Đằng sau một giọng nói chưa tròn vành, rõ chữ

Khi được cha mẹ đưa đến nhờ hỗ trợ, bé mới 4 tuổi rưỡi ở Hà Nội hầu như từ nào cũng phát âm không rõ, lời nói chỉ líu lo như tiếng chim hót. Tình trạng của bé khiến cho bố mẹ rất lo lắng.

Sau khi kiểm tra, chuyên gia trị liệu âm ngữ Phạm Văn Luân đánh giá sơ bộ, bé có thể cần khoảng 60-80 buổi học, tương đương gần hai năm để khắc phục các lỗi phát âm. Thế nhưng, chỉ sau 40 buổi, toàn bộ những lỗi phát âm được xác định ban đầu đã được xử lý. Không chỉ nói rõ hơn, bé còn có thể hát.

Nhớ lại trường hợp này, Luân cho biết, điều khiến anh hạnh phúc không chỉ là sự tiến bộ của học trò mà còn là sự thay đổi trong tâm lý của cả gia đình. Một đứa trẻ từng gặp khó khăn khi diễn đạt đã có thể tự tin hơn với tiếng nói của mình. Đó cũng là điều khiến anh luôn trăn trở trong suốt quá trình làm nghề.

Theo Luân, đáng lo ngại không chỉ là việc trẻ phát âm sai một vài âm mà còn là những hệ lụy về tâm lý khi các em thường xuyên bị trêu chọc, ngại phát biểu, ngại giao tiếp và dần thu mình lại.

Trong quá trình đào tạo và thực hành, anh nhận thấy lỗi phát âm ở người Việt tập trung vào một số nhóm phổ biến. Trong đó, nhầm lẫn N – L; phát âm chưa rõ nguyên âm, phụ âm, vần dài hoặc đặt lưỡi chưa đúng vị trí. Đặc biệt, lỗi cắt ngắn vần dài thường gặp ở trẻ nhỏ.

Khi phát âm những vần có cấu trúc phức tạp như anh, inh, ếch, oang, oăng, trẻ có xu hướng lược bỏ âm hoặc đọc không trọn vẹn. Chẳng hạn, "anh" thành "ăn", "màu xanh" thành "màu săn", "quả chanh" thành "quả chăn", "hoành tráng" thành "hoàn", "cô Trang" thành "cô Chan". Một số trường hợp còn nhầm lẫn giữa các vần khiến người nghe khó hiểu nội dung trẻ muốn diễn đạt.

Chuyên gia trị liệu âm ngữ Phạm Văn Luân

Một trong những nguyên nhân khiến tình trạng nói ngọng kéo dài là thói quen giao tiếp được hình thành trong đời sống hằng ngày. Khi cha mẹ ít dành thời gian trò chuyện với con, trẻ thiếu người đồng hành để trau dồi khả năng ngôn ngữ. Việc phụ thuộc quá nhiều vào tivi, điện thoại và các thiết bị điện tử cũng làm giảm cơ hội tương tác trực tiếp.

Trong thời đại công nghệ số, trẻ còn có thể tiếp xúc với những nội dung sử dụng giọng nói bị bóp méo, cố tình phát âm sai để tạo hiệu ứng giải trí. Nếu không được định hướng, các em dễ bắt chước và hình thành những thói quen phát âm không phù hợp.

Đáng chú ý, nhiều phụ huynh vẫn cho rằng nói ngọng là hiện tượng bình thường ở trẻ nhỏ, lớn lên sẽ tự hết. Sự chủ quan này có thể khiến gia đình bỏ lỡ thời điểm thuận lợi để nhận diện và hỗ trợ trẻ. Càng phát hiện sớm, việc chỉnh sửa càng thuận lợi, giúp trẻ hình thành thói quen phát âm chuẩn ngay từ đầu.

