Một trường hợp tử vong ở tuổi 49 là lời cảnh báo về những thói quen buổi sáng mùa lạnh nhiều người vẫn chủ quan, dù chúng có thể tiềm ẩn nguy cơ đột quỵ khó lường.

Ông Đặng, 49 tuổi, sống tại Hồ Nam, Trung Quốc, vốn được hàng xóm nhận xét là người khỏe mạnh, nhanh nhẹn và rất chăm vận động. Hầu như ngày nào ông cũng dành thời gian chạy bộ quanh công viên gần nhà. Tối trước khi xảy ra sự việc, ông vẫn xuất hiện trên đường chạy như thường lệ. Tuy nhiên, sáng hôm sau, người đàn ông này bất ngờ gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng.

Khai thác tiền sử bệnh vợ ông Đặng cho biết, hôm đó ông Đặng thức dậy sớm hơn thường ngày. Dù cảm thấy mệt mỏi, hơi chóng mặt, ông vẫn có ý định ra ngoài tập thể dục. Thấy thời tiết đột ngột chuyển lạnh, người vợ nhắc chồng mặc thêm quần áo ấm.

Thế nhưng, ông Đặng không quá để tâm. Ông còn nói với vợ rằng hút một điếu thuốc sẽ giúp cơ thể ấm lên.

Không lâu sau khi hút thuốc, ông bất ngờ chóng mặt dữ dội, hai tay ôm đầu rồi nôn ói liên tục. Người vợ nhận thấy chồng đứng không vững, chân phải yếu rõ rệt nên lập tức gọi con trai đưa đến Bệnh viện Trung ương Chu Châu cấp cứu.

Khi nhập viện, ông đã xuất hiện tình trạng liệt nửa người và nhanh chóng rơi vào hôn mê sâu. Mặc dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, ông vẫn không qua khỏi. Nguyên nhân tử vong được xác định là nhồi máu não.

Đáng chú ý khi khai thác tiền sử bệnh cho thấy, khoảng 5 năm trước, trong một lần đi khám vì đau chân, ông Đặng từng được bác sĩ cảnh báo huyết áp cao hơn bình thường. Tuy nhiên, do chưa cảm thấy có triệu chứng nghiêm trọng, ông không tiếp tục theo dõi sức khỏe hay kiểm soát huyết áp.

Mặc dù thường xuyên tập luyện, ông vẫn duy trì nhiều thói quen bất lợi cho hệ tim mạch như hút thuốc, uống rượu bia và ăn nhiều thực phẩm chứa chất béo.

Ảnh minh họa

Theo bác sĩ Lý Ân, người trực tiếp tiếp nhận bệnh nhân, biến cố của ông Đặng không hẳn xuất hiện hoàn toàn bất ngờ. Những yếu tố nguy cơ tích tụ trong nhiều năm có thể đã âm thầm làm tổn thương hệ thống mạch máu. Trong khi đó, hút thuốc vào thời điểm sáng sớm, khi cơ thể đang mệt mỏi và thời tiết lạnh, có thể làm gia tăng gánh nặng lên hệ tuần hoàn.

4 thói quen buổi sáng mùa lạnh cần đặc biệt tránh

Theo các chuyên gia, buổi sáng là khoảng thời gian cần chú ý đối với sức khỏe tim mạch và mạch máu não. Sau một đêm dài, cơ thể thường ở trạng thái thiếu nước tương đối. Trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, mạch máu có xu hướng co lại, huyết áp cũng có thể tăng lên.

Vì vậy, người có bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu hoặc tiền sử bệnh tim mạch càng cần thận trọng với những thói quen dưới đây.

Hút thuốc hoặc uống rượu bia ngay sau khi thức dậy

Nhiều người có thói quen hút thuốc vào buổi sáng, thậm chí cho rằng hút thuốc hoặc uống một chút rượu sẽ giúp cơ thể ấm lên khi trời lạnh. Đây là quan niệm sai lầm.

Nicotine trong thuốc lá có thể kích thích hệ thần kinh giao cảm, làm tăng nhịp tim, huyết áp và gây co mạch. Việc hút thuốc lâu dài còn làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu, thúc đẩy xơ vữa động mạch và hình thành huyết khối.

