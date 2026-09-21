Nữ diễn viên 28 tuổi từng ngừng tim, hôn mê 3 tháng: 5 năm sau trở lại phim trường với câu nói "Tôi vẫn có thể làm việc"

Từng đột ngột ngừng tim, rơi vào tình trạng hôn mê kéo dài 3 tháng và chịu di chứng khiến nửa người gần như liệt, nữ diễn viên Trung Quốc Tiêu Nghiên Nghê đã trải qua nhiều năm phục hồi chức năng. Tháng 9/2026, cô trở lại Hoành Điếm tìm cơ hội đóng phim, dù mức cát-xê hiện tại chỉ còn một phần nhỏ so với trước đây.

Từ một lần ngừng tim đến những năm tháng tập phục hồi

Tiêu Nghiên Ni, tên thật là Mã Giai Dã, sinh năm 1997, từng tham gia một số bộ phim như Ban trưởng đại nhân, Chinh đồ và Tử cấm mê cung. Cô bước vào ngành giải trí từ năm 16 tuổi và từng có thời điểm sự nghiệp đang trên đà phát triển.

Năm 2021, khi mới ở độ tuổi ngoài 20, cô bất ngờ bị ngừng tim và phải cấp cứu. Sau đó, cô được chẩn đoán tổn thương não do thiếu oxy - thiếu máu cục bộ và rơi vào tình trạng hôn mê kéo dài.

Sau khoảng 3 tháng, cô tỉnh lại nhưng phải đối mặt với những di chứng nặng nề. Nửa người bên trái gần như mất khả năng vận động, khiến cuộc sống và công việc diễn xuất buộc phải tạm dừng.

Theo chia sẻ của Tiêu Nghiên Ni, nguyên nhân cụ thể của lần ngừng tim khi đó chưa được bác sĩ xác định. Cô cho rằng có thể cơ thể đã rơi vào trạng thái quá tải sau thời gian làm việc với cường độ cao.

3 năm tập luyện để tự bước đi trở lại

Sau khi tỉnh lại, nữ diễn viên bắt đầu hành trình phục hồi chức năng kéo dài nhiều năm.

Tháng 4/2025, cô có thể tự đi lại. Đến cuối năm 2025, cô cho biết đã có thể tự chăm sóc những nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Tuy nhiên, bàn tay trái vẫn chưa thể thực hiện các động tác đòi hỏi sự khéo léo và khả năng vận động vẫn đang tiếp tục được cải thiện.

Đối với một diễn viên, những di chứng này đồng nghĩa với việc quay trở lại công việc từng là điều quen thuộc không hề dễ dàng.

Nhưng Tiêu Nghiên Nghê vẫn muốn thử.

Một ngày chạy 8 đoàn phim để tìm cơ hội trở lại

Tháng 9/2026, sau khoảng 5 năm vắng bóng, cô trở lại Hoành Điếm để tìm cơ hội đóng phim.

Trong một ngày, cô tìm đến 8 đoàn phim. Có nơi nhìn thấy tình trạng hiện tại của cô và khuyên cô nên “nghỉ ngơi, sống an nhàn”. Nhưng câu trả lời của cô rất rõ ràng: “Không. Tôi không nằm yên. Tôi vẫn có thể làm việc”.

Điều đáng chú ý là cô không phủ nhận những hạn chế của bản thân. Khi được hỏi những lời từ chối có khiến mình tổn thương hay không, cô cho biết bản thân đã chuẩn bị tâm lý từ trước và hiểu rằng mọi người có thể nghi ngờ khả năng làm việc của cô trong tình trạng hiện tại.

Sau một ngày tìm kiếm cơ hội, cô nhận được lời mời tham gia 2 bộ phim ngắn.

Từ một cô gái trẻ bất ngờ ngừng tim, hôn mê 3 tháng đến những ngày phải tập lại từng khả năng vận động, rồi một lần nữa đứng trước máy quay, hành trình củaTiêu Nghiên Nghê cho thấy phía sau một lần trở lại màn ảnh có thể là nhiều năm nỗ lực phục hồi mà khán giả không nhìn thấy.

Hôn mê, trạng thái thực vật và trạng thái ý thức tối thiểu khác nhau thế nào?

Ba thuật ngữ này thường bị dùng lẫn trong đời sống, nhưng về y khoa, chúng mô tả những mức độ rối loạn ý thức khác nhau.

Hôn mê: Người bệnh không tỉnh và không có dấu hiệu nhận biết rõ ràng về môi trường xung quanh. Họ thường nhắm mắt, không thể đánh thức và không có chu kỳ thức – ngủ bình thường. Một người có thể hôn mê trong vài ngày, vài tuần hoặc lâu hơn, sau đó tỉnh lại hoặc chuyển sang một trạng thái ý thức khác tùy mức độ tổn thương não.

Trạng thái thực vật: Người bệnh đã có chu kỳ ngủ - thức, có thể mở mắt, thậm chí có những cử động hoặc âm thanh, nhưng chưa có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy họ nhận biết bản thân hay môi trường xung quanh. Đây là lý do người ngoài đôi khi có cảm giác bệnh nhân “đã tỉnh”, dù thực tế mức độ ý thức vẫn rất thấp.

Trạng thái ý thức tối thiểu: Đây là mức độ ý thức cao hơn. Người bệnh vẫn bị suy giảm ý thức nghiêm trọng nhưng đã xuất hiện những dấu hiệu nhận biết không ổn định. Chẳng hạn, có thể làm theo một mệnh lệnh đơn giản, trả lời bằng cử chỉ hoặc lời nói ở một số thời điểm, nhìn theo người hoặc đồ vật một cách có chủ đích.

Điểm quan trọng là mở mắt không đồng nghĩa với đã tỉnh và có ý thức. Việc đánh giá bệnh nhân phải dựa trên nhiều dấu hiệu lâm sàng và được thực hiện lặp lại bởi nhân viên y tế, bởi khả năng đáp ứng có thể thay đổi theo từng thời điểm.

Trong trường hợp của Tiêu Nghiên Ni, các nguồn tin cho biết cô từng hôn mê khoảng 3 tháng sau một lần ngừng tim, sau đó tỉnh lại và phải trải qua nhiều năm phục hồi chức năng. Vì vậy, nếu không có thông tin y khoa cụ thể về mức độ nhận thức trong giai đoạn sau khi tỉnh, không nên gọi tình trạng của cô là “trạng thái thực vật” hay “trạng thái ý thức tối thiểu”.