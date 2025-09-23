Thì ra Sơn Tùng ngoài đời thật thế này

Sơn Tùng M-TP vừa có màn xuất hiện tại một sự kiện, nhanh chóng trở thành tâm điểm khi giữ nguyên phong độ ngôi sao hạng A. Nam ca sĩ lựa chọn outfit trẻ trung nhưng vẫn lịch lãm với áo sơ mi kẻ caro xanh phối sweater, quần kaki sáng màu cùng giày da cổ điển.

Trên sân khấu, Sơn Tùng có nhiều khoảnh khắc tương tác gần gũi với người hâm mộ. Từ việc đeo kính tặng fan nam, ôm tạm biệt khán giả, đến ánh nhìn chăm chú dành cho fan nữ - tất cả đều cho thấy sự tinh tế và khéo léo của giọng ca Lạc Trôi trong việc giữ kết nối với khán giả.

Sơn Tùng thân thiện, chiều fan tới nóc tại sự kiện

Sơn Tùng giao lưu vui vẻ, chăm tương tác với người hâm mộ

Điểm khiến netizen bàn tán nhiều nhất chính là loạt hình ảnh camera thường ghi lại ngoại hình của Sơn Tùng. Không qua chỉnh sửa, visual của nam ca sĩ vẫn được đánh giá cao: gương mặt điển trai, góc nghiêng chuẩn nam thần và đặc biệt là thần thái cuốn hút khó lẫn vào đâu.

Dẫu vậy, vấn đề chiều cao một lần nữa trở thành đề tài so sánh. Qua góc máy cận cảnh, có thể thấy hạn chế chiều cao của Sơn Tùng vẫn khá rõ. Tuy nhiên, điểm cộng là Sơn Tùng biết cách lựa chọn trang phục để cân đối vóc dáng, tạo cảm giác hài hòa và không bị "lọt thỏm" trên sân khấu. Nhìn tổng thể, nam ca sĩ vẫn ghi điểm với visual sáng sân khấu, ăn vận hợp lý và thần thái chuẩn ngôi sao.

Visual của Sơn Tùng qua camera thường

Cách đây ít ngày, Sơn Tùng có một show diễn tại Hà Nội. Bên cạnh những màn trình diễn cực cháy thì loạt ảnh full HD do nam ca sĩ đăng tải gây sốt MXH. Visual căng nét cùng body cơ bắp nhờ quá trình tập gym chăm chỉ khiến dân mạng không ngừng xuýt xoa. Tuy nhiên, ngay khi loạt ảnh này được đăng tải, cộng đồng mạng lại bất ngờ "check var" một chi tiết khác: chiều cao của nam ca sĩ gốc Thái Bình.

Một đoạn clip fancam quay cận Sơn Tùng trên sân khấu trái ngược với hình ảnh full HD. Nhiều người nhận xét Sơn Tùng trông như "3 mét bẻ đôi", dáng người vạm vỡ nhưng tổng thể cơ thể lại tạo cảm giác… chỉ có một khúc. Một số người cho rằng nguyên nhân không nằm ở chiều cao mà do trang phục và góc quay. Outfit trong show diễn với chiếc quần thụng rộng thùng thình đã "dìm dáng" đáng kể, khiến đôi chân mất cân đối so với phần thân trên. Kết hợp cùng góc quay từ dưới lên, cơ thể của Sơn Tùng càng trở nên ngắn lại, tạo cảm giác chiều cao bị thu nhỏ. Ở những góc quay khác, hình thể của Sơn Tùng vẫn được nhận xét là ổn áp, đúng với tỉ lệ cùng body săn chắc nhờ tập luyện.

Vóc dáng của Sơn Tùng qua đoạn clip fancam gây bàn tán

Ở thời điểm hiện tại, Sơn Tùng là một trong những nghệ sĩ sở hữu lực lượng người hâm mộ đông đảo và trung thành nhất Việt Nam. Cộng đồng Sky luôn sôi nổi, gắn bó và sẵn sàng "cháy" cùng thần tượng ở mọi nền tảng. Mỗi lần Sơn Tùng "động đậy" - dù chỉ là thay ảnh đại diện hay thả nhẹ một bức ảnh đời thường - cũng đều khiến mạng xã hội xôn xao, truyền thông vào cuộc. Sơn Tùng không chỉ làm chủ sân khấu mà còn chiếm sóng toàn bộ spotlight ở mọi lĩnh vực anh chạm tới.

Dạo gần đây, Sơn Tùng M-TP đang cho thấy một "phiên bản nâng cấp" rõ rệt cả về ngoại hình lẫn phong cách sống. Không còn bó mình trong hình ảnh nghệ sĩ thư sinh, gắn liền với suit bảnh bao hay tạo hình cầu kỳ trên sân khấu, nam ca sĩ ngày càng gắn bó với hình ảnh năng động, khỏe khoắn hơn. Thực tế, chiều cao của Sơn Tùng tầm khoảng 1m68. Thế nên khi xuất hiện trên sân khấu, Sơn Tùng rất cẩn trọng để chọn những trang phục tôn vóc dáng và "hack" chiều cao của mình.