Chữa ngọng không phải là luyện thật nhiều mà cần đúng phương pháp

Từ kinh nghiệm giảng dạy và thực hành, Phạm Văn Luân cho rằng, muốn sửa lỗi phát âm, trước hết phải nhận diện đúng lỗi sai và xác định được cách điều chỉnh phù hợp. Việc luyện tập không nên thực hiện một cách ngẫu nhiên mà cần có trình tự.

Anh đặc biệt lưu ý 3 yếu tố cốt lõi trong quá trình tự luyện sửa ngọng. Thứ nhất là khẩu hình nguyên âm. Người học cần tạo được khẩu hình phù hợp với từng nguyên âm, phân biệt rõ cách phát âm để việc ghép từ trở nên thuận lợi hơn. Trong quá trình luyện tập, cần chú ý độ mở của miệng, vị trí môi, cách đưa hơi và sự phối hợp giữa các bộ phận khi phát âm.

Thứ hai là tư thế lưỡi. Đây là bộ phận giữ vai trò quan trọng khi phát âm các phụ âm đầu. Lưỡi cần đủ linh hoạt để tạo ra sự khác biệt giữa các âm, tránh tình trạng đặt sai vị trí dẫn đến phát âm chệch.

Thứ ba là hơi thở. Hơi thở góp phần tạo nên âm thanh khi phát âm. Việc kiểm soát hơi, ngắt nghỉ nhịp nhàng và duy trì độ dài hơi phù hợp giúp người học chủ động hơn trong quá trình luyện tập, hạn chế tình trạng nói vấp hoặc phát âm thiếu rõ ràng.

Phạm Văn Luân là đồng tác giả cuốn sách "Phương pháp chữa ngọng triệt để" với MC/chuyên gia Thanh Mai

"Điều quan trọng nhất trong hành trình chữa ngọng không nằm ở việc luyện tập thật nhiều mà là luyện đúng phương pháp. Khi xác định đúng nguyên nhân, áp dụng đúng kỹ thuật và có người hướng dẫn đủ chuyên môn, quá trình chỉnh sửa sẽ trở nên hiệu quả và bền vững hơn", Luân chia sẻ.

Vai trò của phụ huynh trong hành trình chữa ngọng, luyện giọng nói cho con cũng rất quan trọng. Khi phát hiện con nói ngọng, cha mẹ nên chủ động dành thời gian trò chuyện, hướng dẫn con phát âm từng từ, từng âm và kiên trì luyện tập cùng trẻ. Nếu đã hướng dẫn nhưng trẻ vẫn không hiểu hoặc không thể thực hiện theo, gia đình nên tìm đến người có chuyên môn để được hỗ trợ.

Bền bỉ với con đường chữa ngọng nhiều thử thách

Ít ai biết rằng, trước khi gắn bó với lĩnh vực trị liệu âm ngữ, Phạm Văn Luân được đào tạo chuyên ngành Quản lý văn hóa tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Cơ duyên đến với nghề bắt đầu từ người dì ruột là MC Thanh Mai, chuyên gia ngôn ngữ, CEO Công ty TNHH Đào tạo VietSkill. Nhận thấy đây là lĩnh vực đào tạo có ý nghĩa, có thể giúp ích cho cộng đồng, bà đã định hướng Luân theo nghiệp giảng dạy và gắn bó với công việc trị liệu âm ngữ.

Đó là một lựa chọn không dễ dàng. Theo lời kể của Luân, thời điểm ấy, lĩnh vực này còn thiếu thốn tài liệu và nhiều điều kiện để phát triển. Người dì cũng thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn phía trước và đưa ra những lời động viên, hướng đi.

Những lời định hướng ấy đã mở ra một con đường riêng cho Luân. Nền tảng Quản lý văn hóa đã giúp anh có lợi thế khi tìm hiểu đặc trưng ngôn ngữ và cách người dân mỗi vùng miền sử dụng ngôn ngữ. Từ đó, khi xây dựng kế hoạch giảng dạy hay nghiên cứu về trị liệu âm ngữ, anh có thêm cơ sở để xem xét và điều chỉnh phương pháp sao cho phù hợp.

