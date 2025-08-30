Sáng 30/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra buổi tổng duyệt cấp Nhà nước cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trong khối văn hoá - thể thao, các nghệ sĩ Việt Nam cùng hàng vạn người dân từ khắp mọi miền đã hòa mình tạo nên một bức tranh đoàn kết, sôi động. Trước đó, nhiều ngày liền, dàn nghệ sĩ đã miệt mài tập luyện để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này.

Mới đây, Hòa Minzy đã đăng tải bức ảnh "chạy nước rút" để kịp chuẩn bị cho buổi tổng duyệt. Chủ hit Bắc Bling hóm hỉnh cho biết nhờ "mới nhập ngũ" nên cô có thể lực tốt, đủ để chạy ra quảng trường.

Hình ảnh Hòa Minzy "chạy nước rút" khiến nhiều người bật cười.

Hòa Minzy chia sẻ: " Em ơi cố lên, 1 2 1 2

Diễu binh sáng nay của chị em tôi,

May quá mới nhập ngũ nên thể lực còn đủ để chạy ra quảng trường chứ không thì haha"

Hình ảnh Hòa Minzy, Đức Phúc "chạy nước rút" trong lễ Tổng duyệt được team qua đường ghi lại.

Tuy vậy, đôi guốc trên tay Đức Phúc mới là thứ dân mạng để ý nhất. Từ lâu nay, Hòa Minzy đã được biết đến với chiều cao khiêm tốn. Vì vậy, giọng ca người Bắc Ninh đã sử dụng những đôi guốc với "kích thước không tưởng" để ăn gian chiều cao của mình. Nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ trước khả năng đi guốc cao của Hòa Minzy.

Đức Phúc chia sẻ về "vật thể lạ" xuất hiện trên tay mình trong buổi tổng duyệt.

Trước những "lời có cánh" từ dân mạng, Hòa Minzy đáp lời: "Đi đôi này nó là quá bình thường với em luôn ý. Tại em chỉ đi một đoạn từ Quán Thánh qua sau đó hát trong quảng trường là xong. Chỉ có cái sáng nay mọi người tập trung vào quảng trường gấp quá. Ai cũng phải chạy nên bỏ giày ra thui. Kỉ niệm thật vui, ai thấy cũng cổ vũ haha"

Các nghệ sĩ tự hào, hạnh phúc khi được góp mặt trong buổi tổng duyệt.

Trong suốt những ngày qua, dàn nghệ sĩ đã miệt mài tập luyện cho buổi tổng duyệt. Sáng nay, có người thức trắng để chuẩn bị, có người dậy từ tinh mơ lo trang phục và trang điểm thật chỉn chu.

Khi xuất hiện trên sóng, họ mang đến hình ảnh rạng rỡ với nụ cười tươi sáng và thần thái đầy năng lượng. Chính sự chuyên nghiệp, nghiêm túc cùng niềm tự hào dân tộc đã làm cho buổi tổng duyệt trở nên trang trọng, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng.