Chi Pu, Đức Phúc và dàn sao Mưa Đỏ hướng về Đại lễ 2/9: Sinh ra trong hoà bình là sự may mắn lớn nhất!

Trong không khí cả nước đang rộn ràng hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, nhiều nghệ sĩ Việt đã đồng loạt chia sẻ cảm xúc về tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và sự trân trọng dành cho thế hệ cha ông đã hy sinh để đổi lấy độc lập, tự do. Với họ, được sinh ra và lớn lên trong thời hòa bình chính là món quà quý giá nhất. Từ dàn sao Mưa Đỏ cho đến những ca sĩ trẻ như Chi Pu, Đức Phúc, Erik…, tất cả đều chung một tiếng lòng: Việt Nam trong trái tim tôi là quê hương, là sự tự hào, là niềm hạnh phúc.

Điểm chung trong chia sẻ của dàn nghệ sĩ chính là sự biết ơn sâu sắc đối với quá khứ, tự hào về hiện tại và kỳ vọng lan tỏa tình yêu nước đến thế hệ trẻ. Họ gợi nhớ những biểu tượng thiêng liêng như lá cờ đỏ sao vàng, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, không khí diễu binh diễu hành, đồng thời gửi gắm tình yêu Việt Nam qua những điều rất gần gũi như một bát phở, một ổ bánh mì, hay một bộ phim như Mưa Đỏ giúp người trẻ hiểu rõ hơn giá trị hòa bình.

Chi Pu

Không chỉ sinh ra trong gia đình có truyền thống Cách mạng, Chi Pu còn từng có trải nghiệm quân ngũ khi tham gia Sao Nhập Ngũ. Chính trải nghiệm đó khiến cô thấm thía hơn tình yêu nước, hiểu hơn công việc của những người chiến sĩ thầm lặng ngày đêm bảo vệ và xây dựng đất nước.

Nữ ca sĩ bộc bạch: "Việt Nam trong tôi là quê để trở về. Tôi tự hào khi được là người Việt Nam và sống trong thời hoà bình. Tôi cũng là một trong những người con ở gia đình có truyền thống quân đội, nên tôi luôn được ông bà, bố mẹ truyền đạt tình yêu nước, biết ơn sự hy sinh của thế hệ đi trước cho Tổ quốc".

Dù không thể tham gia diễu hành vì lịch trình đã kín, Chi Pu vẫn khẳng định: "Khi nhắc đến ngày 2/9, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tôi chính là lá cờ đỏ sao vàng. Trong dịp lễ sắp tới, tôi cũng nhận được lời mời tham gia diễu hành nhưng vì lịch trình đã được sắp xếp trước đó đã khá kín nhưng tôi không thể sắp xếp thời gian để tập luyện. Nhưng vào ngày hôm ấy, chắc chắn tôi sẽ có mặt tại Hà Nội để hoà chung với không khí của người dân Việt Nam".

Chi Pu cho biết trải nghiệm tham gia Sao Nhập Ngũ hun đúc tình yêu nước ngày càng lớn hơn trong cô

Chi Pu gây ấn tượng vì tinh thần mạnh mẽ, kiên cường khi tham gia Sao Nhập Ngũ

Hứa Vĩ Văn

Sau khi tham gia bộ phim Mưa Đỏ, Hứa Vĩ Văn thừa nhận bản thân có nhiều suy tư, lắng đọng liên quan đến chiến tranh, về sự hy sinh của cha ông để đổi lấy hòa bình hôm nay. Chính vì vậy, khi nhắc đến ngày Quốc khánh, nam diễn viên không ngần ngại chọn ra những từ khóa: Quê hương - Kiên cường - Đỏ rực - Tình yêu". Đây không chỉ là 4 từ đơn giản, mà là 4 gam màu tạo nên bức tranh Việt Nam trong trái tim anh, một quê hương kiên định, rực rỡ màu cờ và thấm đẫm tình yêu dân tộc.

Hứa Vĩ Văn còn dí dỏm cho biết, nếu chỉ được ăn mãi một món Việt Nam, anh sẽ chọn bún riêu - món ăn dân dã nhưng chan chứa hồn quê, giống như tình cảm của người Việt luôn mộc mạc mà sâu sắc.

