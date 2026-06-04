Nhiều người có thói quen chỉ giặt chăn ga, khăn tắm 1-2 lần mỗi tuần, thậm chí mỗi tháng. Tuy nhiên, các nghiên cứu vệ sinh dịch tễ cho thấy, đây chính là hành động biến các vật dụng hằng ngày thành "ổ" nuôi dưỡng hàng triệu vi khuẩn và mạt bụi gây bệnh.





Mối nguy từ những vật dụng “lười giặt”

Chăn ga gối đệm, điện thoại, bình nước hay thảm yoga… là những thứ tiếp xúc trực tiếp với da chúng ta hằng ngày. Dưới tác động của khí hậu nóng ẩm đặc trưng tại Việt Nam, cộng thêm tế bào chết, bã nhờn và mồ hôi từ cơ thể, các vật dụng này nhanh chóng trở thành môi trường lý tưởng cho vi sinh vật độc hại sinh sôi.

Nếu không được làm sạch đúng cách và đúng tần suất, chúng sẽ âm thầm tấn công hệ miễn dịch, gây ra các bệnh về da và đường hô hấp.

Tần suất và cách vệ sinh chuẩn khoa học cho từng vật dụng

1. Chăn ga gối đệm: "Thiên đường" của nấm mốc

Nghiên cứu cho thấy, trung bình một người tiết ra khoảng 100 lít mồ hôi mỗi năm khi ngủ. Lượng ẩm này kết hợp với tế bào chết biến giường ngủ thành một "bữa tiệc" đúng nghĩa cho vi khuẩn và nấm.

Tần suất lý tưởng: Ít nhất 1 lần/tuần (thay vì 1-2 lần/tháng như số đông).

Mẹo làm sạch: Thầy thuốc ưu tú, BS. Dana Ned (Mỹ) khuyến cáo nên chọn chế độ giặt nước nóng (nếu máy giặt hỗ trợ) để tiêu diệt mạt bụi và hòa tan hoàn toàn bã nhờn. Ngoài ra, việc sấy nóng cũng giúp khử khuẩn tối đa cho sợi vải.

2. Điện thoại di động: Bẩn hơn bạn nghĩ

Đôi tay chúng ta tiếp xúc với đủ mọi bề mặt công cộng (tay vịn thang cuốn, nút bấm thang máy) rồi chạm vào điện thoại. Một nghiên cứu năm 2017 khẳng định: 100% điện thoại di động được kiểm tra đều nhiễm khuẩn, đặc biệt là tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) gây nhiễm trùng da.

Tần suất lý tưởng: Vệ sinh hằng ngày.

Mẹo làm sạch: Dùng khăn mềm, hơi ẩm (hoặc bông tẩm cồn y tế chuyên dụng) lau nhẹ nhàng bề mặt máy.

3. Bình nước cá nhân: Nơi trú ngụ của vi khuẩn đường ruột

Nhiều người nghĩ bình nước chỉ đựng nước lọc thì luôn sạch. Thực tế, nghiên cứu từ Đại học Calgary (Canada) phát hiện lượng lớn nấm mốc và liên cầu khuẩn phân bên trong các bình nước không được rửa thường xuyên, do vi khuẩn từ miệng khoang xâm nhập ngược vào trong. Đáng ngại hơn, 60% vi khuẩn tìm thấy trong bình nước có khả năng gây bệnh (như E. coli).

Tần suất lý tưởng: Cần đổ hết nước thừa và rửa sạch mỗi ngày.

Mẹo làm sạch: Rửa bằng xà phòng phòng và nước nóng, để ráo hoàn toàn.

4. Đồ lót: Tuyệt đối không để qua đêm

Đây là vật dụng bắt buộc phải giặt hằng ngày, nhưng giặt thế nào cho đúng thì không phải ai cũng biết. Việc ngâm đồ lót qua đêm tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển vượt kiểm soát, tăng nguy cơ viêm nhiễm vùng kín.

Tần suất lý tưởng: Giặt ngay sau khi cởi ra, không để qua đêm.

Mẹo làm sạch: Nên giặt bằng nước nóng để diệt tụ cầu vàng. Ưu tiên sử dụng các loại xà phòng dịu nhẹ, không hương liệu để tránh kích ứng vùng da nhạy cảm.

5. Thảm Yoga: "Kẻ tội đồ" gây nấm da chân

Mồ hôi, lòng bàn tay, bàn chân trần tiếp xúc liên tục khiến thảm yoga tích tụ lượng lớn tụ cầu vàng, liên cầu khuẩn và nấm gây bệnh nấm da chân.

Tần suất lý tưởng: Vệ sinh sau mỗi buổi tập.

Mẹo làm sạch: Chuyên gia da liễu Cynthia Berry khuyên người tập nên mang thảm cá nhân thay vì dùng chung thảm phòng tập. Sau khi tập, cần xịt dung dịch khử trùng chuyên dụng (nước xà phòng thông thường không đủ diệt khuẩn) và phơi khô hoàn toàn.

6. Miếng bọt biển rửa chén: Vật dụng bẩn nhất trong nhà

Một khảo sát năm 2017 đưa ra con số giật mình: Miếng bọt biển rửa bát chứa tới 362 loại vi khuẩn, với mật độ kinh hoàng: 45 tỷ vi khuẩn/cm³ (tương đương, thậm chí bẩn hơn bồn cầu).

Tần suất lý tưởng: Thay mới hằng tuần hoặc khử trùng 3-5 ngày/lần.

Mẹo làm sạch: Với bọt biển chất liệu tự nhiên, có thể làm ướt rồi quay trong lò vi sóng 1 phút, hoặc cho vào máy rửa bát ở chế độ nhiệt độ cao. Lưu ý: Không áp dụng cách quay lò vi sóng với bọt biển làm từ hóa chất tổng hợp để tránh sinh khí độc.

7. Khăn tắm và khăn lau tay: Số lượng vi khuẩn ngang... cống rãnh

Một thí nghiệm tại Nhật Bản (trong chương trình Noncetop!) cho thấy: Một chiếc khăn mới giặt chứa khoảng 190.000 vi khuẩn. Sau 1 ngày sử dụng không giặt, con số này tăng vọt lên 17 triệu. Sau 1 tuần, lượng vi khuẩn vượt mức 100 triệu – tương đương với mật độ vi khuẩn dưới cống rãnh. Khảo sát cũng chỉ ra 25% khăn tắm có sự hiện diện của khuẩn E. coli.

Tần suất lý tưởng: Giặt sau 3 - 4 lần sử dụng (hoặc ít nhất 1 lần/tuần).

Mẹo làm sạch: Nếu bạn tập thể dục hoặc sống trong môi trường ẩm thấp, khăn lâu khô thì cần phải giặt với tần suất dày hơn. Tuyệt đối không dùng chung khăn tắm để tránh lây nhiễm chéo các bệnh về da.