Trong khi đó, rượu bia không phải phương pháp giữ ấm an toàn. Uống rượu có thể làm giãn mạch ngoại vi, khiến cơ thể mất nhiệt nhanh hơn và làm tăng nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe khác.

Vừa tỉnh giấc đã bật dậy khỏi giường

Sau nhiều giờ nằm ngủ, cơ thể cần thời gian để thích nghi với sự thay đổi tư thế. Nếu đột ngột đứng bật dậy, một số người có thể bị tụt huyết áp tư thế, chóng mặt, choáng váng, thậm chí ngã.

Vào những ngày trời lạnh, việc chuyển đột ngột từ môi trường chăn ấm sang không khí lạnh cũng khiến cơ thể phải điều chỉnh hoạt động tuần hoàn.

Tốt nhất, sau khi tỉnh giấc, nên nằm thư giãn một lúc, cử động nhẹ tay chân, sau đó từ từ ngồi dậy và đứng lên. Người cao tuổi hoặc người có bệnh tim mạch càng cần chú ý.

Tập thể dục quá sớm hoặc vận động gắng sức ngoài trời lạnh

Tập thể dục thường xuyên mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, huyết áp và sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa càng tập sớm, tập nặng càng tốt.

Khi nhiệt độ xuống thấp, mạch máu có xu hướng co lại để hạn chế thất thoát nhiệt. Nếu vận động cường độ cao ngay khi vừa thức dậy, tim phải làm việc nhiều hơn, huyết áp có thể tăng và hệ tuần hoàn chịu thêm áp lực.

Nguy cơ càng đáng lưu ý ở người bị tăng huyết áp, bệnh mạch vành, tiểu đường hoặc từng có tiền sử đột quỵ.

Trong mùa lạnh, nên ưu tiên tập luyện khi trời đã sáng rõ, nhiệt độ dễ chịu hơn. Trước khi vận động cần khởi động kỹ, mặc đủ ấm và lựa chọn cường độ phù hợp với thể trạng.

Nóng giận, kích động cảm xúc ngay từ sáng sớm

Không chỉ hoạt động thể chất, trạng thái tinh thần cũng ảnh hưởng đến hệ tim mạch.

Khi tức giận, lo lắng hoặc căng thẳng quá mức, cơ thể giải phóng các hormone stress như adrenaline, khiến nhịp tim và huyết áp tăng. Ở người có bệnh lý mạch máu nền, những thay đổi đột ngột này có thể làm tăng nguy cơ xảy ra biến cố tim mạch.

Bởi vậy, duy trì tâm trạng bình tĩnh, tránh tranh cãi và hạn chế căng thẳng ngay sau khi thức dậy cũng là cách giúp bảo vệ sức khỏe.

Theo Sohu câu chuyện của ông Đặng là lời nhắc nhở rằng duy trì vận động không đồng nghĩa với việc cơ thể đã được bảo vệ hoàn toàn trước nguy cơ đột quỵ.

Một người có thể thường xuyên chạy bộ nhưng vẫn đối mặt với nguy cơ cao nếu hút thuốc, uống nhiều rượu bia, ăn uống thiếu lành mạnh hoặc bỏ qua tình trạng tăng huyết áp.

Để bảo vệ mạch máu não và tim mạch trong mùa lạnh, mỗi người nên chú ý giữ ấm khi ra ngoài, thức dậy từ từ, uống đủ nước, duy trì chế độ ăn cân đối và tập luyện phù hợp. Đặc biệt, cần kiểm tra huyết áp định kỳ, tuân thủ điều trị nếu mắc bệnh nền, không tự ý ngừng thuốc khi thấy cơ thể khỏe mạnh.

Ngoài ra, cần nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ như méo miệng, yếu hoặc liệt đột ngột một bên cơ thể, nói khó, nói ngọng, mất thăng bằng hoặc rối loạn thị lực. Khi xuất hiện những triệu chứng này, cần gọi cấp cứu ngay, không chờ đợi triệu chứng tự thuyên giảm.