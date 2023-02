Người Do Thái dặn con muốn giàu có phải tránh xa 3 kiểu bạn bè "độc hại": Loại thứ 2 tưởng tốt nhưng đang kéo bạn thụt lùi

Ken Blanchard- tác giả của cuốn sách kinh điển Vị giám đốc 1 phút từng nói: "Không một ai trong chúng ta thông minh bằng tất cả chúng ta." Để gặt hái được thành công, chúng ta luôn cần sự giúp sức của những bạn bè, những công sự...Họ cũng là cánh tay đắc lực giúp chúng ta duy trì và kéo dài thành công đó.

Không ai trong chúng ta đơn độc trên hành trình của mình, ai cũng sẽ tìm cho mình những người bạn để cùng đồng hành trong cuộc sống. Có câu "muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa hãy đi cùng nhau…" nhằm khẳng định sức mạnh của sự kết nối, hợp tác giữa người với người. Tuy nhiên, không phải bạn bè nào cũng đủ tốt và đáng tin cậy để có thể cũng phát triển. Thậm chí, nhiều người hiện diện xung quanh bạn với danh nghĩa "bạn bè" nhưng cùng kéo bạn thụt lùi hay chỉ chờ thời cơ để đẩy bạn xuống.

Vậy làm thế nào để chúng ta nhận biết những người bạn "độc hại" này? Điều này bạn hoàn toàn có thể học hỏi từ người Do Thái.

Vận mệnh thăng trầm đã khiến người Do Thái phải lưu lạc hàng ngàn năm. Họ đã học cách tồn tại và thích nghi với những nền văn hóa, kinh tế khác nhau trên thế giới. Cũng nhờ đó, họ tiếp xúc với đủ loại người và phát triển con mắt tinh tường để đọc vị mọi người trong xã hội. Những điều này được người Do Thái truyền dạy cho con cháu từ đời này sang đời khác để cùng ghi nhớ. Đó cũng là một trong những bí quyết để có được thành công và sự giàu sang của dân tộc thông minh nhất thế giới.



















Tuyển tập trí tuệ của người Do Thái "Talmud" nhắc nhở: Có 3 loại người như thế này, bạn coi họ như bạn bè, nhưng họ lại lợi dụng bạn, kéo bạn thụt lùi, thậm chí còn đâm sau lưng bạn. Điều này thực sự sẽ hủy hoại tương lai của bạn. Điều đáng sợ là loại người này rất giỏi ngụy trang và che giấu mình. Bề ngoài họ vẫn đối xử tốt với bạn nên bạn chẳng thể nào hay biết. Nếu gặp kiểu bạn bè này, hãy tránh xa họ càng sớm càng tốt nếu muốn thành công và giàu có.

1. Những người hay than vãn "nghèo khổ"

Có một kiểu người luôn miệng than khó, than khổ nhưng trên thực tế, cuộc sống của họ thoải mái hơn của người khác rất nhiều. Đối với kiểu người này, họ luôn miệng than thở như vậy để mong có thể lợi dụng tình cảm và được lợi từ sự cảm thông của những người xung quanh.

Người hay kể lể bạn nghe về khó khăn nhưng không bao giờ tìm cho mình hướng để giải quyết thường sẽ có mục đích. Họ muốn bạn tìm hướng giải quyết vấn để thay họ hay lợi dụng bạn để vay tiền nhưng thực chất là dùng những lợi ích từ bạn để làm cho cuộc sống của họ tốt đẹp lên. Chỉ đến khi bạn cần giúp đỡ nhưng họ lại lãng quên lòng tốt của bạn mà tỏ ra thờ ơ thì đó là lúc con người thật của họ lộ diện.

Kiểu người này vốn ích kỷ, luôn muốn lợi dụng bạn bè mà không muốn thiệt thân nên để nhờ được họ giúp đỡ là điều khó khăn. Những người này có bản tính hẹp hòi, không biết chia sẻ thì khó có thể đạt được thành công. Vì thế, chơi cùng kiểu người này bạn khó có thể học được những điều tốt đẹp. Hãy tránh xa ra, đừng để họ kéo bạn xuống.

2. Người luôn khuyên bạn hãy “tự lượng sức mình”

Bạn đã bao giờ rơi vào trường hợp này chưa: Bản thân muốn làm một việc gì đó nên chia sẻ với bạn bè để tham khảo ý kiến nhưng đối phương lại chế nhạo, châm chọc và khẳng định bạn không thể làm được việc đó. Người thể hiện thái độ này chứng tỏ lòng họ luôn cho rằng bạn là người thấp kém, ít nhiều có ý coi thường bạn. Những người bạn thực sự sẽ đưa ra lời khuyên, tư vấn cho bạn chứ không hạ bệ bạn như thế.

Hầu hết những người như vậy đều không giỏi hơn bạn. Bởi vì loại người này nhìn mọi việc rất phiếm diện. Họ không nhìn ra được khuyết điểm của bản thân, nhưng lại nhìn người khác với con mắt đầy xét nét, hẹp hòi. Chơi với loại người này thì cuộc sống của bạn không bao giờ có thể khá lên được bởi chính những lời nói của họ sẽ kéo bạn đi xuống, gặm nhấm sự tích cực của bạn, cản bước bạn bứt phá và thể hiện bản thân.

Nếu xung quanh có người như thế này, bạn phải cẩn thận.

3. Người vô ơn

Một số người dù bạn đã đối xử rất tốt với họ, thậm chí là dốc hết tâm huyết để giúp đỡ nhưng họ đều coi đó là điều hiển nhiên, không hề có cảm giác biết ơn nào trong lòng cả. Loại người này bạn bạn nhất định phải cẩn thận.

Haki là một doanh nhân thành đạt người Do Thái, một người bạn của anh cũng kinh doanh nhưng không thành công nên thường nhờ Haki tư vấn. Haki không chỉ dạy cho anh ta mà còn nhiều lần đến thẳng cửa hàng để giúp đỡ. Tuy nhiên đến khi Haki gặp khó và không thể giúp được nữa người bạn đó giận dữ và buông lời chê trách: "Anh nghĩ việc của anh quan trọng hơn việc của tôi à!".

Những kiểu người tương tự như vậy không phải là chuyện hiếm trong thực tế. Họ không hề có lòng biết ơn nhưng luôn đòi hỏi người khác phải có nghĩa vụ phải giúp đỡ vô điều kiện. Vì vậy, ngay từ đầu đừng nên kết bạn với những người như vậy. Bạn nên tránh xa những người như vậy càng sớm càng tốt.