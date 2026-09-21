Người đàn ông suýt mất thị lực vì kiểu ăn uống quen thuộc

Chuyên gia dinh dưỡng Lưu Nhã Huệ (Trung Quốc) cho biết người đàn ông trên có thói quen ăn uống không lành mạnh trong thời gian dài. Bữa sáng, ông thường chỉ ăn qua loa bằng bánh mì. Trong ngày, ông thường sử dụng đồ uống pha chế kèm các món chiên rán.

Theo chuyên gia, chế độ ăn nhiều đường và dầu mỡ là yếu tố đáng lưu ý trong trường hợp trên, bởi có thể làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến đường huyết, thị lực.

Bà Lưu cho biết đường huyết của nam bệnh nhân đã tăng lên 400 mg/dL, cao hơn nhiều so với chỉ số ở người khỏe mạnh. Theo chuyên gia, đường huyết lúc đói ở người khỏe mạnh là 70-99 mg/dL, trong khi mức 2 giờ sau ăn nên dưới 140 mg/dL.

Đường huyết cao không chỉ gây tổn thương tuyến tụy mà còn ảnh hưởng đến các mạch máu trên toàn cơ thể bao gồm thận và mắt. Kết quả kiểm tra đáy mắt cho thấy toàn bộ các vi mạch võng mạc đã bị vỡ khiến bệnh nhân phải khẩn cấp chuyển đến bệnh viện lớn để điều trị.

Theo China Times , chuyên gia Lưu đặc biệt lưu ý ba nhóm thực phẩm không nên dùng thường xuyên:

Đồ uống có đường

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Đồ uống pha chế, nước trái cây và nước ngọt có ga dù chỉ một cốc nhỏ vẫn chứa hàm lượng đường tinh chế rất cao. Việc thường xuyên uống những loại nước này có thể khiến đường huyết tăng nhanh.

Đồ chiên rán

Gà rán, khoai tây chiên, gà chiên giòn... đều là những thực phẩm nhiều dầu mỡ và calo. Khi bạn có thói quen ăn đồ chiên rán kèm đồ uống chứa đường, lượng calo nạp vào cơ thể không chỉ tăng cao mà còn có thể khiến đường huyết biến động mạnh.

Đồ ngọt và bánh quy

Đồ ngọt và bánh quy thường là sự kết hợp của tinh bột tinh chế, chất béo và đường tinh chế. Sự kết hợp này có thể khiến đường huyết tăng rất nhanh.

5 nhóm thực phẩm nên ưu tiên để kiểm soát đường huyết hiệu quả

- Rau lá xanh đậm

Các loại rau lá xanh như rau bina, cải xoăn, cải bẹ xanh, rau muống, rau dền… có hàm lượng carbohydrate thấp nhưng lại giàu chất xơ, magie và các chất chống oxy hóa. Chất xơ hòa tan trong rau giúp làm chậm quá trình hấp thu glucose ở ruột non, từ đó hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau bữa ăn. Magie là khoáng chất tham gia vào cơ chế hoạt động của insulin; thiếu magie có thể làm giảm độ nhạy insulin.

Một số nghiên cứu quan sát cho thấy, khẩu phần rau xanh cao có liên quan đến nguy cơ mắc đái tháo đường type 2 thấp hơn. Đối với người đã mắc bệnh, việc tăng lượng rau trong bữa ăn còn giúp tạo cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát cân nặng – yếu tố then chốt trong cải thiện kiểm soát đường huyết.

- Các loại hạt và quả hạch

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Hạnh nhân, óc chó, hạt chia, hạt lanh, hạt bí ngô… cung cấp chất béo không bão hòa, protein thực vật và chất xơ. Sự kết hợp này giúp làm chậm hấp thu carbohydrate, kéo dài cảm giác no và hạn chế ăn vặt.

Axit béo omega-3 trong một số loại hạt có tác dụng chống viêm – trong khi viêm mạn tính mức độ thấp được xem là một cơ chế liên quan đến kháng insulin. Nhiều thử nghiệm lâm sàng nhỏ cho thấy việc bổ sung hạt vào khẩu phần có thể cải thiện nhẹ glucose máu lúc đói và một số chỉ số lipid. Tuy nhiên, hạt có mật độ năng lượng cao, nếu ăn quá nhiều, tổng năng lượng nạp vào tăng lên có thể gây tăng cân – điều bất lợi cho kiểm soát đường huyết.

- Ngũ cốc nguyên hạt

Tinh bột tinh chế như gạo trắng, bánh mì trắng, bún, phở… thường có chỉ số đường huyết cao, dễ làm glucose máu tăng nhanh sau ăn. Thay thế bằng ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch, quinoa, kê… giúp cung cấp nhiều chất xơ hơn, có chỉ số GI thấp hơn và làm chậm tốc độ hấp thu glucose. Chất xơ còn nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột, yếu tố đang được nghiên cứu nhiều trong kiểm soát chuyển hóa.

- Cá béo

Cá hồi, cá thu, cá mòi, cá trích là nguồn axit béo omega-3 dồi dào. Omega-3 có vai trò giảm viêm và có lợi cho tim mạch – trong khi bệnh tim mạch là biến chứng hàng đầu ở người đái tháo đường.

Dù omega-3 không trực tiếp làm hạ đường huyết, việc bổ sung cá béo 2–3 lần/tuần giúp cải thiện hồ sơ lipid máu, giảm triglycerid và hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu thay thế cho các nguồn đạm nhiều mỡ bão hòa. Protein chất lượng cao trong cá cũng giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn quá mức.

- Các loại đậu

Đậu lăng, đậu đỏ, đậu xanh, đậu đen… là nguồn protein thực vật giàu chất xơ hòa tan và tinh bột kháng. Những thành phần này giúp làm chậm hấp thu glucose và giảm đáp ứng đường huyết sau ăn.