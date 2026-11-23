Tuổi thọ không chỉ chịu ảnh hưởng của gen di truyền mà còn liên quan đến môi trường sống và những thói quen được duy trì mỗi ngày. Câu chuyện về 3 chị em gái tại Brazil có tổng số tuổi lên tới 316, được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là bộ ba chị em còn sống thọ nhất thế giới, đang thu hút sự chú ý.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Cao Mẫn Mẫn (Đài Loan, Trung Quốc), từ câu chuyện của họ, mọi người có thể tham khảo 3 thói quen đơn giản để chăm sóc sức khỏe: Ăn thực phẩm tươi, dành thời gian cho sở thích cá nhân và duy trì kết nối với người thân.

Theo chia sẻ của chuyên gia Cao Mẫn Mẫn trên mạng xã hội, 3 chị em gái đến từ Rio de Janeiro, Brazil, với tổng tuổi là 316, là những chị em gái lớn tuổi nhất còn sống trên thế giới, theo Kỷ lục Guinness Thế giới.

Người chị cả, Levita, 109 tuổi và từng làm việc trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ và truyền hình.

Người chị thứ hai, Zoraide: 104 tuổi, từng là giáo viên và y tá.

Người chị thứ ba, Zulina: 103 tuổi, là một người mẹ toàn thời gian với 6 đứa con.

Ba chị em nhớ lại hồi nhỏ họ thường cùng nhau bơi lội và câu cá, thức ăn họ ăn luôn rất tự nhiên và tươi ngon. Mặc dù lớn lên và bận rộn với cuộc sống riêng, họ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, sống không xa nhau và có thể chăm sóc lẫn nhau. Câu chuyện của họ cũng khơi gợi sự tò mò: Tuổi thọ cao là do gen tốt hay do thói quen sinh hoạt?

Chuyên gia Cao Mẫn Mẫn nhấn mạnh, câu chuyện của ba chị em không chứng minh rằng một loại thực phẩm cụ thể có thể ngăn ngừa sa sút trí tuệ hoặc giúp con người sống đến 100 tuổi. Tuy nhiên, những thói quen đời thường của họ gợi mở nhiều điều đáng tham khảo để xây dựng lối sống lành mạnh.

1. Bổ sung thêm rau xanh, cá hoặc đậu vào bữa ăn

Một trong những thói quen đáng chú ý là ưu tiên thực phẩm tươi, ít qua chế biến. Theo chuyên gia Cao Mẫn Mẫn, người thường xuyên ăn ngoài có thể gặp tình trạng khẩu phần rau trong các suất cơm không đủ. Vì vậy, khi mua cơm hộp, mọi người nên cân nhắc gọi thêm một phần rau luộc để tăng lượng rau trong bữa ăn.

Với bữa tối, có thể thay đổi thực đơn bằng các món cá hoặc đậu phụ, kết hợp đa dạng thực phẩm để bổ sung dưỡng chất. Thay vì chỉ tập trung vào một món ăn được cho là tốt cho sức khỏe, điều quan trọng hơn là duy trì chế độ ăn cân bằng, có đủ rau củ, nguồn đạm phù hợp và thực phẩm tươi trong sinh hoạt hằng ngày.

Đây cũng là thay đổi đơn giản mà nhiều người có thể bắt đầu ngay từ bữa ăn tiếp theo, đặc biệt với những người bận rộn, ít có thời gian chuẩn bị thức ăn tại nhà.

2. Mỗi ngày dành thời gian cho điều mình yêu thích

Bên cạnh chế độ ăn uống, chuyên gia khuyến khích mỗi người dành một khoảng thời gian trong ngày để làm những việc khiến bản thân cảm thấy vui vẻ và thư giãn.

Đó có thể là đọc sách, học nấu một món ăn mới, làm đồ thủ công hoặc đi bộ sau bữa tối. Sau những giờ làm việc và chăm lo gia đình, việc dành thời gian cho sở thích cá nhân giúp cuộc sống có thêm niềm vui, đồng thời tạo cơ hội để mỗi người nghỉ ngơi và giải tỏa căng thẳng.

Câu chuyện của ba chị em Brazil cũng cho thấy mỗi người đều có sở thích riêng, từ làm việc thủ công đến may vá. Dù không thể khẳng định những hoạt động này trực tiếp giúp họ sống thọ, việc duy trì sở thích lành mạnh có thể góp phần tạo nên nhịp sống tích cực và ý nghĩa hơn.

3. Giữ liên lạc với người thân, bạn bè

Thói quen thứ ba là duy trì các mối quan hệ xã hội. Theo chuyên gia Cao Mẫn Mẫn, mọi người có thể chủ động hẹn người thân, bạn bè ăn cơm, gọi điện hỏi thăm hoặc đơn giản là trò chuyện về những điều diễn ra trong cuộc sống.

Nếu sống gần nhau, các thành viên trong gia đình có thể cùng đi bộ khoảng 10 phút sau bữa tối, vừa vận động nhẹ nhàng vừa chia sẻ những câu chuyện thường ngày. Những cuộc gặp gỡ không cần cầu kỳ, nhưng sự quan tâm và đồng hành đều đặn có thể giúp mỗi người cảm thấy gắn kết hơn, hạn chế cảm giác cô đơn.

Ở tuổi cao, việc duy trì kết nối với gia đình và cộng đồng càng có ý nghĩa đối với chất lượng cuộc sống. Câu chuyện của ba chị em cũng cho thấy, dù mỗi người có công việc và sở thích riêng, họ vẫn ở gần nhau và thường xuyên hỗ trợ lẫn nhau.

Tuổi thọ chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, bao gồm di truyền, môi trường, điều kiện sống và thói quen sinh hoạt. Không có một công thức đơn giản nào bảo đảm con người sẽ sống đến 100 tuổi. Tuy nhiên, việc ăn uống cân bằng, duy trì sở thích cá nhân và giữ liên lạc với những người thân yêu là những điều thiết thực mà mỗi người có thể bắt đầu từ hôm nay để hướng đến cuộc sống khỏe mạnh và chất lượng hơn.

(Theo nguồn: Yahoo)