Hứa Vĩ Văn cho biết hiểu hơn về những hy sinh của ông cha khi tham gia Mưa Đỏ

Trong Mưa Đỏ, Hữa Vĩ Văn đóng vai bác sĩ chăm sóc sức khoẻ, chữa thương cho các chiến sĩ

Đức Phúc

Với Đức Phúc, niềm tự hào dân tộc luôn đi kèm trách nhiệm lan tỏa bằng âm nhạc. Nam ca sĩ chia sẻ: "Việt Nam trong tôi chính là sự tự hào và hạnh phúc. Sắp tới tôi sẽ mang một ca khúc mới để đem đến giới thiệu cho bạn bè tại một sự kiện quốc tế. Tôi đã thốt lên rất nhiều lần:Mình thật may mắn, tự hào khi là người Việt Nam".

Đức Phúc không chỉ dừng lại ở cảm xúc mà còn biến niềm tự hào thành hành động cụ thể, anh cho biết sắp có cơ hội đứng trên sân khấu quốc tế, cất lên giọng hát để giới thiệu văn hóa Việt. Với anh, nghệ sĩ không chỉ là người biểu diễn mà còn là người lan toả tình yêu Tổ quốc với khán giả trong và ngoài nước.

Nam ca sĩ tiết lộ sẽ góp mặt trong sự kiện 2/9 sắp tới: "Nhắc đến ngày 2/9, tôi nghĩ ngay đến từ Hoà bình. Sắp tới, tôi cũng được góp mặt cùng các anh chị em nghệ sĩ để biểu diễn tại quãng trường Ba Đình. Tôi cũng rất mong chờ đến ngày 2/9".

Đức Phúc cho biết sắp ra mắt ca khúc nói về con người, tình yêu với đất nước

Đức Phúc cho biết anh trân trọng hoà bình, tự hào khi được xuất hiện trong những hoạt động của đất nước

Erik

Cùng chung quan điểm với người bạn thân thiết, Erik bày tỏ niềm hãnh diện khi được sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Anh nói: "Tôi tự hào và hãnh diện khi được sinh ra, lớn lên trong vòng tay bao bọc của người Việt Nam. Với tôi, đây là đất nước rất phát triển, con người yêu thương, đoàn kết. Việt Nam với tôi là quê hương, là nhà, là những điều thân thuộc nhất. Dù có đi bất kì nơi đâu, tôi cũng đều nhớ và mong chờ sẽ được quay về nguồn cội Việt Nam".

Erik tự hào khi được sinh ra và lớn lên tại Việt Nam

Erik cho biết nếu phải ăn mãi 1 món đặc trưng của Việt Nam anh sẽ ăn bánh tráng trộn

Lương Gia Huy

Diễn viên Lương Gia Huy cũng góp mặt trong Mưa Đỏ. Anh cho biết luôn mang trong mình một tình yêu nước nồng nàn: "Việt Nam đối với tôi là trong máu xương, trong khối óc của tôi". Với anh, lòng yêu nước không chỉ nằm ở cảm xúc mà còn chảy trong từng tế bào, là một phần bản thể.

Nam diễn viên mong muốn hình ảnh người Việt đầy yêu thương, hiếu khách và yêu chuộng hòa bình sẽ được lan tỏa ra thế giới. "Được sinh ra trong thời hoà bình, tôi cảm thấy rất vinh hạnh, hạnh phúc. Tôi luôn biết ơn vì sự hy sinh của ông cha ta để bảo vệ đất nước", nam diễn viên cho hay.

Lương Gia Huy cho biết anh hạnh phúc khi được sinh ra tại Việt Nam, một đất nước hoà bình

Diễn viên Lương Gia Huy

Lâm Thanh Nhã

Đối với Lâm Thanh Nhã, một trong những gương mặt trẻ của Mưa Đỏ thì Việt Nam là mái nhà để trở về, là nguồn cội không bao giờ thay thế được. Anh tâm sự: "Việt Nam trong tôi là nhà, là gia đình, là nơi mà đi đến bất kì đâu tôi cũng muốn trở về. Ba từ để nói về người Việt Nam là chân chất, thật thà và hiếu khách".

Khi nhắc đến Quốc khánh, trong tâm trí anh hiện lên ngay hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay và Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, những khoảnh khắc thiêng liêng đã đi vào lịch sử, trở thành niềm tự hào bất diệt.

