Là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể, gan đảm nhiệm những chức năng vô cùng quan trọng – lên tới khoảng 500 chức năng khác nhau. Theo The Hepatitis Foundation, gan sản xuất dịch mật để hỗ trợ tiêu hóa thức ăn, dự trữ vitamin và dưỡng chất, đồng thời tham gia chống lại nhiễm trùng và bệnh tật, và đây mới chỉ là ba trong số rất nhiều nhiệm vụ của cơ quan này.

Với khối lượng công việc lớn như vậy, gan cần được cung cấp đầy đủ vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa để hoạt động hiệu quả. Tin vui là bạn hoàn toàn có thể bổ sung những dưỡng chất này thông qua chế độ ăn uống hằng ngày. Dưới đây là 5 thực phẩm được đánh giá có lợi cho sức khỏe gan.

Các loại rau họ cải

Những loại rau như bông cải xanh, súp lơ trắng, cải Brussels, bắp cải và cải xoăn đều chứa glutathione – hợp chất có khả năng kích hoạt các enzyme giúp gan đào thải độc tố.

Việc bổ sung nhóm rau này còn giúp cơ thể tăng sản xuất glucosinolate, một hợp chất hỗ trợ loại bỏ các chất gây ung thư và nhiều độc tố khác.

Dầu ô liu

Dù là chất béo, dầu ô liu được xem là một trong những loại chất béo có lợi cho sức khỏe. Một số nghiên cứu cho thấy dầu ô liu có thể giúp giảm lượng mỡ tích tụ trong gan.

Ngoài dầu ô liu, các loại dầu ép lạnh hữu cơ như dầu hạt gai dầu (hemp oil) và dầu hạt lanh (flaxseed oil) cũng mang lại lợi ích tương tự.

Trà xanh

Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy trà xanh có thể mang lại lợi ích cho gan.

Một nghiên cứu tại Nhật Bản cho thấy việc uống 5–10 tách trà xanh mỗi ngày có liên quan đến sự cải thiện các chỉ số xét nghiệm phản ánh sức khỏe gan. Lợi ích này được cho là nhờ catechin – một chất chống oxy hóa thực vật có hàm lượng rất cao trong trà xanh.

Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy trà xanh có thể mang lại lợi ích cho gan. (Ảnh: Internet)

Trái cây họ cam quýt

Các loại trái cây họ cam quýt có khả năng kích thích hoạt động của gan, đồng thời hỗ trợ gan chuyển hóa các chất độc thành dạng có thể hòa tan trong nước để cơ thể đào thải dễ dàng hơn.

Đặc biệt, bưởi chứa hai chất chống oxy hóa là naringin và naringenin, có tác dụng giảm viêm và giúp bảo vệ gan khỏi tổn thương.

Tuy nhiên, bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc. Vì vậy, nếu đang dùng thuốc điều trị, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn hoặc uống nước ép bưởi thường xuyên.

Ngoài ra, các loại quả họ cam quýt còn rất giàu vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ phòng ngừa cảm lạnh.

Tỏi

Tỏi chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh, có tác dụng kích hoạt các enzyme của gan, từ đó giúp cơ thể đào thải độc tố hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, tỏi cũng là nguồn cung cấp selen – một vi chất thiết yếu giúp tăng cường hoạt động của các enzyme chống oxy hóa tự nhiên trong gan, góp phần bảo vệ cơ quan này trước tác động của các gốc tự do.