca sĩ Anh Tú, concert Vietnamese của Hoàng Thùy Linh hay liveshow Hồi sinh (2024) nơi anh đảm nhận vai trò tổng đạo diễn. Nhân dịp sinh nhật tuổi 45, anh phát hành MV Trầy xước do anh tự sáng tác và thể hiện. Anh cho biết ca khúc mang thông điệp "ngày mai dù có lên trời, ta mãi yêu cuộc đời", đồng thời cảm ơn bản thân vì luôn mạnh mẽ trong cuộc sống.

Đầu năm 2025, Hồ Hoài Anh gây chú ý khi ngồi ghế giám khảo chương trình Điểm hẹn tài năng của VTV – đánh dấu lần đầu tái xuất truyền hình sau 3 năm.