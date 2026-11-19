Thường xuyên ăn hamburger kèm gà rán vào bữa sáng, một người đàn ông 31 tuổi ở Trung Quốc bất ngờ ngất xỉu tại công ty sau khi ăn xong. Dù được đưa đi cấp cứu, anh vẫn không qua khỏi. Các bác sĩ xác định nguyên nhân liên quan đến tình trạng tăng đường huyết nghiêm trọng gây hôn mê tăng áp lực thẩm thấu do đái tháo đường.

Theo truyền thông Trung Quốc, người đàn ông này có thói quen ăn nhiều thực phẩm giàu năng lượng, đặc biệt thường chọn hamburger và gà rán cho bữa sáng. Hôm xảy ra sự việc, anh vừa ăn sáng tại công ty thì bất ngờ ngất xỉu ngay tại chỗ ngồi. Đồng nghiệp nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm cho thấy đường huyết của bệnh nhân tăng cao bất thường. Anh được chẩn đoán hôn mê tăng áp lực thẩm thấu do đái tháo đường, một biến chứng cấp tính nghiêm trọng. Dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, người đàn ông vẫn tử vong.

Vụ việc khiến nhiều người chú ý đến nguy cơ rối loạn đường huyết ở người trẻ, đặc biệt trong bối cảnh thói quen ăn uống thiếu lành mạnh ngày càng phổ biến.

Bệnh tiểu đường không xuất hiện chỉ sau một bữa ăn

Theo bác sĩ Châu Đình, Phó trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh, những trường hợp như trên cho thấy hậu quả đáng lo ngại của chế độ ăn uống không hợp lý. Ông cảnh báo việc thường xuyên lựa chọn bữa sáng nhiều năng lượng, kết hợp thực phẩm chiên rán và đồ ăn chế biến sẵn, không có lợi cho sức khỏe chuyển hóa.

Bác sĩ giải thích, bệnh đái tháo đường type 2 thường phát triển âm thầm trong nhiều năm chứ không đột ngột xuất hiện chỉ sau một bữa ăn. Ban đầu, cơ thể có thể xuất hiện tình trạng kháng insulin, khiến tế bào phản ứng kém với hormone có nhiệm vụ đưa glucose từ máu vào tế bào.

Theo thời gian, các tế bào beta của tuyến tụy chịu trách nhiệm sản xuất insulin dần suy giảm chức năng. Khi khả năng tiết insulin không còn đáp ứng được nhu cầu của cơ thể, đường huyết tăng cao kéo dài và bệnh đái tháo đường type 2 có thể hình thành.

Điều đáng lo ngại là giai đoạn đầu của bệnh thường ít triệu chứng rõ ràng. Một người vẫn có thể đi làm, sinh hoạt bình thường mà không biết đường huyết đã tăng cao trong thời gian dài.

Trong trường hợp nghiêm trọng, đường huyết tăng quá mức có thể dẫn đến hôn mê tăng áp lực thẩm thấu do đái tháo đường (HHS). Đây là biến chứng cấp cứu đặc biệt nguy hiểm, thường đi kèm tình trạng mất nước nghiêm trọng và rối loạn ý thức. Người bệnh cần được điều trị khẩn cấp tại bệnh viện.

6 kiểu ăn sáng cần lưu ý để kiểm soát đường huyết

Chuyên gia quản lý sức khỏe Quách Ngọc Bội, công tác tại Bệnh viện Nhân dân thành phố Tế Nguyên, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã chỉ ra 6 kiểu ăn sáng có thể khiến việc kiểm soát đường huyết trở nên khó khăn hơn.

1. Ăn nhiều bánh bao và các loại bột mì tinh chế

Các món làm từ bột mì tinh chế thường chứa nhiều tinh bột nhưng có thể không cung cấp đủ chất xơ nếu ăn riêng lẻ. Khi tiêu thụ với lượng lớn, chúng có thể khiến đường huyết tăng nhanh, đặc biệt ở người mắc đái tháo đường hoặc tiền đái tháo đường.

2. Chỉ ăn cháo trắng

Cháo trắng được nấu nhừ khiến tinh bột dễ được tiêu hóa và hấp thu hơn. Nếu ăn một bát cháo lớn mà thiếu protein, chất xơ và các thực phẩm khác, đường huyết có thể tăng nhanh sau ăn.

Điều này không có nghĩa người mắc đái tháo đường phải tuyệt đối kiêng cháo, mà cần chú ý khẩu phần, cách chế biến và thực phẩm ăn kèm.

3. Bữa sáng thiếu rau củ, trái cây

Một bữa sáng chủ yếu gồm tinh bột tinh chế nhưng thiếu thực phẩm giàu chất xơ sẽ khó bảo đảm sự cân đối về dinh dưỡng. Chất xơ từ rau củ, trái cây nguyên quả và ngũ cốc nguyên hạt giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, đồng thời hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

4. Thường xuyên ăn món nhiều dầu mỡ

Các món chiên rán, chẳng hạn bánh bao chiên, có thể cung cấp lượng năng lượng lớn. Việc thường xuyên ăn nhiều chất béo và dư thừa calo có thể góp phần làm tăng cân, từ đó làm tăng nguy cơ kháng insulin.

5. Ăn mì nước với khẩu phần nhiều tinh bột

Một bát mì lớn có thể chứa lượng carbohydrate đáng kể. Nếu nước dùng nhiều dầu mỡ, món ăn còn có thể làm tăng tổng năng lượng của bữa sáng. Người cần kiểm soát đường huyết nên chú ý lượng mì, lựa chọn cách chế biến phù hợp và bổ sung rau cùng nguồn protein.

6. Ăn bánh bao với phần nhân quá ít hoặc thiếu cân đối

Theo nội dung được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, loại bánh bao có phần nhân được băm nhỏ cũng nằm trong danh sách cần lưu ý vì người ăn có thể nhai ít và nuốt nhanh hơn. Tuy nhiên, tốc độ ăn không phải yếu tố duy nhất quyết định mức tăng đường huyết. Thành phần, lượng carbohydrate, tổng khẩu phần và sự cân đối của cả bữa ăn đều quan trọng.

Ăn sáng thế nào để tốt hơn cho sức khỏe chuyển hóa?

Không có một món ăn đơn lẻ nào chắc chắn gây ra bệnh đái tháo đường. Nguy cơ mắc bệnh chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, bao gồm di truyền, cân nặng, mức độ vận động, tuổi tác và chế độ ăn uống kéo dài. Vì vậy, không nên quy kết cái chết của người đàn ông 31 tuổi chỉ cho một bữa sáng hoặc một thói quen ăn uống khi chưa có đầy đủ hồ sơ y tế.

Để hỗ trợ kiểm soát đường huyết, mọi người nên ưu tiên bữa sáng có khẩu phần tinh bột phù hợp, kết hợp thực phẩm giàu protein như trứng, sữa không đường hoặc đậu phụ, cùng rau củ hay trái cây nguyên quả. Nên hạn chế ăn thường xuyên đồ chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn và các món chứa nhiều đường bổ sung.

Những người thừa cân, ít vận động, có tiền sử gia đình mắc đái tháo đường hoặc từng được phát hiện đường huyết cao nên chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như khát nhiều, tiểu nhiều, mệt mỏi kéo dài hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân, cần đi khám để được đánh giá.

Đặc biệt, khi người bệnh có biểu hiện lú lẫn, lơ mơ, co giật hoặc mất ý thức, cần gọi cấp cứu ngay. Không nên chờ đợi triệu chứng tự hết hay tự ý cho người đang hôn mê ăn uống tại nhà.