Với 8 năm nghiên cứu, thực hành chuyên sâu trong lĩnh vực trị liệu âm ngữ, Phạm Văn Luân từng bước tích lũy kinh nghiệm qua quá trình làm việc với người học. Những kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực hành đã được anh cùng chuyên gia Nguyễn Thị Thanh Mai đúc kết trong cuốn sách "Phương pháp chữa ngọng triệt để".

Phạm Văn Luân và các chuyên gia trong Ngày hội kiểm tra, đánh giá giọng nói miễn phí và tọa đàm "Thanh âm giọng nói – Phương pháp chữa ngọng triệt để" tại Phố Sách Hà Nội mới đây.

Tại Ngày hội kiểm tra, đánh giá giọng nói miễn phí và tọa đàm "Thanh âm giọng nói – Phương pháp chữa ngọng triệt để" tại Phố Sách Hà Nội hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, chuyên gia Phạm Văn Luân tham gia với vai trò diễn giả, đồng thời trực tiếp kiểm tra giọng nói cho người tham dự. Anh đã chia sẻ những lỗi phát âm phổ biến, nguyên tắc tự luyện sửa ngọng và giới thiệu phương pháp sử dụng bản đồ chữa ngọng.

Cùng với cuốn sách "Phương pháp chữa ngọng triệt để", bộ thẻ công cụ đi kèm được xây dựng nhằm hỗ trợ phụ huynh, giáo viên lựa chọn từ ngữ luyện tập theo trình tự từ dễ đến khó. Theo Luân, việc hệ thống hóa các từ luyện tập giúp phụ huynh tiết kiệm thời gian, tránh lựa chọn từ một cách ngẫu nhiên, thiếu trình tự. Bởi có những từ cha mẹ chợt nhớ ra nhưng lại quá khó để trẻ phát âm đúng ngay lập tức. Nếu đưa vào luyện tập khi trẻ chưa có nền tảng phù hợp, quá trình sửa lỗi có thể trở nên khó khăn với người học.

Các bộ thẻ dấu ngã, dấu hỏi cùng hệ thống thẻ nguyên âm đã được chọn lọc từ những từ tiêu biểu nhất cho từng âm và sắp xếp theo trình tự từ dễ đến khó. Nhờ vậy, khi nhìn vào quá trình luyện tập, phụ huynh sẽ theo dõi và đánh giá được mức độ tiến bộ của con.

"Phương pháp "chữa ngọng" không phải là sửa bỏ giọng địa phương mà là dùng âm điệu địa phương kết hợp với khẩu hình phát âm chuẩn để tạo nên thanh âm tiếng Việt trong trẻo, rõ ràng hơn nhưng vẫn giữ được trọn vẹn vẻ đẹp của âm sắc mỗi vùng miền" – anh Luân lưu ý.

Thời gian tới, anh tiếp tục hoàn thiện các phương pháp đang triển khai, nghiên cứu sâu hơn về cách phát âm của nhiều ngôn ngữ trên thế giới để có thêm tư liệu đối chiếu, phục vụ công việc chuyên môn. Từ đó, hỗ trợ cho người học tốt hơn.

Bên cạnh đó, anh và các cộng sự dự định tiếp tục tổ chức những hoạt động cộng đồng miễn phí, giúp nhiều người có cơ hội được kiểm tra, đánh giá giọng nói và tiếp cận phương pháp luyện phát âm phù hợp.

"Mỗi trường hợp trẻ nói rõ hơn, mạnh dạn hơn trong giao tiếp là một động lực để tiếp tục công việc. Bởi sửa một lỗi phát âm đôi khi không chỉ giúp trẻ nói đúng một từ, mà còn mở ra cơ hội để các em tự tin thể hiện suy nghĩ, cảm xúc và khả năng của chính mình", anh chia sẻ.