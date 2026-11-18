Đến bệnh viện để phẫu thuật cắt tử cung và hai vòi trứng, người phụ nữ 45 tuổi tại Hong Kong (Trung Quốc) không ngờ mình lại bị cắt bỏ nhầm cả hai buồng trứng. Sai sót khiến cô mất đi những cơ quan có vai trò quan trọng trong việc sản xuất hormone, đồng nghĩa phải đối mặt với những thay đổi sức khỏe lâu dài, đặc biệt nếu chưa mãn kinh.

Ca phẫu thuật dự kiến bảo tồn buồng trứng lại kết thúc bằng sai sót nghiêm trọng

Sự việc xảy ra vào tháng 9/2026 tại Bệnh viện Đại học Hồng Kông (CUHK - Trung Quốc). Trong ca phẫu thuật nội soi cắt tử cung và hai vòi trứng cho bệnh nhân 45 tuổi, bác sĩ đã cắt nhầm cả hai buồng trứng, dù kế hoạch ban đầu không bao gồm việc loại bỏ các cơ quan này.

Ngày 18/11, Giám đốc điều hành bệnh viện, đã tổ chức họp báo giải thích về sự cố. Ông cho biết bác sĩ liên quan thừa nhận sai sót ngay trong ngày xảy ra sự việc. Lãnh đạo bệnh viện giải thích nguyên nhân được nêu trong báo cáo điều tra là tình trạng suy giảm tạm thời khả năng nhận thức tình huống. Hội đồng chuyên môn CUHK kết luận phẫu thuật viên phụ trách mổ chính tập trung quá mức vào thao tác bóc tách mô trước mắt, dẫn đến mất tập trung tạm thời và bỏ qua cam kết bảo tồn buồng trứng. Bác sĩ này đã nhận sai, trực tiếp xin lỗi người bệnh cùng thân nhân.

Sau sự cố, bệnh viện đã báo cáo cơ quan y tế, tiến hành điều tra và đưa ra các phương án hỗ trợ, bao gồm chuyển bệnh nhân sang bác sĩ khác hoặc đến cơ sở y tế khác nếu cô mong muốn. Tuy nhiên, người phụ nữ quyết định tiếp tục tin tưởng bác sĩ đã phẫu thuật cho mình và hiện vẫn được người này theo dõi.

Bệnh viện cho biết sẽ cùng bác sĩ chịu trách nhiệm đối với việc chăm sóc, tái khám và theo dõi sức khỏe của bệnh nhân. Đồng thời, cơ sở này cũng xem xét các biện pháp xử lý chuyên môn và nhân sự đối với bác sĩ liên quan.

Mất cả hai buồng trứng ở tuổi 45, người phụ nữ có thể đối mặt với điều gì?

Điều khiến sự cố trở nên đáng lo ngại không chỉ là việc người bệnh bị cắt bỏ những cơ quan ngoài kế hoạch, mà còn nằm ở những hệ quả lâu dài có thể phát sinh sau phẫu thuật.

1. Mãn kinh do phẫu thuật nếu chưa mãn kinh tự nhiên

Buồng trứng không chỉ tham gia vào chức năng sinh sản mà còn sản xuất estrogen, progesterone và một lượng androgen. Khi cả hai buồng trứng bị cắt bỏ, nồng độ hormone buồng trứng giảm mạnh. Nếu người phụ nữ chưa mãn kinh tự nhiên, tình trạng này có thể khiến cô bước vào thời kỳ mãn kinh do phẫu thuật ngay sau can thiệp.

Các triệu chứng có thể xuất hiện đột ngột, bao gồm bốc hỏa, đổ mồ hôi ban đêm, mất ngủ, mệt mỏi, thay đổi tâm trạng và khó tập trung. Mức độ biểu hiện khác nhau ở từng người, tùy tình trạng hormone trước phẫu thuật và các yếu tố sức khỏe liên quan.

Ở tuổi 45, một số phụ nữ đã bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, nhưng điều đó không đồng nghĩa buồng trứng không còn vai trò nội tiết. Việc cắt bỏ cả hai cơ quan vẫn có thể gây ra sự thay đổi hormone đáng kể nếu chức năng buồng trứng chưa suy giảm hoàn toàn.

2. Tăng nguy cơ mất xương và loãng xương

Estrogen có vai trò quan trọng trong việc duy trì mật độ xương. Khi nồng độ hormone này giảm mạnh, tốc độ mất xương có thể tăng lên, làm tăng nguy cơ loãng xương và gãy xương về lâu dài.

Nguy cơ cụ thể phụ thuộc vào tuổi, mật độ xương trước phẫu thuật, tiền sử gia đình, chế độ dinh dưỡng, mức độ vận động và các yếu tố sức khỏe khác.

Với người bệnh bị cắt bỏ cả hai buồng trứng khi chưa mãn kinh tự nhiên, bác sĩ cần đánh giá nguy cơ sức khỏe xương và tư vấn các biện pháp dự phòng phù hợp.

3. Ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch và chuyển hóa

Sự suy giảm estrogen có thể đi kèm những thay đổi bất lợi về mỡ máu, phân bố mỡ cơ thể và các yếu tố nguy cơ tim mạch. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng không giống nhau ở tất cả phụ nữ và còn phụ thuộc vào tuổi, bệnh nền cũng như thời điểm mất chức năng buồng trứng.

Điều này không có nghĩa người phụ nữ chắc chắn sẽ mắc bệnh tim mạch sau phẫu thuật. Tuy nhiên, cô có thể cần được theo dõi định kỳ huyết áp, mỡ máu, đường huyết và các yếu tố nguy cơ liên quan để chủ động bảo vệ sức khỏe lâu dài.

4. Thay đổi sức khỏe tình dục và chất lượng cuộc sống

Sự suy giảm estrogen có thể khiến niêm mạc âm đạo mỏng và khô hơn, gây khó chịu hoặc đau khi quan hệ tình dục. Một số phụ nữ còn giảm ham muốn, gặp vấn đề về giấc ngủ hoặc thay đổi tâm trạng do các triệu chứng mãn kinh.

Những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến đời sống tình cảm, sự tự tin và chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, nhiều triệu chứng có thể được cải thiện bằng các biện pháp điều trị phù hợp sau khi được bác sĩ đánh giá.

5. Mất khả năng mang thai bằng chính trứng của mình

Việc cắt bỏ cả hai buồng trứng khiến người phụ nữ không còn khả năng phóng noãn, do đó không thể mang thai bằng trứng của chính mình theo cách tự nhiên. Nếu đồng thời đã cắt tử cung, cô cũng không thể tự mang thai và sinh con.

Đây là hệ quả đặc biệt quan trọng đối với những người vẫn còn mong muốn sinh con hoặc chưa chuẩn bị tâm lý cho việc chấm dứt khả năng sinh sản.

Trong trường hợp này, người phụ nữ đã 45 tuổi và được chỉ định cắt tử cung, nên mức độ ảnh hưởng đến kế hoạch sinh con còn phụ thuộc vào hoàn cảnh cá nhân và nguyện vọng trước phẫu thuật. Dù vậy, việc mất cả hai buồng trứng ngoài kế hoạch vẫn là một tổn thất không thể đảo ngược đối với chức năng nội tiết và khả năng sử dụng trứng của chính mình.

(Theo nguồn: Stheadline)