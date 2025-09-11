Theo trang tin Guangming News (Trung Quốc), cuối tháng 8/2025 vừa qua, ông Vương Hạo, ở Hàng Châu, Chiết Giang đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp, cơ thể tím tái.

Theo chia sẻ của gia đình, trước đó, ông Vương đã ăn một đĩa rau muối chua vào bữa trưa. Sau khi ăn, cơ thể ông bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu bất thường bao gồm tức ngực, mệt mỏi, khó thở nên gia đình đưa ông tới Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân số 1 quận Tiêu Sơn, Hàng Châu.

Kết quả kiểm tra cho thấy chỉ số SpO2 của bệnh nhân giảm xuống còn 85%. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị ngộ độc botulinum.

Bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh minh hoạ)

Bác sĩ Lý Thành Quân, Khoa Cấp cứu của bệnh viện cho biết, độc tố botulinum là một loại protein do vi khuẩn Clostridium botulinum tạo ra. Độc tố botulinum đã được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm, bao gồm các loại rau củ, cá lên men, cá muối, các sản phẩm thịt hun khói bị chế biến hoặc bảo quản sai cách, khiến vi khuẩn có điều kiện phát triển.

Theo chuyên gia, món rau muối chua mà ông Vương ăn có thể đã bị chế biến sai cách, không đảm bảo vệ sinh an toàn, khiến rau cải bị nhiễm vi khuẩn clostridium botulinum. Khi rau cải nhiễm vi khuẩn clostridium botulinum được đóng kín (môi trường yếm khí) để muối chua, chúng sẽ sản sinh ra độc tố botulinum.

Bác sĩ Lý Thành Quân cảnh báo độc tố botulinum được đánh giá là một trong những chất độc cực mạnh, độc hơn cả thạch tín, có thể gây tử vong nếu tiêm một lượng nhỏ độc tố vào cơ thể.

Rau muối chua được chế biến hoặc bảo quản sai cách có thể chứa độc tố botulinum. (Ảnh minh hoạ)

Triệu chứng ngộ độc botulinum

Theo bác sĩ, các triệu chứng ngộ độc botulinum chủ yếu là các triệu chứng thần kinh, bao gồm khó nuốt, đau họng, khó nói, khàn giọng, khó mở mắt, yếu chi, liệt các cơ hô hấp gây khó thở. Khi tình trạng liệt cơ tiến triển nghiêm trọng, chúng có thể gây suy hô hấp dẫn đến tử vong nếu không điều trị kịp thời. Do đó mọi người cần hết sức cảnh giác khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Theo bác sĩ, để hạn chế nguy cơ ngộ độc botulinum, khi tiến hành muối chua thực phẩm, người dân cần chọn lựa nguồn nguyên liệu tươi, ngon, có nguồn gốc rõ ràng, không dập nát, không chứa hóa chất bảo vệ thực vật. Khi chế biến, người dân phải rửa sạch tay, rửa thực phẩm bằng nước sạch và vệ sinh sạch sẽ các dụng cụ chế biến như: dao, thớt, rổ, bình thủy tinh để muối chua hoặc lên men thực phẩm,...