Lâm Thanh Nhã nhớ ngay đến hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng trong những ngày trọng đại của đất nước

Lâm Thanh Nhã thủ vai Bình trong Mưa Đỏ

Đỗ Nhật Hoàng

Khi nhận câu hỏi "Việt Nam trong bạn là gì?", Đỗ Nhật Hoàng chia sẻ: "Đất nước mình dù trải qua chuyện gì cũng rất ý thức trong việc gìn giữ bản sắc. Nếu có cơ hội, tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè quốc tế biết đến món Phở, tôi có thể ăn phở 7 ngày 1 tuần".

Với Đỗ Nhật Hoàng, niềm tự hào dân tộc gắn liền với những giá trị ẩm thực và văn hóa không thể thay thế, là thứ để mỗi người Việt đi đâu cũng có thể nhớ về, tự hào kể với bạn bè năm châu.

Đỗ Nhật Hoàng thừa nhận thích món Phở Việt Nam và mong muốn món ăn này được nhiều người biết đến

Đỗ Nhật Hoàng vào vai Cường trong phim Mưa Đỏ

Phương Nam

Với diễn viên Phương Nam, niềm tự hào được gói gọn trong khoảnh khắc rất thiêng liêng: "Tôi thấy trân trọng khoảnh khắc được đứng dưới lá cờ và hát quốc ca". Anh cho biết: "Việt Nam trong tôi là niềm tự hào, kiêu hãnh và trân trọng".

Đặc biệt, trong ngày 2/9 sắp tới, nam diễn viên không chỉ tham gia diễu hành buổi sáng mà còn lên kế hoạch tối sẽ đi xem Mưa Đỏ - như một cách tiếp nối dòng cảm xúc yêu nước bằng cả hành động lẫn trải nghiệm nghệ thuật.

Diễn viên Phương Nam mong mọi người sẽ xem phim lịch sử Mưa Đỏ trong dịp lễ sắp tới

Phương Nam gây ấn tượng với vai Tạ trong Mưa Đỏ

Steven Nguyễn

Tham gia Mưa Đỏ giúp Steven Nguyễn có cái nhìn sâu sắc hơn về chiến tranh. Anh trải lòng: "Sau khi tham gia Mưa đỏ, tôi có cái nhìn thực tế và rõ ràng hơn về chiến tranh. Mặc dù nó không giống hệt như những gì ông cha ta trải qua nhưng qua những bối cảnh, câu chuyện, hoạt động chiến đấu, mình có thể hiểu những sự cực khổ của mình bây giờ đem đi nhân 100, 1000 lần mới bằng thế hệ trước để đổi được hoà bình như hôm nay".

Nam diễn viên cũng khuyến khích giới trẻ nên đến Thành cổ Quảng Trị, một địa danh lịch sử để cảm nhận bằng mắt, bằng tim về những mất mát cha ông đã gánh chịu. "Để mọi người hiểu rằng giá trị của tự do, độc lập đã đánh đổi nhiều sự hy sinh" - chia sẻ của anh không chỉ là cảm xúc, mà còn là lời nhắn gửi thế hệ hôm nay hãy sống biết trân trọng.

Steven Nguyễn cho biết mong mọi người đến Thành cổ Quảng trị để tìm hiểu về sự hy sinh của ông cha ngày trước

Diễn viên Steven Nguyễn hiểu thêm về những hy sinh của thế hệ trước khi tham gia Mưa Đỏ

Trần Gia Huy

Trong Mưa Đỏ, Trần Gia Huy vào vai Tấn – một nhân vật được trở về sau cuộc chiến. Chính vai diễn này khiến anh suy ngẫm nhiều hơn về sự kế thừa. Anh nói: "Việt Nam trong tôi sau khi tham gia Mưa Đỏ là 2 chữ: Thật đẹp!".

Và hơn thế nữa, nam diễn viên trẻ nhắn nhủ: "Chúng ta chính là những người tiếp bước, kế thừa từ những hy sinh của ông cha ta ngày trước. Tôi mong các bạn trẻ yêu nước hãy giữ vững tình yêu và phát triển đất nước".

Trần Gia Huy mong thế hệ trẻ tiếp nối và phát triển tinh thần yêu nước