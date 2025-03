Người đàn ông ở Bắc Giang báo mất 9 chỉ vàng cất trong tủ quần áo và vali, công an vào cuộc phát hiện "thủ phạm" không ngờ

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này vừa xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp cố ý tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật.

Trước đó, ngày 6/3/2025, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam về việc anh Nguyễn Văn D (37 tuổi), trú tại thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang trình báo vụ mất trộm tài sản.

Theo anh D. cho biết, khoảng 21h cùng ngày, anh D và vợ là Lê Thị N (27 tuổi) đi chơi về đến nhà thì vợ anh cho biết bị kẻ gian đột nhập trộm cắp mất 9 chỉ vàng, loại vàng 24k được cất trong tủ quần áo và vali trong nhà với tổng trị giá khoảng 81 triệu đồng. Sau đó, chị N yêu cầu anh D đến Công an thị trấn Đồi Ngô trình báo sự việc.

Cơ quan Công an làm việc với chị N

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo trên, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Công an thị trấn Đồi Ngô, Lục Nam kiểm tra, xác minh và mời chị N lên Cơ quan Công an làm việc.

Kết quả cho thấy, do làm ăn thua lỗ nên khoảng đầu tháng 2/2025, Chị N đã tự ý mang bán 5 chỉ vàng, loại vàng 24k được 43 triệu đồng mà không thông báo cho anh D biết. Do sợ anh D biết việc làm ăn thua lỗ dẫn đến việc phải bán số vàng trên nên N đã nghĩ ra vụ việc trên.

Cũng trong tháng 3 này, vào ngày 10/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang cũng tiếp nhận thông tin từ Công an xã Canh Nậu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang về việc anh Lý Văn K, 20 tuổi, trú tại xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên trình báo về việc khoảng 14 giờ ngày 10/03, anh K đi xe mô tô từ nhà ở xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên xuống tỉnh Bắc Giang làm công nhân.

Khi đi đến đoạn đường nối Quốc lộ 37-17, đoạn qua bản Khuốn Đống, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang thì bị 4 đối tượng đi trên ba xe mô tô dùng dao, gậy tuýp sắt đánh anh K, đe dọa, cướp của anh K 6,5 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin sự việc Phòng cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức lực lượng, tiến hành xác minh. Tuy nhiên, kết quả cho thấy, những thông tin trên được K báo tin về tội phạm sai sự thật.

Cơ quan Công an xác minh làm rõ, Lý Văn K là công nhân tại khu Công nghiệp Quang Châu, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang thu nhập từ lương hàng tháng khoảng 10 triệu đồng. Do nhu cầu chi tiêu cá nhân nên trước đó, K có vay 6,5 triệu đồng của một công nhân khác. Đầu tháng 3/2025, do bị bạn đòi nợ tiền nên K đã trả hết nợ và chi tiêu cá nhân hết, không có tiền đưa cho bố mẹ trả nợ. Do bị bố mẹ thúc ép mang tiền về và sợ bố mẹ trách mắng nên K đã tạo một vụ cướp giả để nói dối bố mẹ về số tiền đã chi tiêu hết.

Khi nghe thấy thông tin con trai bị cướp tài sản thì bà Dương Thị T gọi điện cho chồng là Lý Tài H xuống vị trí Lý Văn K bị cướp tài sản để đón K rồi đưa vào Công an xã Canh Nậu, huyện Yên Thế để trình báo về nội dung sự việc bị cướp tài sản.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được từ 2 vụ việc trên, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đã xác định 2 vụ việc nêu trên không có dấu hiệu tội “Trộm cắp tài sản”; “Cướp tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự. Hành vi của N và K đã vi phạm vào Khoản 1, Điều 9, Pháp lệnh số 02/2022/UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 01/09/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.

Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Lê Thị N và Lý Văn K về hành vi “Cố ý tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật”. Mức xử phạt mỗi người là 3 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân không cố ý tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật, gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự nói chung và cản trở hoạt động tố tụng nói riêng. Công an tỉnh Bắc Giang sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp cố ý tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật.