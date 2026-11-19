Câu chuyện của người đàn ông 68 tuổi ở Trung Quốc là lời cảnh báo về những bất thường khi đi tiểu mà nhiều người thường xem nhẹ. Theo các bác sĩ, có 3 dấu hiệu tưởng chừng bình thường nhưng có thể liên quan đến ung thư bàng quang, cần được phát hiện và thăm khám sớm để tránh bỏ lỡ thời điểm điều trị.

Ông Lưu, 68 tuổi, từng xuất hiện tình trạng tiểu ra máu không đau trong khoảng 6 tháng. Nước tiểu đôi khi chuyển sang màu đỏ nhạt nhưng không kèm cảm giác khó chịu. Do triệu chứng chỉ xuất hiện ngắt quãng, ông không đi khám, theo Sohu .

Ảnh minh họa.

Đến khi tình trạng tiểu tiện trở nên khó khăn, cảm giác bí bách ngày càng rõ rệt, ông mới đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả thăm khám và sinh thiết xác định ông mắc ung thư bàng quang. Khối u đã chèn ép một bên niệu quản, gây ứ nước thận.

Các bác sĩ nhận định, tình trạng tiểu ra máu xuất hiện trước đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh. Tuy nhiên, do không được phát hiện kịp thời, bệnh tiếp tục tiến triển. Dù trải qua quá trình điều trị, ông Lưu cuối cùng không qua khỏi.

Ung thư bàng quang là bệnh lý ác tính hình thành từ các tế bào trong bàng quang, thuộc nhóm ung thư phổ biến của hệ tiết niệu. Bệnh có thể xuất hiện ở nhiều độ tuổi nhưng nguy cơ tăng theo tuổi, đặc biệt ở nhóm 50-70 tuổi. Nam giới có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn nữ giới.

Theo bác sĩ Vương Vi Phục, Phó trưởng khoa Tiết niệu, Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hải Nam (Trung Quốc), hút thuốc lá và tiếp xúc lâu dài với hóa chất công nghiệp là những yếu tố nguy cơ đáng chú ý.

Người làm việc trong các ngành sản xuất cao su, nhôm, nhựa, dệt may, thuốc nhuộm hoặc thuốc trừ sâu có thể tiếp xúc với các hợp chất amin thơm, làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Ngoài ra, yếu tố di truyền và một số thói quen sinh hoạt không lành mạnh cũng có thể liên quan đến nguy cơ ung thư bàng quang.

3 dấu hiệu khi đi tiểu không nên chủ quan

Theo các chuyên gia, ung thư bàng quang có thể biểu hiện bằng những triệu chứng tương đối rõ ràng ngay từ giai đoạn sớm. Trong đó, người dân cần chú ý 3 dấu hiệu sau:

Tiểu ra máu không đau: Đây là một trong những biểu hiện phổ biến nhất của ung thư bàng quang. Máu xuất hiện trong nước tiểu có thể khiến nước tiểu chuyển sang màu hồng, đỏ hoặc nâu sẫm. Tình trạng này thường không gây đau và có thể xuất hiện từng đợt, sau đó tự hết. Chính đặc điểm này khiến nhiều người chủ quan, cho rằng cơ thể đã tự hồi phục nên không đi khám.

Tuy nhiên, tiểu ra máu không đau vẫn có thể là dấu hiệu của khối u trong bàng quang. Ngay cả khi triệu chứng chỉ xuất hiện một lần, người bệnh cũng cần được kiểm tra để xác định nguyên nhân.

Tiểu nhiều lần, tiểu buốt, tiểu gấp: Một số bệnh nhân ung thư bàng quang gặp tình trạng thường xuyên buồn tiểu, tiểu nhiều lần trong ngày, tiểu gấp hoặc đau buốt khi đi vệ sinh.

Những biểu hiện này có thể xuất hiện do khối u gây kích thích niêm mạc bàng quang, ảnh hưởng đến hoạt động co bóp của cơ quan này. Tuy nhiên, đây cũng là triệu chứng thường gặp ở một số bệnh lý đường tiết niệu khác. Do đó, người bệnh không nên tự chẩn đoán mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Khó tiểu, dòng nước tiểu ngắt quãng: Ở một số trường hợp, khối u hoặc cục máu đông trong bàng quang có thể cản trở dòng nước tiểu, khiến người bệnh gặp khó khăn khi đi vệ sinh.

Biểu hiện thường gặp là dòng nước tiểu yếu, đang tiểu thì ngắt quãng hoặc cảm giác bàng quang chưa được làm rỗng hoàn toàn. Nếu xuất hiện tình trạng bí tiểu, người bệnh cần được cấp cứu kịp thời.

Phát hiện sớm giúp cải thiện tiên lượng bệnh: Ung thư bàng quang có tiên lượng khác nhau tùy thuộc vào giai đoạn phát hiện, mức độ xâm lấn và tình trạng sức khỏe của người bệnh. Bệnh được chẩn đoán khi còn ở giai đoạn sớm thường có cơ hội điều trị thuận lợi hơn so với khi đã tiến triển.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên bỏ qua những thay đổi bất thường khi đi tiểu, đặc biệt là tình trạng tiểu ra máu dù không đau và chỉ xuất hiện từng đợt. Đặc biệt khi có dấu hiệu nghi ngờ, người bệnh nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được kiểm tra.