Ở tuổi 58, nữ diễn viên Tiêu Tường vẫn gây chú ý bởi ngoại hình trẻ trung và vóc dáng mảnh mai. Tuy nhiên, thông tin cô cao 1,70m nhưng có thời điểm chỉ nặng 40,9kg sau quá trình tập luyện cường độ cao cũng khiến nhiều người quan tâm đến tình trạng sức khỏe. Bên cạnh chuyện chăm sóc cơ thể, mỹ nhân từng được mệnh danh là “đệ nhất mỹ nhân Đài Loan (Trung Quốc)” còn chia sẻ triết lý sống đáng chú ý: Đừng để bản thân kiệt sức vì cố đáp ứng tiêu chuẩn của người khác.

Cao 1m70, nặng 40,9kg sau thời gian tập luyện cường độ cao

Tiêu Tường (Stephanie Hsiao) gần đây thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 7. Lịch trình tập luyện dày đặc, liên tục dành nhiều thời gian và sức lực cho các bài tập biểu diễn khiến vóc dáng vốn đã mảnh mai của cô càng trở nên gầy hơn.

Nữ diễn viên tiết lộ cân nặng có thời điểm giảm xuống còn 40,9kg, trong khi chiều cao là 1,70m. Khi diện những bộ trang phục hở vai, vóc dáng gầy và cánh tay nhỏ của cô càng lộ rõ. Dù chấn thương cũ tái phát, thậm chí có lúc không thể giơ tay lên, cô vẫn cố gắng theo đuổi sân khấu mình yêu thích.

Tuy nhiên, nếu xét theo chỉ số khối cơ thể (BMI), với chiều cao 1,70m và cân nặng 40,9kg, BMI của nữ diễn viên chỉ khoảng 14,2. Đây là mức thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng BMI 18,5 thường được sử dụng để xác định tình trạng thiếu cân ở người trưởng thành.

BMI không thể thay thế đánh giá sức khỏe toàn diện, nhưng mức cân nặng này là dấu hiệu đáng lưu ý, đặc biệt ở người trưởng thành lớn tuổi. Thiếu cân nghiêm trọng có thể đi kèm nguy cơ suy dinh dưỡng, mất khối cơ, giảm sức mạnh và ảnh hưởng đến sức khỏe xương. Vì vậy, vóc dáng càng gầy không đồng nghĩa với việc cơ thể càng khỏe mạnh.

Áp dụng phương pháp 16:8, hạn chế bánh ngọt và đồ uống có đường

Sau giai đoạn tập luyện cường độ cao, Tiêu Tường cho biết cô đang điều chỉnh lại nhịp sinh hoạt để cơ thể dần trở về trạng thái cân bằng.

Một trong những thói quen được nữ diễn viên chia sẻ là phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16:8. Theo đó, cô tập trung ăn trong khoảng 8 giờ mỗi ngày và giữ thời gian không ăn trong 16 giờ còn lại. Cô cũng hạn chế bánh ngọt và đồ uống có đường, hướng đến việc kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể.

Dù vậy, nhịn ăn gián đoạn không phù hợp với tất cả mọi người. Với người đang thiếu cân, có nguy cơ suy dinh dưỡng hoặc cần phục hồi sau thời gian tập luyện nặng, việc tiếp tục kéo dài thời gian nhịn ăn có thể khiến cơ thể khó đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng và dinh dưỡng.

Trong những trường hợp như vậy, ưu tiên cần thiết là đánh giá tình trạng sức khỏe, bảo đảm cung cấp đủ năng lượng, protein và các vi chất cần thiết, thay vì tiếp tục theo đuổi mục tiêu giảm cân. Thông tin về chế độ ăn của một người nổi tiếng cũng không nên được xem là công thức áp dụng chung cho mọi phụ nữ.

Bí quyết sống không tự làm khổ mình: Đừng cố đáp ứng mọi kỳ vọng

Bên cạnh chuyện ăn uống và giữ dáng, Tiêu Tường còn chia sẻ quan điểm về trạng thái tinh thần. Theo cô, một trong những nguồn gây áp lực lớn nhất đến từ việc quá quan tâm đến tiêu chuẩn xã hội, ánh nhìn và đánh giá của người khác.

Khi liên tục cố gắng sống theo kỳ vọng bên ngoài, con người rất dễ rơi vào trạng thái tự gây áp lực cho chính mình, luôn cảm thấy bản thân chưa đủ tốt hoặc phải cố gắng nhiều hơn để được công nhận.

Thay vì mải miết làm hài lòng tất cả mọi người, nữ diễn viên cho rằng mỗi người nên học cách lắng nghe bản thân, nhận biết điều mình thực sự mong muốn và lựa chọn nhịp sống khiến mình cảm thấy thoải mái hơn.

Cô cũng khuyến khích việc dành thời gian gần gũi thiên nhiên, bước ra khỏi nhịp sống bận rộn để thư giãn, sắp xếp lại cảm xúc và suy nghĩ. Đôi khi, việc chủ động chậm lại cũng là cách giúp con người nhận ra những điều thực sự quan trọng với mình.

Mỗi ngày đặt hoa, tạo niềm vui nhỏ cho cuộc sống

Một thói quen thú vị khác của Tiêu Tường là đặt hoa tươi mỗi ngày. Những bó hoa với chủng loại và màu sắc khác nhau được đưa đến nhà, mang lại cảm giác mới mẻ và tạo cho cô một lý do nhỏ để mong chờ ngày hôm sau.

Với nữ diễn viên, chăm sóc bản thân không chỉ nằm ở chế độ ăn uống hay lịch sinh hoạt mà còn ở cách mỗi người tạo ra niềm vui trong cuộc sống thường ngày. Một bó hoa, khoảng thời gian đi dạo giữa thiên nhiên hay khoảnh khắc yên tĩnh dành riêng cho mình đều có thể trở thành những trải nghiệm tích cực.

Ở tuổi 58, điều Tiêu Tường chia sẻ đáng chú ý không chỉ là bí quyết giữ gìn ngoại hình mà còn là cách nhìn nhận cuộc sống: Không nhất thiết phải chạy theo mọi tiêu chuẩn bên ngoài để chứng minh giá trị của bản thân.

Tuy nhiên, sự cân bằng thực sự cũng cần bắt đầu từ việc lắng nghe những tín hiệu của cơ thể. Một vóc dáng quá gầy không nên được mặc định là khỏe mạnh hay đáng ngưỡng mộ. Với phụ nữ trung niên, duy trì khối cơ, sức mạnh, dinh dưỡng đầy đủ và sức khỏe tinh thần mới là những nền tảng quan trọng để sống khỏe và chủ động theo thời gian.